Cennette iki hafta (Endonezya)

Öncelikle en baştan söyleyeyim, Endonezya’yı iki haftada gezip bitirmeniz mümkün değil çünkü Endonezya yaklaşık 8 bininde yaşamın olduğu 18 bin adadan oluşuyor.

Ben kendi tecrübelerim doğrultusunda Endonezya’ya yaptığım iki haftalık seyahatin tecrübelerini paylaşacağım. Bu iki haftalık planın Endonezya’nın en iyilerini kapsadığını söyleyebilirim. Gidiş ve dönüşün de neredeyse 1 gününüzü alacağını da varsayarak 14-15 günlük Endonezya seyahatimiz hayatımızın en güzel seyahatlerinden biri oldu.

Java Adası - Yogyakarta 3 gün

Java Adası için Endonezya’nın kalbi diyebiliriz. Başkent Jakarta’nın bu adada olmasının yanı sıra nüfusun büyük çoğunluğu bu adada yaşıyor. Jakarta ekonomik uçak bileti de bulabileceğiniz bir nokta, biz de Jakarta’ya uçup oradan iç hat uçuşu ile Yogyakarta’ya geçtik. Jakarta pek çok ülke başkentinin olduğu gibi vakit kaybetmeye değer bir şey sunmuyor, bu nedenle planınıza almanıza gerek yok. Yogyakarta ise tam bir ‘’sırt çantalı’’ cenneti. Yogyakarta’da geçireceğiniz zamanı aşağıdaki şekilde değerlendirebilirsiniz:

Bir gün Borobodur Tapınağı’nda gün doğumu, Prambanan Tapınağı’nda gün batımı planlayın.

Bir gün Yogyakarta şehir içindeki müze ve sarayları gezerek geçirebilirsiniz.

Bir günü de Jomblang Mağarası’nda mağara yürüyüşü yapabilir ve Kaliburu Ulusal Parkını ziyaret edebilirsiniz.

Java Adası - Malang 2 gün

Yogyakarta’dan Malang’a gece treni ile geçebilir, böylece bir gün kazanabilirsiniz. Malang Java adasının önemli şehirlerinden biri. Bizim için önemli olmasının nedeni ise Bromo Dağı ve Ijen Kraterine çıkış noktası olması. Hem Bromo Dağı hem de Ijen Krateri çıkışları gece 02.00 gibi başlıyor, böylece yanardağ zirvelerine dün doğumunda ulaşabilir ve muhteşem manzaraların tadını çıkarabilirsiniz.

Dağ çıkışları için günübirlik turlara dâhil olabilir veya Ijen ve Bromo için bir gece iki günlük paket tur alabilirsiniz. Paket turun içinde konaklama da dâhil oluyor, eğer planınız Bali Adası’na geçmekse tur sonunda sizi Gilimanuk limanına Bali feribotlarının kalkış noktasına bırakıyorlar.

Bali Adası - Ubud 3 gün

Endonezya’nın en ünlü adalarından biri, dünyanın en popüler balayı adası Bali olmasına rağmen Endonezya’yı en az temsil eden adasının Bali Adası olduğunu söylemek gerek. Tüm Endonezya Müslüman iken Bali adasının yüzde 80’i Hindulardan oluşuyor. Bu vesile ile adada pek çok Hindu Tapınağı, yoga merkezleri, bolca masaj salonu yer alıyor.



Bali Adası’nda sanılanın aksine deniz kenarındaki hareketli bölgeleri yerine adanın tam merkezinde yer alan ve denize kıyısı olmayan Ubud bölgesi görülmeyi ve zaman harcanmayı hak ediyor. Ubud’dan kiralayacağınız araç, motor veya alacağınız günü birlik turlarla adadaki tapınakları gezebilir, muhteşem pirinç terasları arasında uzun yürüyüşlere çıkabilir, maymun ormanında maymunlarla arkadaşlık edebilirsiniz. Yürüyüşler sonunda da kendinizi masajla ödüllendirebilirsiniz.

Bali - Seminyak 1 gün

Seminyak veya başka bir sahil kenarı veya Gili Adaları denize girmek için tercih edilebilecek yerler. Bizim şansımıza hava yağışlı olduğundan denizin tadını çıkarma şansımız olmadı. Eğer sörfe ilginiz varsa Bali sahillerinde sörf yapabileceğiniz hatta sörf dersi alabileceğiniz pek çok plaj var. Ayrıca Seminyak bölgesi konsept kafe ve restoranlarda farklı mutfakları bulabileceğiniz, Türkiye’nin Çeşme’si gibi düşünebilirsiniz.

Flores Adası - Komodo 3 gün

Biz Bali’den Flores Adası (Labuan Bajo)’na uçtuk. Burayı tercih etmemizin nedeni ülkenin önemli dalış noktalarının burada olması ve dünyada sadece burada bulunan Komodo Ejderlerini görmekti. Flores bu seyahatimizin en güzel bölümü idi, Endonezya’nın uzak ve en bakir noktalarından biri olan bu adada yağmur ormanlarının içinde Komodo Adalarını gören otelimiz, su altının zenginliği ve hala turistik hale gelmemiş günlük hayat bizi en çok etkileyen özellikleri oldu.

2 günümüzü dalış, 1 günümüzü de dinlenmeye ayırdığımız bu adadan hiç dönmek istemedik, hatta o kadar istemedik ki Labuan Bajo’dan dönüş uçağımızın yaptığı rötar yüzünden neredeyse dönüş uçağımızı kaçırıyorduk.

İki haftada görülebilecek en çok sayıda yeri görüp bu süreye 2 volkan yürüyüşü, deniz, dalış, tapınaklar gibi farklı pek çok aktiviteyi de sığdırdık. Ülkeye gidiş maliyetli olsa da ülke içinde seyahat etmek, yeme-içme, konaklama oldukça ucuz. Uygun fiyata bilet bulursanız kesinlikle kaçırmayın, mutlaka seyahat planlarınıza ekleyin.

Fotoğraflar: Sevil MERT