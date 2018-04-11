Vahşi doğanın kalbi: Kruger Ulusal Parkı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Yazıları Gezginler YazılarıVahşi doğanın kalbi: Kruger Ulusal Parkı
GeriSerhat SARISÖZEN Vahşi doğanın kalbi: Kruger Ulusal Parkı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Seyahat
Serhat Sarıözcen
11.04.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

Vahşi doğanın kalbi: Kruger Ulusal Parkı

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Vahşi doğanın kalbi: Kruger Ulusal Parkı

Muhteşem kıyı şeridi, eşsiz bitki ve hayvan türleri, eşine az rastlanır kültürel çeşitliliği, müzeleri ve tarihi yapıları ile üç tarafı okyanuslarla çevrili Güney Afrika, seyahat tutkunlarına ilham veriyor. Çoğu hayvan türünün kendi doğasında gözlemlenebileceği Güney Afrika, “Beş büyük” olarak adlandırılan bufalo, fil, aslan, leopar, gergedanın yanı sıra, mirketlerden Vervet maymunlarına, zürafadan zebraya, impalalardan rengârenk kuş türlerine ve penguenlerden foklara, her türlü deniz canlısına ev olmuş. Bu canlıları hayvanat bahçelerinde değil, kendi yaşam alanlarında gözlemleyebiliyorsunuz. Bu yaşam alanlarından en meşhuru Kruger Ulusal Parkı…

Dünya’nın en büyük ve en eski vahşi yaşam alanlarından biri olan Kruger Ulusal Parkı, yaklaşık 20 bin kilometre karelik yüzölçümüyle tüm Afrika’nın en büyük milli parkı. Bir bölümü Zimbabve’de kalan bu parkın kuzeyden güneye uzunluğu 352 kilometre, doğudan batıya genişliği ise yaklaşık 60 kilometre.

Vahşi doğanın kalbi: Kruger Ulusal Parkı

Parkın en çok turist çeken kısmı, Gauten’e yakın olan güney bölgesi. Doğuya ve kuzeye doğru çıkıldığında turist sayısında azalma oluyor. Bu vahşi hayvan barınağı, hayvanat bahçesi değil, aksine binlerce antilop, hipopotam, on binin üstünde fil, on binlerce ceylan, zebra, bufalo ve daha çok sayıda hayvanın evi. Parkta ayrıca bir kısmı göçmen olmak üzere yüzlerce farklı kuş türü bulunuyor. Parkta yaşayan 13.000 fil, her gün yaklaşık 250 kg bitki yediğinden ve ağaçları devirdiğinden doğal yaşamı tehdit etse de Kruger Parkı, sık ağaçları ve çoğunlukla el değmemiş doğasıyla da önemli bir tabiat hazinesi.

Safari yapılabilecek en güzel yerler
Safari yapılabilecek en güzel yerler

Vahşi doğanın kalbi: Kruger Ulusal Parkı

Park, içindeki hayvan çeşitliliği kadar farklı bitki ve ağaç türleriyle de dikkat çekiyor. Zira Kruger Ulusal Parkı, bitki çeşitliliğine göre 16 bölgeye ayrılmış. Geniş gövdeli Baobab (Ekmek Ağacı) ve Mopane ağaçları parkta yaşayan hayvanlarla bölgeyi paylaşıyor.

Vahşi doğanın kalbi: Kruger Ulusal Parkı

Bu park içinde konaklamanız da mümkün. Üstelik bu devasa park, kamp yapmak isteyenlerden, sıcak suyu olan konforlu bir konaklama arayanlara kadar herkesin ihtiyacını karşılıyor. Yine Kruger Ulusal Parkı’ndaki konaklamanız sırasında yemeğinizi kendiniz yapabileceğiniz gibi parkta hizmet veren restoranlardan da faydalanabilirsiniz. “Beş büyük” olarak adlandırılan bufalo, fil, aslan, leopar, gergedanın yanı sıra birçok yırtıcı hayvanı da görebileceğiniz Kruger Ulusal Parkı’ndaki gezinti genelde arabanın içinde sürüyor ve alışveriş yapacağınız dükkânlar, güvenlikli kamp alanları dışında, dışarı çıkmanıza izin verilmiyor. Bununla birlikte 1 yıl önceden rezervasyon yaptırmanız durumunda silahlı güvenlik görevlileri eşliğinde yaya olarak gezilen turlara da katılabiliyorsunuz. 

Vahşi doğanın kalbi: Kruger Ulusal Parkı

Skukuza, 1.000 ziyaretçiyi misafir edecek kapasitesi, içinde bulundurduğu araba kiralama servisleri, bankası, postanesi, müzesi, restoranlarıyla Kruger’da bulunan parklar içinde en büyüğü. Skukuza’dan geçen 43 km’lik “Lower Sabie Road”, sadece Sabie Nehri kenarında gezinti yapmak için değil, vahşi hayatı gözlemlemek için de Kruger’de yapılacak turlar arasında en popüleri.

Gümüş sırtlı gorillerle buluşma: Ruanda
Gümüş sırtlı gorillerle buluşma: Ruanda

Vahşi doğanın kalbi: Kruger Ulusal Parkı

Kruger Parkı’nda kamufle olmuş leopar, aslan gibi yırtıcılar dışında sinirli bir babun bile bazen size büyük zorluk çıkarabilir. Bu sebeple parkta gezinirken, bu hayvanların evcil hayvanlar olmadığını hatırlamakta fayda var.

Vahşi doğanın kalbi: Kruger Ulusal Parkı

Kruger’e Cape Town’dan gitmek istiyorsanız öncelikle Johannesburg’a gelmeniz gerektiğini söylemeliyiz. Johannesburg – Cape Town arası en pratik ulaşım şekli uçak. Bunun yanı sıra 1 günden daha uzun bir sürüş süresini dikkate alırsanız araçla da gidebilirsiniz. Araçla seyahat emsalsiz bir yol manzarası görmenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra, iki şehir arasında tren yolculuğu yapılması da mümkün. Meşhur “Mavi Tren”le yapılacak seyahat 26 saat sürüyor fakat tüm konforun düşünüldüğü bu tren, üç odalı suiti, banyolu odaları ile beş yıldızlı otel hizmeti sunuyor.

Çölde önce safari sonra çay
Çölde önce safari sonra çay

Vahşi doğanın kalbi: Kruger Ulusal Parkı

Fotoğraflar: Alamy

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber

Güney Afrika’da ikinci yılbaşı kutlamaları

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

En görkemli yılbaşı kutlamaları

Yılbaşı tatilinizi geçirebileceğiniz en iyi 10 yer