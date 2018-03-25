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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazarlar
Serkan OCAK / Serkan.ocak@hurriyet.com.tr
25.03.2018 - 03:00, Son Güncelleme:

İnsanları sıcak kendisi güzel: Kanlıca

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
İnsanları sıcak kendisi güzel: Kanlıca

Kim bilir kaç kez gittim Kanlıca’ya? Yoğurdunu yemeğe, sahilinde oturmaya... Kim bilir kaç kez bir Boğaz turu ile semtteki 56 yalının önünde geçtim. Hiç birinin hikâyesini öğrenmeden... Artık hepsini biliyorum. Çünkü Kanlıca ile ilgili 13 yılda hazırlanmış muhteşem bir kaynak var. İstanbullular için ‘Burnumuzun dibi’ndeki bu tarihi semti adım adım anlatıyor... Kitabın yazarı Fuat Selim Ramazanoğlu’yla Kanlıca’da buluştuk. Bir yandan sokak sokak dolaştık. Bir yandan arşiv niteliğindeki eser ‘Kanlıca Boğaziçi’nde Bir Köy’ü konuştuk.

İstanbul’un siyah beyaz fotoğraflardaki hallerine her zaman hayran olmuşumdur. Daha az otomobilin, daha az insanın, daha az evin olduğu, insan ilişkilerinin daha fazla gelişmiş olduğu bir zaman diliminde yaşamak isterdim. Olmadı. Şu anda yaşadığımız apartmanlarda bile kimsenin kimseyi tanımadığı bir çağa denk geldik. Ancak İstanbul’da kısmen de olsa bu eski tadın olduğu bir yer var, Kanlıca.

İnsanları sıcak kendisi güzel: Kanlıca

Kanlıca ile ilgili yazılmış en kapsamlı kitap olan iki ciltlik ‘Kanlıca Boğaziçi’nde Bir Köy’ün yazarı Ramazanoğlu ile iskelenin oradaki tarihi çay bahçesinde bir araya geldik. Sadece bu 120 yıllık ‘İsmailağa Kahvesi’ bile Kanlıca’nın bir özeti gibi aslında. ‘Emirgan’da çay, Kanlıca’da kahve içilir’ imiş. Edebiyatçıların da sık sık uğradığı bu kahvede bir zamanlar edebiyat sohbetleri yapılırmış. Yahya Kemal’in de en sık gittiği yermiş. Kim bilebilir ki, Kanlıca’ya gidip İsmailağa Kahvesi’nde oturduğumuz Boğaz manzaralı cam kenarı masada bir zamanlar Yahya Kemal’in oturmadığını?

İnsanları sıcak kendisi güzel: Kanlıca

Atatürk evlerine gelmiş

62 yaşındaki Ramazanoğlu, 1994’e kadar yedi nesil boyunca Kanlıca’da Hacı Ahmet Hayribey Yalısı’nda yaşamış. Ancak daha sonra amcaları tarafından satılmış. Hikâye de o tarihte kapanmış. Ancak Ramazanoğlu kapatmak istememiş. O gün bugündür hem yaşadığı yalıyı, hem de diğer 55 yalıyı, sokakları, tarihi yapıları, camileri, kiliseleri, çeşmeleri, semtin hikayelerini araştırıp derledi. 13 yıl uğraştıktan sonra hikayeye bugün yeni bir boyut kazandırdı.

İnsanları sıcak kendisi güzel: Kanlıca

Bugün hazırlık aşamasında 10 söyleşi ve görüşmesinin yapıldığı, içinde 150 adet Osmanlı arşiv belgesinin ve 3620 fotoğrafın ya da çizimin bulunduğu iki ciltlik toplam 1280 sayfalık muhteşem bir eser var.  Kitapta inanılmaz hikâyeler yer verilmiş. Hem okuyup hem de bizzat kaleme alan tarafından dinleyince tadı gerçekten bir başka oldu.  Örneğin, kitabın yazarı Ramazanoğlu’nun yaşadığı yalıya 1937’de Atatürk bile gelmiş. Atatürk, acar motoruyla Boğaz’da çeşnicibaşısının düğüne giderken, o dönem her yerde elektriğin olmadığı bir dönemde bu yalıda yanan ışıkları görmüş. Yanında da Sabiha Gökçen var.

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125 TLye doğanın içinde tatil Hafta sonu buralarda bir başka güzel...
125 TL'ye doğanın içinde tatil! Hafta sonu buralarda bir başka güzel...


“İmar Bankası çalışanlarından Fuat Bey’in oğullarının sünneti var” demişler Atatürk”e. O da tebrik etmiş, çocuklara 400-600 liralık iki tane çek vermiş hediye olarak. O çekler hala bozdurulmadan duruyor. Kitapta da aynen basılmış durumda. Bugüne kadar hiç gün yüzüne çıkmamış fotoğraflar da var kitapta. Ramazanoğlu, Kanlıcalılardan, dedesinin arşivinden, İBB’nin kayıtlarından bulmuş çoğunu. Sadece 4 yıl boyunca Osmanlı arşivleri üzerinde çalışmış. 400 belgeden 250’si bugün Kanlıca kitabında yer alıyor.

İnsanları sıcak kendisi güzel: Kanlıca
İnsanları sıcak kendisi güzel: Kanlıca


Sahilden yalı turu

Ramazanoğlu’nun babası Kanlıca’nın hatırı sayılı isimlerindenmiş. Vapura binmeden önce esnafı dolaşır, şapkasını çıkararak herkesi selamlarmış. Bu ritüel belki Kanlıca’da bugün kalmadı ancak 30 yıllık terzisi, kasabı ile halen küçük bir semt olan Kanlıca’da bu sıcaklığı görebiliyorsunuz. Çoğu esnaf birbirini tanıyor. Sahilden iç kesimlerle bahçeli müstakil evlerde oturanlar birbirlerini tanıyor. Kanlıca’yı gezmenin en iyi yöntemlerinden biri sahildeki motorlardan birini kiralamak. Kısa bir tur için 50-100 TL’ye kiralayacağınız tekneyle sahildeki tüm yalıları görebilirsiniz. Öncesinde kitaba göz atarsanız da tüm hikâyeleri gözünüzde canlandırabilirsiniz.
Kanlıca yalılardan ibaret değil, halen kısmi orman içinde pek çok köşkü barındırıyor.

İnsanları sıcak kendisi güzel: Kanlıca


Kanlıca’nın en önemli köşklerinden biri Hıdıv Kasrı içindeki Abbas Hilmi Paşa Köşkü. Kuleli Sadi Bey Köşkü, Niyazi Bey Köşkü ziyaret etmeniz diğer önemli yerlerden. Ya da Minik Serçe Sezen Aksu’nun yaşadığı küçük kırmızı Ferruh Efendi Yalısı, Rahmetli Mustafa Koç’un aldığı Dr. Hüseyin Bey Köşkü, Kanlıca’ya gitmişken dışarıdan da olsa görmeniz gereken yerlerden...

İstanbul’da Osmanlı tarihine yolculuk
İstanbul’da Osmanlı tarihine yolculuk



Kanlıca yoğurdu neden meşhur?

Bugün semt en çok yoğurdu ile biliniyor. Aslında Kanlıca yoğurdunun geçmişi de ilginç. 93 Kırım Harbi sonrası buraya muhacirler gelmiş. Kırım’dan ineklerini de yanlarında getirmişler. Yoğurtçuluk öyle başlamış. Kanlıca sırtlarında otlayan ineklerden elde edilen yoğurtlar bugün hala semtin en önemli özelliklerinden biri. Eskiden bu yoğurtları toprak kaplara koyup yarıştırırlarmış. Kimin yoğurdu dökülmezse o kazanırmış. Hiç bir katkısı bulunmayan bu lezzetli yoğurdu üreten iki imalathane bugün hâlâ Kanlıca’da. Hangisinin kapısını çalsanız size üretim yerlerini gezdirmeye hazırlar.

İki ciltlik kitabın ilk bölümünde Kanlıca coğrafyası, içinde bulunduğu Boğaziçi ile birlikte ele alınıyor, ikinci ciltte ise daha çok semtin mimari karakteri üzerinde duruluyor. İON Yayınları’ndan çıkan kitapla ilgili daha fazla bilgiyi www.ionmimarlikyayinlari.com adresinden edinebilirsiniz.

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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