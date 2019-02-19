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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Serhat SARISÖZEN / Instagram: @sarisozen
19.02.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Zemun, Kalemegdan ve gece hayatıyla Belgrad…

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Zemun, Kalemegdan ve gece hayatıyla Belgrad…

Bizans, Bulgar, Avusturya, Macaristan, Sırp, Osmanlı hâkimiyetine giren Belgrad, 1918’de Yugoslavya’nın, 2006’da Sırbistan’ın başkenti olarak varlığını sürdürmüş. Şehirde binalardan yemeklerine kadar daha çok Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu izleri baskın bir biçimde görülüyor. Daha önce Belgrad’ın Eski Şehir bölgesi Stari Grad’ı ve iş merkezleriyle dolu yeni kısmı Nova Grad’ı (Yeni Şehir) anlatmıştım. Bu yazıyla Zemun ve Kalemegdan’ın yanı sıra Belgrad’ın gece hayatını anlatacağım.

Belgrad’da Zemun adı verilen nehir kıyısına kurulu, Belgrad Kalesi’nin tam karşısında yer alan küçük turistik bölge bulunuyor. Balık restoranlarıyla ünlü olan bu bölgenin yüksek konumu sebebiyle manzarası oldukça güzel.

Zemun, Kalemegdan ve gece hayatıyla Belgrad…

Belgrad’ın güneyinde yer alan Zemun’a, Eski Şehir’den yürüyerek ulaşılması mümkün değil ancak otobüs veya taksiyle ulaşmak mümkün. Burada yer alan Gardos Tepesi’nde bulunan ve 1896 yılında yapılan Millenium Kulesi görülmesi gereken yerler arasında. Panoramik Belgrad manzarası eşliğinde gün batımını izlemek son derece keyifli bir aktivite.

Zemun, Kalemegdan ve gece hayatıyla Belgrad…

Zemun, Kalemegdan ve gece hayatıyla Belgrad…


Kalemegdan, Belgrad’ın kalesi ve kalenin etrafında parkın bulunduğu, Eski Şehir alanına dâhil olan bir yer. Belgrad Kalesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1521’de Osmanlı İmparatorluğu tarafından kuşatılmış ve sonrasında Osmanlı toprağına katılmış. 350 yıl boyunca da Osmanlı topraklarında kalmış. Osmanlı egemenliği döneminde konulmuş olan ‘Kalemegdan’ kelimesi, Türkçe kökenli olup, ‘kale’ ve ‘meydan’ın birleşiminden oluşmuş. Osmanlı döneminden sonra da bu alan ‘Kalemegdan’ olarak adlandırılmaya devam etmiş. Kalenin içinde Silahtar Ali Paşa Türbesi ve Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi bulunuyor. 

Zemun, Kalemegdan ve gece hayatıyla Belgrad…

Kalemegdan, bir uçurumun tepesinde, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği alanda bulunmakta. Şehrin ana caddesi Knez Mihailova’nın devamında yer aldığından buraya ulaşmak herhangi bir zahmet gerektirmiyor. Bu nedenle turistler için de burası oldukça popüler. Savaş zamanında askeri üs olarak kaleyi çevreleyen geniş plato üzerine kurulu park, zamanında düşmanı gözlem altında tutmak için kullanılmış. Kaleye çıkıp, Belgrad’ı panoramik olarak izleyebilir, parkın geniş alanında gezinebilirsiniz. Aynı zamanda birçok tarihi ismin heykeli de bulunuyor. Park içinde yer alan Askeri Müze’de, savaş zamanında kalma gereçler sergileniyor.    

Zemun, Kalemegdan ve gece hayatıyla Belgrad…

Eski binaların yapımında kullanılan taşlardan adını alan Tasmajdan (Taş Meydan), Belgrad’da görülmesi gereken yerlerden. Savaş zamanında askeri sığınak merkezi olarak kullanılan meydan şu an St. Mark Kilisesi, park, kafeler ve otellere ev sahipliği yapıyor. 1835 yılında inşa edilen bir Ortodoks kilisesi olan St. Mark Kilisesi, dev sütunlarıyla dikkat çekiyor. Kilise, Bizans mimarisini yeniden canlanması misyonuyla inşa edilmiş. Kilisenin bahçesi bahar aylarında açan çiçeklerle, Belgrad’ın popüler gezinti ve buluşma merkezi.

Bu samimi Balkan başkenti, gece hayatıyla adından çokça söz ettirse de sahne olduğu tüm savaşlara rağmen ayakta kalan tarihi binalarıyla gündüz de seyahatçilere hiç de öyle vasat bir tatil sunmuyor. Caddelerinde yürürken, kafelerine girip çıkarken, restoranlarında yerel lezzetlerin tadına bakarken Belgrad’ın farklı kültürünü keşfetmenin tadını çıkarıyorsunuz.  

Zemun, Kalemegdan ve gece hayatıyla Belgrad…


Ne yenir?

Akdeniz, Avusturya, Macar ve Türk mutfaklarından etkilenen Sırp mutfağı çok kültürlüdür. Yemeklerde et, oldukça baskındır.  ‘Kajmak’, isimli kaymağa benzeyen kremayla sunulan geleneksel et yemeği, İnegöl köfteye benzeyen ‘cevap cici kebabı’ ve ‘ribja çorbası’ yerel yemeklerden. Belgrad’da ayrıca adım başı karşınıza çıkacak küçük dükkânlarda satılan pizza dilimleri oldukça lezzetli.

Zemun, Kalemegdan ve gece hayatıyla Belgrad…

Gece hayatı

Güney Doğu Avrupa’nın en iyi gece hayatına sahip Belgrad, hafta içi bile oldukça hareketli. Bar ve tavernaların yanı sıra Tuna ve Sava’da yüzen nehir kulüpleri de oldukça meşhur. Belgrad’ın gece hayatı sadece yerel halka hitap etmiyor. Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Slovenya’dan da ziyaretçiler buraya akın ediyor. Belgrad sadece Balkanlar’da değil, tüm Avrupa dikkate alındığında da eğlenceli gece hayatıyla ön plana çıkıyor. Sava Nehri üstünde bulunan ‘20/44 Belgrade Nightclub’ teknesi yılın her mevsimi eğlenmek isteyenleri kendine çekiyor. Yılın her döneminde açık olan bu tekne kulübünün yaz aylarında güvertesi oldukça hareketli. Kış aylarında da açık olan tekne, soğuk günlerde teknenin kapalı kısımlarında müdavimlerini ağırlıyor. Nehir üstündeki kulüplerden bir başkası ‘Sound’. Sadece yaz aylarında açık olan bu tekne-kulüp, Belgrad’ın en iyi house müzik çalan DJ’lerine sahip. Şehrin merkezinde yer alan The Tube, modern iç dizaynı ve çaldığı house, tekno karışımı müzikleriyle karada eğlenmek isteyen Belgradlıların gözdesi.  Casinolar da gece hayatının popüler mekanlarından. Grand Casino Beograd içlerinde en popüler olanı.

 

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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