Uzak Doğu'nun cenneti: Hong Kong

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat YazılarıUzak Doğu'nun cenneti: Hong Kong
GeriSerhat SARISÖZEN Uzak Doğu'nun cenneti: Hong Kong
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Serhat SARISÖZEN | Instagram: @sarisozen
17.06.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Uzak Doğu'nun cenneti: Hong Kong

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Uzak Doğu'nun cenneti: Hong Kong

Hong Kong’dan bahsederken büyük bir şehir olarak mı yoksa küçük bir ada devleti olarak mı söze başlasam karar veremedim. Çünkü Hong Kong, özel statüye sahip bir yer. Ne Çin’den tam olarak bağımsız bir ülke ne de Çin’in diğer bölgelerine benzerlik gösteren bir şehir. İşte Hong Kong hakkında detaylı bilgiler…

 1842’de İngilizlere verilen Hong Kong, 1 Temmuz 1997 tarihine kadar 135 yıl boyunca Britanya’ya bağlı özel statülü bir liman oldu. 1997 yılından sonra da Çin Halk Cumhuriyeti’nin özel yönetim bölgesi olarak varlığını sürdürüyor. Bu geçişle birlikte Kraliçe Elizabeth, Hong Kong Doları’nın üstündeki yerini de kaybetmiş. ‘Özel yönetim bölgesi’ ve ‘özerklik’ birbirinden farklı kavramlar. Örneğin Tibet, Uygur, İç Moğolistan Çin’e bağlı özerk bölgelerden, bu sebeple buralara seyahat etmek için Çin vizesi alınması gerekiyor. Ayrıca bu bölgeler kendi para birimlerine sahip değil, Çin Yuanı kullanılıyor. Buna karşın bir “özel yönetim bölgesi” olarak Hong Kong’a vize alınması gerekmiyor. Nitekim Hong Kong kendi para birimine. Hong Kong Doları’na sahip. Sahip olduğu farklı idari rejim sebebiyle Hong Kong’a gittiğinizde Çin’den ayrı bir devlete gitmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi.

Uzak Doğunun cenneti: Hong Kong


Çin’in güneyinde yer alan Hong Kong, doğası, teknolojisi, endüstrisi, turizmi ve mimarisiyle gece-gündüz hareketli. Hong Kong, üç kısımdan oluşuyor: Hong Kong Adası, Çin anakara üstünde bulunan Kowloon Yarımadası ve 235 küçük adadan oluşan adalar topluluğu. Bu yazıda Hong Kong’u anlatacağım Kowloon Adası’nı bir başka yazıya bırakıyorum.

Uzak Doğunun cenneti: Hong Kong


En güzel zamanı ekim ayı

Hong Kong’da gezilecek çok yer olsa da havaların sıcaklığı ve özellikle de yaz aylarındaki yüksek nem temponuzu düşürebilir. Yağışlar ve sıcaklık göz önüne alındığında Hong Kong’a gitmek için en doğru zamanın ekim olduğunu söyleyebiliriz. Hong Kong’un en yüksek noktası 551 metre yükseklikle Victoria Zirvesi. Austin Dağı’ndaki bu zirve, Hong Kong’a yukarıdan bakmak için en ideal bölge. Aynı zamanda gidilecek yerler listesinin başında geliyor. Zirveye, ‘Peak Tram’ tramvayını kullanarak ulaşmak mümkün. Bu eski tramvayla yapacağınız sekiz dakikalık tırmanış muazzam manzarasından dolayı eşsiz bir seyahate dönüşüyor. Uzun kuyruğa girip tramvayla yüzlerce metre yukarıya çıktıktan sonra bu yükseklik halen size yetmiyorsa yaklaşık 50 Hong Kong Doları karşılığında, içinde alışveriş merkezi olan Peak Tower’a (Tepe Kulesi’ne) çıkıp, şehre daha da yukarıdan bakabilirsiniz. Peak Tower, ‘wok’ görünümüyle şehirdeki en sıra dışı bina. Akşam dokuzda yapılan ışık gösterileri, zirveyi her saatte canlı tutuyor. Binada ayrıca yüzün üstündeki balmumu heykeliyle Madame Tussauds Müzesi’nin Hong Kong’daki şubesi var.

Uzak Doğunun cenneti: Hong Kong



Adım attıkça büyüleneceksiniz

Gökdelenlerin arasında, şehir merkezinin tam ortasında yer alan Hong Kong Park,  barındırdığı Görsel Sanatlar Merkezi, Çay Evi, gölleri, bahçeleriyle hem çalışanlara hem turistlere nefes alma imkanı veriyor. Gökdelenlerin arasında içinde kuş ve ördeklerin olduğu bir parkın varlığını bilmek bile insana huzur veriyor. Hong Kong’da özellikle Central Bölgesi’nde birçok binanın girişi ortak alan. Örneğin City Bank’ın Genel Müdürlüğü’ne girdiğinizde sadece bir bankaya girmiyorsunuz. Sizi genel müdürlük katlarına yönlendiren oklar yanında, civardaki diğer binalara ve Hong Kong Park’a yönlendiren oklar da var.

Uzak Doğunun cenneti: Hong Kong



Bu sayede bir binadan girip başka bir binaya ya da parka rahatlıkla yürüyerek ulaşmak mümkün. Hong Kong’da binalar, üst geçitlerle de birbirine bağlı. Söz gelimi bir alışveriş merkezine girdiğinizde birkaç blok ötedeki başka bir alışveriş merkezine geçebiliyorsunuz. Üstelik geçitler yer altında değil, binaların ‘zemin üstü’ katlarında olduğundan bu gezintinizi cam giydirmeli binalar sayesinde çevreyi görerek gerçekleştiriyorsunuz. Bu sayede hem şehri yukarıdan görebiliyor hem de nemli ve sıcak Hong Kong havasından kendinizi bir süre kurtarabiliyorsunuz. Bu geçitler arasında 800 metrelik Central Mid-Levels Escalator’un özel bir yeri var. Her gün insanları Central’dan Hollywood Road’a, oradan Soho’ya taşıyan bu yürüyen bant, kaldırım seviyesinde değil. Yürüyen banda bindiğinizde bazı binaların çatı seviyesinde seyahatiniz sürüyor.

Uzak Doğunun cenneti: Hong Kong


Central Hong Kong’un en popüler yerlerinden biri olan Hollywood Road, eşsiz antikacıları ve stil sahibi restoranları bulabileceğiniz bir cadde. Bu caddenin yanında bulunan Cat Street, eskiden çalıntı eşyaların satıldığı bir yer olarak biliniyorken, şimdilere antika meraklılarının uğrak yeri olmuş. Edebiyat Tanrısı Man (MÖ 287)  ve Savaş Tanrısı Mo’ya (MÖ 160) adanmış, şehrin merkezinde yer alan Man Mo Tapınaklarından en gösterişli Hollywood Road üstünde. Bu tapınakta iki Tanrı’nın hayatlarını tasvir eden figürler bulunuyor.

Hong Kong Central’ın aynı kıyı şeridinin devamında, yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşle ya da ‘Ding Ding’ adı verilen iki katlı nostaljik tramvayla ulaşabileceğiniz Causeway Bay, rengarenk pazarları, lüks alışveriş merkezleri, hıncahınç dolu caddeleriyle Hong Kong’un en gösterişli semti. Gece 12’ye kadar açık olan mağazalar, Avrupa’daki benzerleriyle karşılaştırılmayacak kadar hareketli. Burada bulunan çoğu restoranda rezervasyonsuz yer bulabilmek oldukça zor.

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
Avrupa'nın en güzel Noel pazarları
Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı