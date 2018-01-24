 Vergisiz alışveriş cenneti: Andorra La Vella

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahatVergisiz alışveriş cenneti: Andorra La Vella
image
Seyahat

 Vergisiz alışveriş cenneti: Andorra La Vella

Pirene Dağları’nda, Fransa ve İspanya arasında küçük bir prenslik olan Andorra vergisiz alışveriş cenneti olması sebebiyle turistlerin gözdesi. 468 kilometre karelik alanıyla Avrupa’nın en küçük altıncı ülkesi olan Andorra’nın nüfusu yaklaşık olarak 90 bin... Nüfusunun ufak tefek olmasına bakmayın, 25 bin civarı nüfusa sahip olan başkent Andorra La Vella’ya yılda 10 milyonun üstünde turist geliyor...

Serhat Sarısözen
Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZENGezgin

Bu da toplam nüfusunun 400 katı turist demek. Turizm gelirinin ülke halkına dağılımı ise tahmin edeceğiniz gibi oldukça yüksek. Vergisiz alışveriş cenneti: Andorra La Vella
Bu sayıyı İstanbul’un 15 milyonluk nüfusuyla orantılarsak, gözünüzü kapatın ve İstanbul’a yılda 6 milyar insan geldiğini düşünün Katalanca’da “Eski Andorra” anlamına gelen ve ülkenin güneybatısında yer alan Andorra La Vella, Valira del Nord ve Valira del Orient  adlı iki dağ akarsuyunun birleştikleri noktada bulunuyor. Burası iki dağ arasına sıkışmış, ortasından nehir geçen sevimli bir şehir. Ülkeye gelen turistlerin çoğu aslında Barselona’ya gelip, Barselona Otogarı’ndan yapacakları 3,5 saatlik bir yolculukla Andorra’ya günübirlik seyahat eden turistler. Andorra’ya Barselona Havalimanı’ndan da arabayla üç saatlik bir yolculukla ulaşılabiliyor. Bunun yanı sıra Girona veya Toulouse Havalimanları aracılığıyla da Andorra’ya ulaşmak mümkün. Dağlık bir coğrafyaya sahip başkentin kendi havalimanı ise bulunmuyor.

Vergisiz alışveriş cenneti: Andorra La Vella

Andorra’nın bu kadar popüler olmasının sebebi, vergisiz alışveriş yapılabilmesi. Bu sebeple Avrupa’da yaşayan pek çok kişi, alışverişini, bu küçük ülkeden yapıyor. Parfüm, alkollü içecekler, saat, güneş gözlükleri en çok alınan ürünler arasında. Andorra’nın iki alışveriş caddesi ve bu caddelerin üstünde sayısız mağaza var.

Vergisiz alışveriş cenneti: Andorra La Vella

Alışveriş yapmak dışında Andorra’da görülmesi gereken yerler de yok değil. Her şeyden önce Andorra La Vella, iki dağ arasına kurulmuş, yemyeşil bir şehir. Bu sebeple buraya geldiğinizde doğayla baş başa kalma imkanı bulup, kafa dinleyebileceksiniz. Hatta doğayla bu kadar iç içe olan başka bir başkent var mıdır, sanmıyorum.

Vergisiz alışveriş cenneti: Andorra La Vella

Öte taraftan Andorra La  Vella’da görülmesi gereken tarihi yapılar da birkaçı da şu şekilde:Şehir merkezinde yer alan “La Noblesse du Temps” heykeli şehrin tam merkezinde sıra dışı şekliyle dikkat çekiyor. Saati andıran bu heykel, Dali ve Picasso tablolarından fırlamış gibi duruyor. Nehrin iki yakasını birleştiren modern “Puente de Paris” köprüsüyle birlikte “La Noblesss du Temps”, Andorra La Vella’da en çok fotoğraflanan yapılar arasında.Eski şehir bölgesinde yer alan taş duvarlı Sant Esteve Kilisesi, yapılan tadilatlarla günümüzde modern bir görünüm kazanmış olsa da orijinal yapı 11.yüzyıla dayanıyor. Kilise, vitray pencereleri, süslü sunağı ve ilginç tasarımıyla dikkat çekiyor.

Vergisiz alışveriş cenneti: Andorra La Vella

Santuario de Meritxell, ülkenin koruyucu azizesi adına yapılmış. Bu kemerli kilise, doğadan ilham alan mimarisiyle Andorra’da görülmesi gereken kiliselerden.Roma Döneminden kalma 12.yüzyıl kilisesi olan Santa Coloma, 18 metrelik kulesiyle dikkat çekiyor. Ana yapının mütevaziliği dikkate alındığında, kulenin oldukça devasa durduğunu fark edeceksiniz. Hem kule hem de içi fresklerle süslü ana yapının duvarları ponza taşından yapılmış.  Andorra Genel Konseyi’nin merkezi olan Casa de la Vall 1580 yılında yaptırılmış bir malikane. Savunma amacıyla da kullanılmış bu tarihi yapı, vadi manzarasıyla göz dolduruyor.

Vergisiz alışveriş cenneti: Andorra La Vella

Andorra kayak yapmak isteyenlerin de gözdesi. Alışveriş yapmak dışında, sadece kaymak için Andorra’ya gelen turistlerin sayısı azımsanamayacak kadar çok. Grandvalira Ski Resort, ülkenin en iyi kayak pistine sahip. Bu kayak merkezi aynı zamanda restoran ve barlarıyla da gelen sporseverlerin kalbini fethediyor. Andorra, birçok ürünü ucuza alabileceğiniz bir ülke. Bu yüzden arabalarıyla kilometrelerce yol kat eden turistler, bagajlarını alabildiğine şehrin mağazalarından aldıkları ürünlerle doldurduktan sonra buradan ayrılıyor. Bu kapsamda ucuza alışveriş yapmak ve şehrin hareketli caddelerinde gezinmek için Andorra La Vella’ya gidebilirsiniz. Sahip olduğu kaplıcaları, kayak pistleri, bakir doğası ve tarihi yapıları da şehrin bonusu.

Vergisiz alışveriş cenneti: Andorra La Vella

Nerede Kalınır?

Şehrin merkezindeki 4 ve üstü yıldıza sahip otellere ilişkin önerilerimiz: Holiday Inn Andorra, Andorra Park, Eurostars Andorra Center ve Acta Arthotel. Bu oteller, şirin ve küçük Andorra La Vella’nın merkezinde yer aldığından araç kullanmadan alışverişinizi rahatça yapmanızı ve elinizde paketlerle otelinize yorulmadan dönmenizi sağlayacak. 

Vergisiz alışveriş cenneti: Andorra La Vella

Ne Yenir?

Fransa ve İspanya sınırında olan Andorra, her iki ülkenin de yemek kültürünü yansıtıyor. Ülkedeki Katalan nüfus sayesinde Katalan mutfağının önemli örneklerini görebileceğiniz Andorra, Akdeniz mutfağından da büyük ölçüde etkilenmiş. Bu sebeple geniş bir yemek kültürünü Andorra’da deneyimleyebilirsiniz.Denize kıyısı olmasa da yemeklerde deniz ürünleri çeşitliliği karşınıza çıkar. Balıkların yanı sıra yengeç, karides, midye gibi deniz canlıları da çok tüketilir.Hamur işi Andorra mutfağında da karşımıza çokça çıkıyor; bu kapsamda çörekleri “coques”in tadına bakabilirsiniz. Sebzeden yapılan “trinxat” ise yerel mutfakta ön plana çıkan önerebileceğimiz başlıca lezzetlerden.

 

Kaynak: Serhat Sarısözen

Seyahat HaberiSeyahat HaberiAndoraAndoraseyahatdunyagezi

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER

İLİŞKİLİ DESTİNASYONLAR

Andora