Lezzet peşinde Şanlıurfa

Şehre gelince sıra gecesine katılmadan dönerseniz muhtemelen bir hata yaptığınızı fark edip yolun yarısında geri döneceksiniz. Baştan sona müzik, efsaneler, hikâyeler, muhabbetler ve elbette çiğ köfte… Yüzlerce yıllık bir gelenek olan sıra gecesi bu şehirde konakladığınız her akşam bir şekilde sizi yakalayacak. Cevahir Han hem sıra gecesine katılabileceğiniz hem de kebap ve lahmacunun yanı sıra Şanlıurfa'ya özgü lezzetleri tadabileceğiniz bir mekan. Borani, dolmalı köfte, ekşili patlıcan dolma, içli köfte, miftaih tas kebabı gibi bolca yöresel lezzet var menülerinde. Finali ise çok meşhur şıllık tatlısı yerine hırtlevik ile yapın.







Ciğer Diyarı

Şehirde sabah ezanıyla birlikte sokaklar buram buram ciğer kokuyor. Çünkü burada kahvaltı demek ciğer demek aynı zamanda. Şanlıurfa'ya ciğer şehri dense kimse yadırgamazdı sanırım. Nerede yerseniz yiyin lezzetine doyamayacaksınız ama 5 asırdan beri ticaretin en kalabalık noktası olmuş Gümrükhan Çarşısı’ndaki ciğercilere de şans verin.









Ardından avluda bol fıstıklı bir menengiç kahvesi yudumlamayı es geçmeyin. Çarşıyı dolanırken Şanlıurfalıların güzel seslerini borçlu oldukları isotun tadına bakmayı, sevdiklerinize ve mutfağınıza götürmeyi unutmayın. Yine Şanlıurfa'nın güneşinde kurutulmuş patlıcanlarını, biber salçalarını, nar pekmezini, fıstığını ve aklınıza gelebilecek türlü türlü baharatları da kaçırmayın derim.









Urfa’nın ‘Trüf’ü

Şehirde ilkbahar yağmurlarıyla ortaya çıkan keme mantarı son zamanlarda oldukça popüler. Halkın geçim kaynaklarına da büyük katkısı olan keme mantarı etle buluşunca ‘keme kebabı’ oluyor ve sadece mart ve nisan aylarında tüketilebiliyor. Trüf mantarının bir türü olan Keme mantarı köylüler tarafından toplanıyor ve kebap ustaları tarafından ete karıştırılıp, şişe diziliyor. Sadece iki ay tüketilebildiği için fiyatı da nispeten yüksek ancak yine de bu dönemlerde tercih ediliyor.









Keme kebabını Taşsaray, Altın gibi restoranlarda bulmak mümkün. Şanlıurfa mutfağı şıllık hırtlevik, baklava, künefe, kadayıf gibi pek çok şerbetli tatlı seçeneğinin yanı sıra dondurma da iddialı. 1933 yılından beri değişmeyen küçücük bir dükkanda şehrin en lezzetli ve doğal dondurması sunuluyor. Dondurmacı Zeki'de aynı zamanda dondurma yanına künefe de veriliyor. Şehirde gezilecek görülecek çok

yer var. Dolayısıyla diyeti, fazla kiloları bir kenara koyun ve buradaki mutfağın hakkını verin.







Daha önce yemediğiniz lezzette lahmacunlar, kebaplar için gün içinde bolca Urfa müzelerinde, sokaklarına koşturun. Sonrasında da soluğu Sembol Ocakbaşı, Çulcuoğlu ya da Gülhan'da alın.

Şanlıurfa ile ilgili daha fazla bilgiye www.kesfettik.com adresine tıklatarak ulaşabilirsiniz.