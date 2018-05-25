Bir İtalyan rüyası : Dolomit Dağları

Dolomit Dağları, Kuzey İtalya Güney Avusturya arasındaki bölgede yer alıyor. Bu bölgede restoran, otel, cafe vs minimum seviyede. Buraya geldiğinizde sadece doğa ile baş başa kalacaksınız. Keyfini çıkarıp, uzaklara dalacaksınız. Dünyanın nimetleri cümlesi ne demekmiş onun çıkarımını yapacaksınız. Peki kuzey İtalya’nın bu doğa harikasına nasıl gidilir ? Neler yapılır ? Kısaca bakalım mı ?

Dolomit Dağları Nerede ?

Dolomit Dağları, İtalya’nın kuzeyi olarak bilinen Bolzano bölgesi civarıdır. Bolzano’ya geldikten sonra tamamen dönemeçli yollardan sürekli farklı güzelliklere çıkıyorsun. Öyle güzel ki, gideceğin güzergahta yollar bile büyüler seni. Bolzano’ya gitmek için 3 yakın havalimanı var.

Münih Havalimanı – Bolzano : 278 km ( 3 saat 10 dakika )

Milano Havalimanı – Bolzano : 320 km ( 3 saat 30 dakika )

Venedik Havalimanı – Bolzano : 268 km ( 2 saat 30 dakika )

Dolomit Rotası Tavsiyeleri



Bana kalırsa min. 3 arkadaş yolculuk yapın derim. Maliyeti düşürecektir.



Kalın bir şeyler giymenizi öneririm. Zirveler de mayıs ayında hava 8 dereceye kadar düşmüştü



Araç kiralamak şart bu rotada. Belediye otobüsleri var kabul. Fakat çok sık geçmiyor. Bu yüzden de rotanızı istediğiniz gibi yapamayabilirsiniz. Zamanlamanız tutmaz.



Otostop için ideal bir yer maalesef değil.



Kamp için çok fazla seçenek var.



Fotoğraf merakınzı varsa geniş açı lens işinizi görür.



Uygun ayakkabı giymenizi öneririm. Doğa ile içiçe olduğunu unutma !





Araca dediğim gibi market alışverişinizi yükleyin. Su, sandviç vs vs.



Benzin istasyonu için kredi kartı şart ! Mutlaka yanınızda bir kredi kartı olsun.



Navigasyondan 2 nokta arasında süre / km hesabı yaparken yolların tek şerit ve virajlı olduğunu unutmayın. Navigasyonda 1 saat yazan yer aslında 1,5 – 2 saat sürüyor. Bilginiz olsun.



Bu bölge için benim sizlere tavsiyem en en az 2 gece 3 günlük bir konaklama planlamak. Bunu da şöyle yapın derim. Alpe di Siusi ve ona 28 km uzaklıkta olan Val Di Funes bölgeleri için tam 1 gün ayırmalı. 2. gün programınızda ise benim tavsiyem göller civarında Brais ve Misurina civarını değerlendirmeniz. Burada da 1 gün geçirin. Ha iyi 4 yer yani diyip geçmiyorsun tabi ki. Aman o hataya düşme. Bu bölgeler arasında yolculuk km olarak mesela 50 km ise, o yolculuk 1 saatte bitmiyor. Yolda o kadar çok güzellik görüyorsun ki, durmadan inip fotoğraf çeker halde buluyorsun kendini.

Özetle, fotoğraf tutkun varsa burası 10 gün bile kalsan bitmez. Malzeme çok ! Ama yok kardeş ben turistim, görmek deneyimlemek istiyorum dersen 2 gece veya 3 gecelik konaklamalar işini görecektir. Vaktin varsa Avusturya Tirol bölgesine de geçiş yapabilirsin. Orası da bir doğa cenneti.

Dolomit Dağları’nda Gezilecek Yerler

Val di Funes: Bölgenin en güzel yerlerinden biri olduğu kuşkusuz. Alpe di Siusi’ye yakın bir noktada tepeden baktığınızda müthiş bir manzara göreceğiniz full yeşillik olan bir cennet.

Alpe di Siusi : Bölgenin kayak merkezi. Kışın tamamen karla kaplı, yazın ise bizim gibi fotoğraf tutkunlarının, gezmeyi sevenlerin değişmeyen adresi. Burada mekanlar, cafeler hep sezonluk yani kışın çalışıyor. Yazın ise tadilatta vs. kışa hazırlanıyor. Fakat fotoğraf sevdanız varsa gittiğinizde çekeceğiniz fotoğraflar vs son derece iyi çıkacaktır eminim. Ayrıca bisiklet kiralayarak bölgede bir tur da yapabiliyorsunuz. Manzarası kesinlikle değiyor, buralara kadar geldiyseniz önceliklerinizden olmalı. Navigasyon’dan rahatlıkla bulabileceğiniz gibi bölgede yeterli seviyede tabela da mevcut. Alpe di Siusi’ye geldiğinizde bir milli park girişi olacak. Burada, otel müşterisi değilseniz 09.00-17.00 arasında aracınızı parkediyor ve 2 3 km yolu ring dönen otobüsle devam ediyorsunuz yukarıya. 17.00 sonrasında ise kendi aracınızla otel müşterisi olmaksızın yolunuza devam edebilirsiniz.

Misurina Lago : Braies gölünden 14 km uzaklıkta bölgenin en kıymetli göllerinden biri daha Misurina. Özellikle çevresindeki oteller ve yerleşimlerle Braies’e göre biraz daha kasaba hali var. Yine Dolomit manzarasına karşı banklarda oturabilir veya hemen göl kenarındaki restoranda pizza deneyimleyebilirsiniz. Burada ilginç gelen şey şu olmuştu. Pizza 5 Euro, cola 5,5 Euro . Bu arada, göldeki ördekler çok evcil olmuş. Dibine kadar girerek pozlarını alabilirsiniz.

Lago Antonia: Lago Antonio Misurina gölüne 2 km uzaklıkta fotoğraflık bir yer. Otur keyif yap. Başka bir şey yok. Buraları uzun uzun anlatmayacağım zaten. Yaşamanız lazım malum.

Tre Cime di Lavaredo : Dağ Manzarasında tek geçilir. Vaktiniz darsa siz bilirsiniz ama ben buraya 3 4 gün ayırdım derseniz aklınızda olsun. Son derece güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Dolomit’in en güzel zirvelerinden burası.

Lago di Braies: Fotoğraflarını gördükten sonra beni peşinden sürükleyen bir cennet burası. Gölün çevresi 1,5 km civarında. Braies’e yaklaştığınızda ilk göreceğiniz otopark ücretsiz. Sonrasında ki otoparkta ise bir amca 5 Euro alıyor araç başına. Bölgede 1 otel ve 1 cafe var sadece. Cafede de Bingöllü Ahmet Abi var. Selam verebilirsiniz. Lago Di Braies’in en güzel anları sabah oluyor unutmayın. Çünkü daha az insan oluyor. Kaldı ki Türkiye ile kıyaslayınca gerçekten kalabalık dediğin bu muydu Seymen de diyebilirsiniz. Ama fotoğraf çekmek isterseniz rahat rahat sabah saatleri fena değil aklınızda olsun. Gölde tekne ile açılabilirsiniz. Fiyatı 12 Euro saatlik. Ayrıca genç kızlar size sesleniyorum. Uzun etek vs giyerseniz, güzel fotoğraflar da çıkabiliyor. Bence buralara kadar gelmişken güzel fotoğraflarınızı çektirebilirsiniz. Dağlara karşı soluksuz bir manzara gerçekten Braies.

Moena Türk Köyü : Viyana kuşatması döneminde Osmanlı’dan ihraç edilen bir yeniçeri’nin İtalya’da bir köye yerleşmesi ve sonrasında o köyde halkı zulme karşı mücadeleye teşvik etmesi sonucunda köyü vergi vermekten ve ezilmiş olmaktan kurtaran Balaban Hasan isimli yeniçerinin hikayesi olan köy. Köyde her sene temmuz ayında evler Türk bayrağı ile süslenir, kadınlar şalvar giyer, baş örtüsü takar. Köyün en yaşlısı ise yeniçeri ağası kıyafeti giyer ve köyde at üzerinde tur atar. Bu festival yıllardır yapılıyor ve Moena yerlileri Balaban Hasan’ı ataları olarak biliyor. Köyde ayrıca Balaban Hasan için bir de hayrat gibi görev gören bir çeşme vardır.

Dolomitlerde Nerede Konaklamalı ?

Bölgede bir sürü butik otel bulunuyor. Max 10 odası olan küçük oteller o kadar çok ki, seçerken hepsinde alacağım huzurun aynı olcağını düşündüm. Çünkü hepsi yeşile bakıyor. Kötü çıkma ihtimalini hiç düşünmedim gerçekten. Bu yüzden gecelik fiyatı 240 TL civarında olan Gruberhof’u tercih ettim Bolzano’nun zirvesinde yer alan bir otel. Çevresinde başka otel hatta ev bile bulunmuyor. Önünde kocaman bir yeşillik ve üzüm bağları dışında bir şey yok. 2 tatlı Alman’ın işlettiği bu otel bence aklınızda olsun. Sabah kuş sesleriyle uyanmak gerçekten iyi hissettiriyor insan kendini. Başka yerler bakayım derseniz ise, booking’den seçeneklere bakabilirsiniz. Bütçenize göre seçim yapabilirsiniz.