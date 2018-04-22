Åžimdi â€˜Ã¶tekiâ€™ Hatay zamanÄ±

GeÃ§en hafta Hatayâ€™da KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Yayman tarafÄ±ndan organize edilen KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Sempozyumuâ€™na katÄ±ldÄ±m. Bu kente ne zaman gitsem mutlu oluyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ insanÄ±n direkt mutluluk hormonlarÄ±na hitap eden bir birbirinden leziz yemekleri var. Ancak bu yazÄ±nÄ±n konusu ne Hatayâ€™Ä±n yemekleri, ne tarihi Ã¶nemi, ne de Turizm Sempozyumâ€™u. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Hayat aslÄ±ndan gÃ¶rÃ¼nenden daha da zengin bir kent. KonuÅŸmamÄ± yaptÄ±ktan sonra soluÄŸu doÄŸru merkez ilÃ§e Antakya sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda aldÄ±m. SamandaÄŸ yolunu tuttum bu kez. YÄ±lÄ±n en gÃ¼zel mevsimi... TÃ¼m yollarÄ±n etrafÄ± yemyeÅŸil. Ä°lk duraÄŸÄ±m VakÄ±flÄ± KÃ¶yÃ¼ oldu. BurasÄ± iÃ§in nÃ¼fus ve gelenekler bakamÄ±ndan â€˜TÃ¼rkiyeâ€™deki tek Ermeni KÃ¶yÃ¼â€™ desek yalan olmaz.

Yeni mevzuata gÃ¶re, aslÄ±nda bir mahalleye dÃ¶nen VakÄ±flÄ±â€™da 35 hane var. Bir ailenin dÄ±ÅŸÄ±nda kÃ¶yÃ¼n tamamÄ± Ermeni, tam 135 Ermeni yaÅŸÄ±yor... Yeni yapÄ±lmÄ±ÅŸ yolundan geÃ§erken saÄŸlÄ± sollu portakallar aÄŸaÃ§larÄ± dikkatimi Ã§ekiyor Ã¶nce. PÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l bir kÃ¶y. Meydandaki VakÄ±flÄ±â€™daki Garbis abinin mekÃ¢nÄ± ise kÃ¶y kahvaltÄ±sÄ± iÃ§in muhteÅŸem bir yer. KÃ¶yde Ã¶nce kilisenin ve de misafirhanenin olduÄŸu Ermeni VakfÄ±â€™nÄ±n binasÄ±na gittim. Restore edilen tarihi binanÄ±n bahÃ§esinde vakfÄ±n baÅŸkanÄ± Cem Ã‡aparâ€™la buluÅŸtum. Ã‡aparâ€™Ä±n anlattÄ±klarÄ±na gÃ¶re, burada gelenekler halen devam ediyor. YÃ¼zyÄ±llardÄ±r Ermeniler, SÃ¼nnilerle ve Alevilerle dostÃ§a bir yaÅŸam sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. SamandaÄŸâ€™dan gelen 60 yaÅŸÄ±ndaki Alevi dedesi Åžeyh Ahmet YazÄ±cÄ±â€™yla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sohbet de bunun en gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶stergesiydi. Åžeyh Ahmet, yaÅŸamÄ± boyunca Hatayâ€™da hiÃ§ bir mezhep ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek Hatay iÃ§in neden â€˜Medeniyetler Åžehriâ€™ dendiÄŸini canlÄ± bir kanÄ±tÄ± oldu.





KadÄ±nlara Ã¶zel 27 farklÄ± kurs



VakÄ±flÄ±â€™nÄ±n ardÄ±ndan HÄ±dÄ±rlÄ±k KÃ¶yÃ¼â€™ne gittik. BurayÄ± anlatÄ±yorlardÄ± ancak bu kadar da gÃ¼zel ve dÃ¼zenli bir kÃ¶y beklemiyordum doÄŸrusu. KÃ¶yÃ¼n tam merkezinde bir su kaynaÄŸÄ± var. Rivayete gÃ¶re, Hz. HÄ±zÄ±r ile Hz. Musa birlikte daÄŸa Ã§Ä±karlar. Tam da buraya geldiklerinde Hz. Musa elindeki asayÄ± topraÄŸa saplayarak eÄŸilip kaynaktan su iÃ§er. AsanÄ±n olduÄŸu yerden de bir Ã§Ä±nar aÄŸacÄ± Ã§Ä±kar. Ä°ÅŸte o aÄŸacÄ±n adÄ± Musa AÄŸacÄ± ve bugÃ¼n kutsal kabul ediliyor. Ã‡apÄ± 7.5 metre, gÃ¶vdesi ise 21 metre olan aÄŸacÄ± her gÃ¼n yÃ¼zlerce kiÅŸi ziyarete gidiyor.

AÄŸacÄ±n Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¶vdesi var ki, talebaya gÃ¶re 2 bin, araÅŸtÄ±rmacÄ±lara gÃ¶re ise 700 yÄ±llÄ±k bu Ã§Ä±narÄ±n kavuÄŸunda geÃ§miÅŸte bir berber dÃ¼kkÃ¢nÄ± bile varmÄ±ÅŸ.







Kaynaktan akan su kÃ¼Ã§Ã¼k bir dere oluÅŸturmuÅŸ. AdÄ± Hayat Suyu...Derenin etrafÄ±nda 15 iÅŸletme var. GÃ¶zlemeler yapÄ±lÄ±yor, Ã§aylar demleniyor. YÃ¶resel Ã¼rÃ¼nler satÄ±lÄ±yor. Muhtar Selahattin Yeterâ€™in yerine gittik. Demli Ã§ayÄ±mÄ±zÄ± yudumlarken Yeterâ€™in verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re kulak kabarttÄ±k: KÃ¶yde kadÄ±nlara yÃ¶nelik tam 27 kurs aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ. Ä°Ã§lerinde hijyen kursu bile varmÄ±ÅŸ. KÃ¶yde 850 kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. KÃ¶yÃ¼n gÃ¼zel kalmasÄ± iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yorlar. Åžimdi yollarÄ±nÄ± yaptÄ±rma telaÅŸÄ±ndalar. GÃ¶zleri BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™nde... HÄ±dÄ±rlÄ±k KÃ¶yÃ¼â€™nden ayrÄ±lmadan tam Musa AÄŸacÄ±â€™nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda Sedat ve Seval Ã§iftinin yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼l ve limon dondurmasÄ±ndan alÄ±n. Ä°Ã§inizde bir huzur, dudaÄŸÄ±nÄ±zda da bir serinlik kalsÄ±n HÄ±dÄ±rlÄ±kâ€™tan geriye...Â

Hatayâ€™da VakÄ±flÄ± ve HÄ±dÄ±rlÄ±k gibi Ã§ok sayÄ±da kÃ¼Ã§Ã¼k yerleÅŸim yeri bulunuyor. Ã–zellikle de SamandaÄŸ yolunda. Ä°lkbaharâ€™da buralar yemyeÅŸil. Hatayâ€™Ä±n ÅŸu anda bir sloganÄ± var, â€˜Åžimdi Hatay ZamanÄ±!â€™, ben biraz bununla oynadÄ±m, â€˜Åžimdi Ã¶teki Hatayâ€™Ä±n zamanÄ±!..â€™

MÃ¼zeye yeni bÃ¶lÃ¼mler aÃ§Ä±ldÄ±



Hatay MÃ¼zesi yeni haliyle dÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± mÃ¼zeleri arasÄ±na girdi. Ancak ÅŸimdi daha da gÃ¼zel Ã§Ã¼nkÃ¼ yeni bÃ¶lÃ¼mleri aÃ§Ä±ldÄ±. Eski mÃ¼zede gerekli ihtiÅŸama ulaÅŸamayan Ã§ok Ã¶nemli lahitlerin bulunduÄŸu bÃ¶lÃ¼m geÃ§en hafta aÃ§Ä±ldÄ±. En kÄ±ymetlilerinden biri ise Antakya Lahidi. MS. 2. yÃ¼zyÄ±la tarihlendirilen benzerlerine gÃ¶re son derece zengin sÃ¼sleme ve kabartmalara sahip olan lahit salonun en gÃ¶zde eseri. 1996â€™da bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan bulunan Antakya Lahidiâ€™nin RomalÄ± bir aristokrata ait olduÄŸu tahmin ediliyor. MÃ¼zede ayrÄ±ca geÃ§en hafta â€˜Sikke BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™ de aÃ§Ä±ldÄ±. Teknolojinin de nimetlerinden faydalanÄ±larak hazÄ±rlanan Sikke BÃ¶lÃ¼mÃ¼ bile baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na mÃ¼zeye yenidene gitmek iÃ§in bir sebep.





MÃ¼ze Otel



Hatayâ€™da merakla aÃ§Ä±lmasÄ± beklenen bir otel var. Bir zamanlar adÄ± Hilton olacaktÄ± ancak sahibi Necmi AsrufoÄŸluâ€™nun verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re otelin adÄ± MÃ¼ze Otel olacak. Otelin bulunduÄŸu alanda uzun bir sÃ¼redir kazÄ±lar yapÄ±lÄ±yordu. Åžu anda tÃ¼m kazÄ±lar tamamlandÄ±. MÃ¼ze ve otel aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda sadece TÃ¼rkiyeâ€™de deÄŸil bulanan eserler dÃ¼nyada ses getirecek nitelikte. Åžimdilik eserlerin fotoÄŸraflarÄ± dÄ±ÅŸarÄ±ya verilmiyor. Ancak birkaÃ§Ä±ndan ipucu vereyim; Sadece Pegasus mozaiÄŸinde 160 farklÄ± renk kullanÄ±ldÄ±. Åžu ana kadar bulunan mozaiklerde bunun bir Ã¶rneÄŸi yok.

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FotoÄŸraf: Hakan BoyacÄ±

Tek parÃ§a 1000 metrekarelik baÅŸka bir mozaik daha bulundu. Bunu da dÃ¼nya da bir eÅŸi benzeri yok. BirkaÃ§ aya aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan ve mimarisinde Emre Arolat imzasÄ± taÅŸÄ±yan otelin kentin gÃ¶zdesi olacaÄŸÄ± kesin. Otelin bulunduÄŸu yerde eski Ã§aÄŸlardan kalan bir yerleÅŸim olduÄŸu net. Ancak kazÄ± yapÄ±lan alan sadece otel alanÄ± kadar. YaklaÅŸÄ±k 20 bin metrekarelik bir alan. EtrafÄ± da kazÄ±lÄ±rsa kim bilir daha ne eserler Ã§Ä±kacak?



KazdÄ±kÃ§a tarih fÄ±ÅŸkÄ±rÄ±yor



3 farklÄ± dine, 13 medeniyet ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ Hatayâ€™da halen yÃ¼rÃ¼tÃ¼len dÃ¶rt farklÄ± kazÄ± var. Prof. Dr. Hatice Pamir, ÅŸu anda HaÃ§ana HÃ¶yÃ¼k, Tayinat HÃ¶yÃ¼k, Hipodrom ve TapÄ±nak ile mÃ¼zenin kurtarma kazÄ±larÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.





FotoÄŸraf: Hakan BoyacÄ±

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