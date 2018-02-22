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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatGezginlerMardin48 saatte Kuzey Mezopotamya şehri Mardin’e yolculuk
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Seymen BOZASLAN

48 saatte Kuzey Mezopotamya şehri Mardin’e yolculuk

Hayallerin ovaya bakınca derinliklerde olduğu, damda yattığında yıldızların dokunacak kadar yakın olduğu bir memleket Mardin. Bu kadar özel bir coğrafyada sokaklarda kaybolmak, esnafıyla sohbet etmek, tepeden bir Mardin’e bakmak öyle güzel hatıralar bıraktı ki, şuan da siz de bu yazının sonunda heveslenin ve Mardin’e bilet bakmaya başlayın diye sizlerle paylaşmak istiyorum.

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLANGezgin

Mardin’e yolculuk yaptıysanız, sadece sokaklarda kaybolmak, mekanlara girmek için 1 gün ayırın. 48 saatte Kuzey Mezopotamya şehri Mardin’e yolculuk
2.gününüz olursa Deyrulzafaran, Kasımiye Medresesi’ne ayırın. 3. Gününüz olursa Midyat, Hasankeyf rotasını hediye edin kendinize. Daha uzun vaktiniz olursa ise, Batman, Diyarbakır veya Şanlıurfa, Gaziantep rotalarını ekleyebilirsiniz. Konaklamanızı eski Mardin’de yapmanızı öneririm. Meşhur Mardin taşlı bir çok butik otel bulunuyor bunlardan birinde kalmanız, Mardin’i hissetmeniz anlamına geliyor.Mardin’de günü kaleye yakın olabilecek en güzel noktalardan birinde batırmaya bakın. Mardin’de güneş derin bir ovaya batıyor.

48 saatte Kuzey Mezopotamya şehri Mardin’e yolculuk

Bence 4 mevsim seyahat edilebilecek bir güzellik Mardin. Tarih seçmeyin bana kalırsa.Dibek kahvesi, Süryani kahvesi mutlaka deneyimleyin.Meşhur tarçınlı ve hayalet denilen bademden denemenizi öneririm.Şarap kültürünüz varsa Süryani Şarabını da deneyimleyin. Akşam yemeği için Cerciş Murat Konağı ve Bağdadi Restoran önerilir. İkisi de son derece başarılı. İzla Art Cafe’yi çok beğendim. Şehri keşfederken güzel bir mola noktası.Şehir merkezinde araç parketmek çok büyük sıkıntı. Bu yüzden Eski Mardin’de Mardin Müzesi veya Valilik önüne parkedebilirsiniz.Öğle yemeği için, Kebapçı Mecnun veya Yusuf listenizde olsun.

48 saatte Kuzey Mezopotamya şehri Mardin’e yolculuk

Mardin’de Gezilecek Yerler

Ulu Camii

1 Müslüman, 1 Ermeni, 1 Süryani Usta tarafından yapılan camii şehrin adeta simgesi durumunda. Üzerinde 3 ustadan da bir simge taşıyan camii’den aslında 1 tane daha varmış fakat maalesef günümüze kadar gelememiş. Üzerinde kufi, cennet kapısı, gözyaşı damlaları bulunmaktadır.

48 saatte Kuzey Mezopotamya şehri Mardin’e yolculuk

Deyrulzefaran

Mardin’de bana kalırsa en özel noktalardan birisi bu manastır. 4000 yıllık bir yapı. En başta güneşe tapanlar tarafından kullanılmış. Daha sonra Süryanilerin Hristiyanlığı benimsemesiyle kilise yapılmış. Kilisenin kendi rehberleri eşliğinde gezebiliyorsunuz burayı. Ayrıca zemin katta güneşe tapma sırasında kullandıkları bir ibadethane var. Burada tavan taşlarının dizilişine dikkat edin lütfen.

Mezopotamyaya yolculuk: Mardin
Mezopotamya'ya yolculuk: Mardin

Kasımıye Medresesi

Burası çok ilginç gerçekten. Çok büyük bir medrese bir kere. Mardin’e de 10 dakika uzaklıkta. İçinde bir su kaynağı ve havuzu var. Bunların bir anlamı var elbette. Suyun çıkış kaynağı hayatımızı anlatıyor. İlk döküldüğü havuz bebekliğimiz, gençliğimiz, yaşlılığımız. İkinci havuz ahiret hayatımız. Sonrasında ince su yolu sırat köprüsünü. En sondaki su cukuru ise cehennem cukurunu simgeliyor. Cennete gideceksek ise, yukarıya Mezopotamya göğüne doğru yükseleceksin anlamına geliyormuş.

48 saatte Kuzey Mezopotamya şehri Mardin’e yolculuk

Mardin Müzesi

Mardin Müzesi son derece küçük ama deli dolu değerli bir alan. Eskiden bir çok uygarlığın inanışında ölen kişilerin değerli eşyaları da beraber gömülürmüş. Mardin kazılarında ortaya çıkan bir çok değeri burada görebilirsiniz. Son derece itinayla hazırlanmış bir müze. Bir Hatay veya Gaziantep değil elbette ama yine de hafife alınmamalı. Benim en çok dikkatimi çeken şey ise ilk oyuncak olmuştu. Şaşırdım doğrusu. Ayrıca interaktif çalışma yapabileceğiniz bir de oda var müzede. Burada eskiden para nasıl yapılırdı onu da öğrenebilir hatta deneyimleyebilirsiniz.

48 saatte Kuzey Mezopotamya şehri Mardin’e yolculuk

Dara Antik Kenti

Mardin’den 30 km uzaklıkta Oğuz Köyü sınırları içerisinde yer alan bu antik şehrin bir kısmı hala toprak altında. Kazı çalışmaları yapılmış fakat bütçe sıkıntısı nedeniyle çalışmalar durmuş. Ah terör olmasaydı ne güzel kıymete binerdi buralar dedirtiyor insana.

48 saatte Kuzey Mezopotamya şehri Mardin’e yolculuk

Mardin Sokakları

Mardin sokakları bence bu şehrin en güzel noktaları. Gezilecek görülecek yerler hep sokaklarda. Hactan gelen ev sahiplerin kapısında bulunan plakalar, kapıların renkleri, abbaralar ve daha bir çok detay. Bana kalırsa Mardin’e geldiyseniz en az 1 tam günü bu sokaklara ayırın lütfen. Kaybolun, kaybolun, kaybolun..

48 saatte Kuzey Mezopotamya şehri Mardin’e yolculuk

Zinciriye Medresesi

Mardin’de hüküm süren son Artuklu Sultanı Melik Necmettin İsa tarafından 1385’te yaptırılan Zinciriye MedresesiSultan İsa Medresesi olarak da biliniyor. Dilimli kubbeleriyle, iki katlı ve iki avlulu olarak tasarlanan, oldukça zarif bir yapı olan medrese, taş işlemelerdeki ustalıkla dikkat çekiyor. Elverişli konumu nedeniyle geçmişte rasathane olarak kullanılan tarihi yapının içerisinde Sultan İsa’nın türbesi ve birçok eski kitabe yer alıyor.

48 saatte Kuzey Mezopotamya şehri Mardin’e yolculuk

Kırklar Kilisesi

Süryaniler’in Mor Behnam ve kız kardeşi Saro adına 569 yılında inşa ettikleri dini yapı, orijinali 12. yüzyılda camiye dönüştürüldüğü için Kırklar Kilisesi adıyla anılmaya başlanmış. Kilise, adını 3. yüzyılda Hristiyanlar üzerinde büyük baskı kuran Roma İmparatoru Dokiosa isyan etikleri için Sivas’taki bir buz gölüne sürülen ve burada donarak öldükten sonra şehit olarak anılmaya başlanan 40 askerden alıyor. 1170’te şehitlerin kemiklerinin getirildiği dini yapının öne çıkan bölümlerini 1.500 yıllık kök baskılı perdeleri, geniş avlusundaki çan kulesi ve duvarlarına ustalıkla kazınmış ince taş işçiliği oluşturuyor.

48 saatte Kuzey Mezopotamya şehri Mardin’e yolculuk

Mor Gabriel Manastırı

Midyat’a bağlı Güngören Köyü’ndeki, Süryanilerin ana yurdu olarak bilinen Tur Abdin Yaylası’nda bulunan Mor Gbariel Manastırı (Deyrulumur), Mor Şmuel ve öğrencisi Mor Şemun tarafından 397 yılında inşa edilmiş. Değişik tarihlerde yapımlarına başlanmış, farklı tarzdaki binalardan oluşan dini yapıya, gelişiminde önemli katkılar sağlayan Turabbbin Metropoliti Mor Gabrielin adı verilmiş. Süryani Kilisesi tarafından “İkinci Kudüs” olarak ilan edilen manastır, tamamlanmasının ardından o kadar ünlenmiş ki Roma ve Bizans imparatorlarından bağışlar almış. Gezmesi son derece keyifli, mimari açıdan son derece zengin bir manastır.

Türkiye’nin en iyi 10 kalesi
Türkiye’nin en iyi 10 kalesi

Midyat Sokakları

Mardin gibi bir müze kent olan ve kent merkezine 1.5 saat uzaklıkta yer alır Midyat, tarihi evlerin, taş konakların, kemerli geçitlerin, minare gibi yükselen çan kuleleriyle Süryani kiliselerinin bulunduğu muazzam bir bölge. Gümüş, telkâri, el sanatları açısından önemli bir yöre olan ilçe turistik bakımdan eşsiz özelliklere sahip.

48 saatte Kuzey Mezopotamya şehri Mardin’e yolculuk

Kaynak: Seymen BOZASLAN

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