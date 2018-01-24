 Vergisiz alışveriş cenneti: Andorra La Vella

Bu da toplam nüfusunun 400 katı turist demek. Turizm gelirinin ülke halkına dağılımı ise tahmin edeceğiniz gibi oldukça yüksek.

Bu sayıyı İstanbul’un 15 milyonluk nüfusuyla orantılarsak, gözünüzü kapatın ve İstanbul’a yılda 6 milyar insan geldiğini düşünün Katalanca’da “Eski Andorra” anlamına gelen ve ülkenin güneybatısında yer alan Andorra La Vella, Valira del Nord ve Valira del Orient adlı iki dağ akarsuyunun birleştikleri noktada bulunuyor. Burası iki dağ arasına sıkışmış, ortasından nehir geçen sevimli bir şehir. Ülkeye gelen turistlerin çoğu aslında Barselona’ya gelip, Barselona Otogarı’ndan yapacakları 3,5 saatlik bir yolculukla Andorra’ya günübirlik seyahat eden turistler. Andorra’ya Barselona Havalimanı’ndan da arabayla üç saatlik bir yolculukla ulaşılabiliyor. Bunun yanı sıra Girona veya Toulouse Havalimanları aracılığıyla da Andorra’ya ulaşmak mümkün. Dağlık bir coğrafyaya sahip başkentin kendi havalimanı ise bulunmuyor.

Andorra’nın bu kadar popüler olmasının sebebi, vergisiz alışveriş yapılabilmesi. Bu sebeple Avrupa’da yaşayan pek çok kişi, alışverişini, bu küçük ülkeden yapıyor. Parfüm, alkollü içecekler, saat, güneş gözlükleri en çok alınan ürünler arasında. Andorra’nın iki alışveriş caddesi ve bu caddelerin üstünde sayısız mağaza var.

Alışveriş yapmak dışında Andorra’da görülmesi gereken yerler de yok değil. Her şeyden önce Andorra La Vella, iki dağ arasına kurulmuş, yemyeşil bir şehir. Bu sebeple buraya geldiğinizde doğayla baş başa kalma imkanı bulup, kafa dinleyebileceksiniz. Hatta doğayla bu kadar iç içe olan başka bir başkent var mıdır, sanmıyorum.

Öte taraftan Andorra La Vella’da görülmesi gereken tarihi yapılar da birkaçı da şu şekilde:Şehir merkezinde yer alan “La Noblesse du Temps” heykeli şehrin tam merkezinde sıra dışı şekliyle dikkat çekiyor. Saati andıran bu heykel, Dali ve Picasso tablolarından fırlamış gibi duruyor. Nehrin iki yakasını birleştiren modern “Puente de Paris” köprüsüyle birlikte “La Noblesss du Temps”, Andorra La Vella’da en çok fotoğraflanan yapılar arasında.Eski şehir bölgesinde yer alan taş duvarlı Sant Esteve Kilisesi, yapılan tadilatlarla günümüzde modern bir görünüm kazanmış olsa da orijinal yapı 11.yüzyıla dayanıyor. Kilise, vitray pencereleri, süslü sunağı ve ilginç tasarımıyla dikkat çekiyor.







Santuario de Meritxell, ülkenin koruyucu azizesi adına yapılmış. Bu kemerli kilise, doğadan ilham alan mimarisiyle Andorra’da görülmesi gereken kiliselerden.Roma Döneminden kalma 12.yüzyıl kilisesi olan Santa Coloma, 18 metrelik kulesiyle dikkat çekiyor. Ana yapının mütevaziliği dikkate alındığında, kulenin oldukça devasa durduğunu fark edeceksiniz. Hem kule hem de içi fresklerle süslü ana yapının duvarları ponza taşından yapılmış. Andorra Genel Konseyi’nin merkezi olan Casa de la Vall 1580 yılında yaptırılmış bir malikane. Savunma amacıyla da kullanılmış bu tarihi yapı, vadi manzarasıyla göz dolduruyor.

Andorra kayak yapmak isteyenlerin de gözdesi. Alışveriş yapmak dışında, sadece kaymak için Andorra’ya gelen turistlerin sayısı azımsanamayacak kadar çok. Grandvalira Ski Resort, ülkenin en iyi kayak pistine sahip. Bu kayak merkezi aynı zamanda restoran ve barlarıyla da gelen sporseverlerin kalbini fethediyor. Andorra, birçok ürünü ucuza alabileceğiniz bir ülke. Bu yüzden arabalarıyla kilometrelerce yol kat eden turistler, bagajlarını alabildiğine şehrin mağazalarından aldıkları ürünlerle doldurduktan sonra buradan ayrılıyor. Bu kapsamda ucuza alışveriş yapmak ve şehrin hareketli caddelerinde gezinmek için Andorra La Vella’ya gidebilirsiniz. Sahip olduğu kaplıcaları, kayak pistleri, bakir doğası ve tarihi yapıları da şehrin bonusu.

Nerede Kalınır?

Şehrin merkezindeki 4 ve üstü yıldıza sahip otellere ilişkin önerilerimiz: Holiday Inn Andorra, Andorra Park, Eurostars Andorra Center ve Acta Arthotel. Bu oteller, şirin ve küçük Andorra La Vella’nın merkezinde yer aldığından araç kullanmadan alışverişinizi rahatça yapmanızı ve elinizde paketlerle otelinize yorulmadan dönmenizi sağlayacak.

Ne Yenir?

Fransa ve İspanya sınırında olan Andorra, her iki ülkenin de yemek kültürünü yansıtıyor. Ülkedeki Katalan nüfus sayesinde Katalan mutfağının önemli örneklerini görebileceğiniz Andorra, Akdeniz mutfağından da büyük ölçüde etkilenmiş. Bu sebeple geniş bir yemek kültürünü Andorra’da deneyimleyebilirsiniz.Denize kıyısı olmasa da yemeklerde deniz ürünleri çeşitliliği karşınıza çıkar. Balıkların yanı sıra yengeç, karides, midye gibi deniz canlıları da çok tüketilir.Hamur işi Andorra mutfağında da karşımıza çokça çıkıyor; bu kapsamda çörekleri “coques”in tadına bakabilirsiniz. Sebzeden yapılan “trinxat” ise yerel mutfakta ön plana çıkan önerebileceğimiz başlıca lezzetlerden.