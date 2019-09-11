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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve fotoğraflar: Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik
11.09.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Lezzet peşinde Şanlıurfa

Sevda SERBEST
Sevda SERBEST
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Sevda SERBEST
Sevda SERBEST
Lezzet peşinde Şanlıurfa

Şanlıurfa her ne kadar inanç turizmiyle çok popüler olsa da son dönemlerde hem arkeoloji meraklılarını hem de lezzet düşkünlerini kendine çekmeyi başarıyor. Son Şanlıurfa seyahatimde şehrin binlerce yıllık tarihine, hâlâ bozulmamış kültürüne, geleneklerine, çarşılarından gelen o mis gibi kokulara, damakta büyük keyif ve anı bırakan lezzetlerine âşık oldum. Şanlıurfa'ya gelirseniz denemekten pişman olmayacağınız tatları ve uğramanız gereken bazı lezzet duraklarını sizlerle paylaşmak istedim.

Şehre gelince sıra gecesine katılmadan dönerseniz muhtemelen bir hata yaptığınızı fark edip yolun yarısında geri döneceksiniz. Baştan sona müzik, efsaneler, hikâyeler, muhabbetler ve elbette çiğ köfte… Yüzlerce yıllık bir gelenek olan sıra gecesi bu şehirde konakladığınız her akşam bir şekilde sizi yakalayacak. Cevahir Han hem sıra gecesine katılabileceğiniz hem de kebap ve lahmacunun yanı sıra Şanlıurfa'ya özgü lezzetleri tadabileceğiniz bir mekan. Borani, dolmalı köfte, ekşili patlıcan dolma, içli köfte, miftaih tas kebabı gibi bolca yöresel lezzet var menülerinde. Finali ise çok meşhur şıllık tatlısı yerine hırtlevik ile yapın.

Lezzet peşinde Şanlıurfa


Ciğer Diyarı

Şehirde sabah ezanıyla birlikte sokaklar buram buram ciğer kokuyor. Çünkü burada kahvaltı demek ciğer demek aynı zamanda. Şanlıurfa'ya ciğer şehri dense kimse yadırgamazdı sanırım. Nerede yerseniz yiyin lezzetine doyamayacaksınız ama 5 asırdan beri ticaretin en kalabalık noktası olmuş Gümrükhan Çarşısı’ndaki ciğercilere de şans verin.

Lezzet peşinde Şanlıurfa



Ardından avluda bol fıstıklı bir menengiç kahvesi yudumlamayı es geçmeyin. Çarşıyı dolanırken Şanlıurfalıların güzel seslerini borçlu oldukları isotun tadına bakmayı, sevdiklerinize ve mutfağınıza götürmeyi unutmayın. Yine Şanlıurfa'nın güneşinde kurutulmuş patlıcanlarını, biber salçalarını, nar pekmezini, fıstığını ve aklınıza gelebilecek türlü türlü baharatları da kaçırmayın derim.

Lezzet peşinde Şanlıurfa


Urfa’nın ‘Trüf’ü

Şehirde ilkbahar yağmurlarıyla ortaya çıkan keme mantarı son zamanlarda oldukça popüler. Halkın geçim kaynaklarına da büyük katkısı olan keme mantarı etle buluşunca ‘keme kebabı’ oluyor ve sadece mart ve nisan aylarında tüketilebiliyor. Trüf mantarının bir türü olan Keme mantarı köylüler tarafından toplanıyor ve kebap ustaları tarafından ete karıştırılıp, şişe diziliyor. Sadece iki ay tüketilebildiği için fiyatı da nispeten yüksek ancak yine de bu dönemlerde tercih ediliyor.

Lezzet peşinde Şanlıurfa



Keme kebabını Taşsaray, Altın gibi restoranlarda bulmak mümkün. Şanlıurfa mutfağı şıllık hırtlevik, baklava, künefe, kadayıf gibi pek çok şerbetli tatlı seçeneğinin yanı sıra dondurma da iddialı. 1933 yılından beri değişmeyen küçücük bir dükkanda şehrin en lezzetli ve doğal dondurması sunuluyor. Dondurmacı Zeki'de aynı zamanda dondurma yanına künefe de veriliyor. Şehirde gezilecek görülecek çok
yer var. Dolayısıyla diyeti, fazla kiloları bir kenara koyun ve buradaki mutfağın hakkını verin.

Lezzet peşinde Şanlıurfa



Daha önce yemediğiniz lezzette lahmacunlar, kebaplar için gün içinde bolca Urfa müzelerinde, sokaklarına koşturun. Sonrasında da soluğu Sembol Ocakbaşı, Çulcuoğlu ya da Gülhan'da alın.

Şanlıurfa ile ilgili daha fazla bilgiye www.kesfettik.com adresine tıklatarak ulaşabilirsiniz.

Sevda SERBEST
Sevda SERBEST
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