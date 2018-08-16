266 metre yükseklikte çılgın yürüyüş

Olay Malezya’nın Penang şehrinde Georgetown’da ‘The Top’ alışveriş merkezinin 65. katında geçiyor. Her gün sabah 10.00 ile 18.00 arasında benim gibi aklını yitirmişler, binayı 360 turluyor. Ama küçük bir farkla. İçeriden değil, dışarıdan… Bu turlama sırasında ise altı parkur bulunuyor.









Güven Yolu: Dümdüz yürüdüğün alışma evresi. Burada alıştın alıştın yoksa devamı daha zorlu.

Yüksek Tezgah: Basamaklardan çıkıyorsun ve iniyorsun. Sağ tarafın 266 metre aman!

Büyük Köprü: Bu kısım Penang ile Malezya’yı birbirine bağlayan cepheye bakıyor. Yürüme alanı artık sağlı sollu uçuruma dönüşüyor.

X Nokta: Burada seksek oynuyorsun. Önce uçuruma doğru bakıyorsun, sonra binaya, daha sonra geri geri…

Z Teli: Binanın bir köşe kısmında 5 metrelik bir zipline yapıyorsun.

G-Rocky: Burada dinlenme amaçlı bir koltuk var. Sırtını uçuruma yaslıyorsun ve sadece havaya bakıyorsun… Bakabilirsen…









Fiyatı nedir?

Bilet fiyatları 90 RM’ den başlıyor. Tüm Parkuru tamamlamak için ise 240 RM ödüyorsunuz. Yani 250 TL civarı.

Peki güvenli mi?

Öncelikle açık hava aktivitesi olduğu için mutlaka bir risk vardır. Fakat, tam vücut kemeri ve başımızda olan bir halatla bu minimize edilmiş tüm önlemler alınmış durumda. Güvenlik ekipmanları İsviçre ve İtalya’dan üretilerek getirilmiş buralara. Yani Çin’e yakındır aman kötü mal vardır güven olmaz diyemedim. Tüm sertifikalar alınmış güvenlik seviyesi yüksek bir aktivite yani. Ben güvendim yaptım, sorunsuz bitirdim. Çok da eğlendim…











Ayrıca, bu etkinliğe katılacak maceraperestin de uyması gereken iki başlık var. Bir kere 100 cm uzunluğunda olmalı minimum. Ayrıca maksimum 100 kg ağırlığında olmalı. Hazırlık aşaması ve parkurun tamamlanmasıyla toplam 60 dakikada tamamlanabilecek bir aktivite. Ama söylemem gerekir ki, inanılmaz bir deneyimdi! Unutamayacağım bir anıydı kesinlikle… Penang’a yolunuz düşerse The Top AVM’de bu deneyimi yaşayın derim. Müthiş bir şey gerçekten. Ve bu deneyimde öğrendim ki; seyahat etmek, yükseklik korkusunu unutturuyor insana.