Bir Malezya doğası: Kota Kinabalu

Kısa kısa Kota Kinabalu

Kota Kinabalu veya KK , Borneo adasının kuzey batı kıyısında yer alan iki eyaletten birisi.

Bölge adını Malezya’da bulunan en yüksek dağ olan Kota Kinabalu’dan alıyor.

Sabah’ın en büyük şehri. Borneo Adasına açılan bir kapı aynı zamanda.

Giyim konusunda sorun yaşamazsınız. İslami baskının bir tık daha altta olduğu kısım.

Çoğunlukla, Endonezyalı, Filipinli, Çinli yaşıyor.

Adada Malayca, İngilizce, Mandarin, Kanton, Hakka dilleri konuşuluyor. Fakat İngilizce herkes tarafından biliniyor. Hatta kendi aralarında bile İngilizce konuşuyorlar.

Sokaklarda çok fazla selfie çeken insan görebilirsiniz. Bu beni baya şaşırtmıştı.

Eğer doğa yolculuğu da yapacaksanız sineklerden korunmak için sprey şart aman!

Herkes çok yardımsever. Dil bilmeseler de yardımcı olmaya çalışıyorlar.

İki gece üç günlük bir programın yeterli olacağını düşündüğüm bir lokasyon.

Bir taksici ile anlaşmanız da fayda var. Bazı yolculuklar uzun sürebiliyor.

Takıldığınız kısımda sorularınız için Sabah Tourism Office aklınızda olsun. Baya ilgileneceklerdir.

Malayca başlıca kelimeler

Merhaba (resmi): Merhaba

Merhaba Merhaba (gayri resmi): Hai (Merhaba)

Hai (Merhaba) Teşekkürler: Terima kasih (TREE-muh KAH-seh)

Terima kasih (TREE-muh KAH-seh) Evet: Ya (YUH)

Ya (YUH) No : Tidak (tee-DAH)

: Tidak (tee-DAH) Güle güle: Selamat tinggal (SLAH-maht teneke-GAHL) “Güvenli kal!” veya Selamat jalan (SLAH-maht JAH-lahn) “Güvenli yolculuk!”

Selamat tinggal (SLAH-maht teneke-GAHL) “Güvenli kal!” veya Selamat jalan (SLAH-maht JAH-lahn) “Güvenli yolculuk!” Affedersiniz / Üzgünüm: Maaf (mah’AHF) veya Maafkan saya (mah’AHF-kahn SAH-yuh)

Maaf (mah’AHF) veya Maafkan saya (mah’AHF-kahn SAH-yuh) Burada İngilizce bilen birisi var mı? : Adakah orang yang cakap Bahasa Inggeris di sini? (AH-duh-kah OH-rahng yahng CHAH-kahp bah-HAH-suh ING-grees dee SEE-nee)

Adakah orang yang cakap Bahasa Inggeris di sini? (AH-duh-kah OH-rahng yahng CHAH-kahp bah-HAH-suh ING-grees dee SEE-nee) Yardım! : Tolong! (TOH-lohng)

Tolong! (TOH-lohng) Şerefe! : Sorakan!

Kota Kinabalu’da görülmesi gereken yerler

Mari Mari Kültür Köyü: Malezya’da etnik toplulukların yaşamına daha yakından bakmak isterseniz Mari Mari Kültür Köyü ilginizi çekecektir. Bu köyde, kendi kültürel alışkanlıklarını, geleneklerini, yemeklerini ve yöresel hayatlarını vitrine koyan bir halkı göreceksiniz. Son dönemde gitgide turistik olduğu söyleniyor ama yine de kültürü tanıma konusunda bence gayet önemli bir yere sahip.

Kota Kinabalu şehir manzaraları: 1945 yılında bombalanan bu adada kalan bina sayısı çok çok azalmış. Sonrasında yapılan binalar ise şehrin silületini bozmadığı gibi bazıları çok güzel manzara noktaları oluşturmuş. Kota Kinabalu’da ister şehir ister gün batımı manzarası görebileceğin çok güzel yerler var. Mesela mı?

Signal Hill Gözlemevi: Şehir Silületi ve uzak sahilin görkemli manzarası için buraya mutlaka çıkın derim. Buraya çıkarken ahşaptan 10 dakika kadar sürecek zorlu bir tırmanış yapacaksınız ama değiyor mu? Kesinlikle.

Atkinson Saat Kulesi: 1902’de Britanya’nın bölgedeki ilk subaylarından George Atkinson anısına inşa edilmiş ve bombalama sonrasında dahi ayakta kalmış bir bina.

KK Waterfront & Times Meydanı: Şehrin lokal hayatına şahit olabileceğiniz yer burası. Çok sayıda restoran ve yöresel tezgâhın bulunduğu bu bölgede balıkçı teknelerini ve gün batımını izlemek son derece güzel bir aktivite. Bu arada akşamları özellikle inanılmaz kalabalık! Çantalara dikkat.

Sabah Camii: Sabah’ın en büyük camisi. Gerçek altınla süslenmiş büyük bir eser gerçekten…

Şehir Camii: Ben burayı çok sevdim. Yüzen Camii olarak da bilinen Kota Kinabalu’nun en büyük ikinci ana camii. Fotojenik bir camii kesinlikle.

Kota Kinabalu sokak lezzetleri: Waterfront kısmında büyük bir kaç tane pazar var Bunların bazıları Çin, bazıları Malay bazıları ise Filipinlilere ait tezgahlar. Balık, tavuk, tropik meyve gibi bir çok detay bulabileceğin gibi aynı zamanda terziden, seyyar satıcıya bir çok kişi de burada yer alıyor. Turistlerin mutlaka ziyaret etmesi, local hayatı yerinde görmesi için inanılmaz bir fırsat bence.

Ateş Böceği turu : Yine aynı bölgede hava karardıktan sonra ateş böceği turu yapabilir ve gecenin karanlığında onların aydınlatmasıyla müthiş bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Kota Kinabalu Eteklerinde Rafting : Kota Kibalu Dağı yamacında sıcacık havada rafting ne iyi geldi biliyor musun ? Buz gibi bir suda 2,5 saat boyunca süren parkurda hayatımın ilk rafting deneyimini gerçekleştirdim. Eğer yeteri kadar zamanınız varsa kesinlikle sizlere rafting deneyimi yaşamanızı öneririm. Tropik meyvelerin, uçan kartalların, ağaçlarda daldan dala geçen maymunların arasında mükemmel bir deneyimdi.

Proboscis Maymunları ve nehir turu: Klias isimli sulak bir bölgede isterseniz Proboscis maymunlarını fotoğraflamak ve diğer kuş türlerini görmek için bir tur yapabiliyorsunuz. İki saat kadar süren turda tekneden inmeden nehir boyunca ilerliyor ve kıyılarda maymun fotoğraflamaya çalışıyorsunuz. Ben de Canon 70-300 lens vardı. Bu biraz yardımcı oldu açıkçası. Mümkünse sizler de derin zoom girebileceğiniz bir lens ile çalışın derim.

Korku komedi ile dopdolu bir hafta başlıyor!