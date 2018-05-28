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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serhat SARISÖZEN
28.05.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

Tunus’un iki önemli bölgesi: Kartaca ve Sidi bu Zeyd

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Tunus’un iki önemli bölgesi: Kartaca ve Sidi bu Zeyd

Tunus, modern binaları, hareketli caddeleri, camileri, çarşılarıyla gezginlere zaten görülecek çok şey sunsa da şehrin hemen yakınındaki Kartaca Antik Kenti ve Sidi bu Zeyd bölgeleri en az Tunus’un şehir merkezi kadar davetkâr. İşte size Kartaca ve Sidi bu Zeyd…

Tunus’tan yapılacak günübirlik yolculuklarda Kartaca Antik Kenti ve Sidi bu Zeyd Köyü görülmeye değer. Birbirine yakın olan her iki semte de gerek raylı sistemle gerekse taksiyle çok rahat ulaşılabiliyor.

Tunus’un iki önemli bölgesi: Kartaca ve Sidi bu Zeyd

İ.Ö. 814 yılında bir ticaret limanı olarak kurulan Kartaca’nın günümüze sadece harabeleri kalmış. Romalılar ve Kartacalılar arasında yapılan Pön Savaşları’nda şehir yerle bir edilmiş. Romalılar savaşı kazanmalarına ve şehri yerle bir etmelerine rağmen hızlarını alamamışlar. Bu bölgeye yeniden şehir kurulmasın ve bölgeden yeşillik çıkmasın diye her yere tuz dökmüşler. Harabeler sadece bir noktada bulunmuyor, geniş bir alana yayılmış durumda. Bu yüzden elinizde harita, bu harabeleri aramanız veya rehberli bir turda keşif yolculuğuna çıkmanız gerekiyor. Başkent Tunus’un 18 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bu antik kentte Kartaca Ulusal Müzesi yer alıyor. Müzede Fenike ve Roma dönemi dâhil, Tunus’un her döneminden kalıntılar bulunuyor. Tunus Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı da Kartaca Antik Kentin yanına kurulmuş. Bölgede Okyanus Müzesi, Antion Hamamı, Hadrian Tiyatrosu gibi yapılar da turist çekiyor.

Kuzey Afrika’nın gizemli başkenti: Tunus
Kuzey Afrika’nın gizemli başkenti: Tunus

Tunus’un iki önemli bölgesi: Kartaca ve Sidi bu Zeyd

Seyahatinize Kartaca’ya gidecek kadar vakit ayırmadıysanız ama yine de Tunus’ta Kartaca döneminden kalma eserleri incelemek istiyorsanız, size önerimiz Bardo Müzesi. Beyikal Saray’ında bulunan Bardo Müzesi, Tunus’un en önemli müzesi. Bu müzede, Kartaca’dan İslamiyet dönemine kadar, Tunus’un tarihine ışık tutan sayısız eser bulunuyor. Roma heykelleri ve özellikle Roma mozaikleri, müzede sergilenen en önemli parçalardan… Müzenin benzersiz mozaik koleksiyonunda daha ziyade mitolojik kahramanlar resmedilmiş. Dünya’nın en büyük iki mozaik müzesinden biri olan Bardo’da 4.750 metre kare mozaik bulunuyor. Dünya mozaik müze birinciliğini, günümüzde Gaziantep Zeugma Müzesi’ne kaptırdığı söylense de Bardo Müzesi, uluslararası ününü halen koruyor.

Sidi bu Zeyd 

Başkent Tunus’a yakın olup günübirlik bir geziyle görülmesi gereken bir başka yer de Sidi bu Zeyd, Tunus’a 20 kilometre uzaklıkta olan bu güzel köyün tepesinden Akdeniz’e bakmak büyük keyif. Tepede yer alan deniz fenerinden kıyı şeridine kadar uzanan yolda mavi pencereli beyaz badanalı evlerin arasında dolaşmak olağanüstü bir deneyim. Burası biraz Bodrum, biraz Santorini biraz da Mykanos’u andırıyor. Dört bir taraftan gelmiş onlarca ressam her gün sabahın erken saatinde bu küçük köye gelerek evleri, tepeyi, denizi, taşlı dar sokakları resmediyor. Buradaki önemli noktalardan biri, “Avukat’ın Evi” olarak adlandırılan bir aile evi… Tunuslu bir ailenin şimdilerde müze olarak kullandığı evi (Family House) ziyaret ederek geçmiş dönem Tunus aile yaşantısını yerinde inceleyebilirsiniz.

Tunus’un iki önemli bölgesi: Kartaca ve Sidi bu Zeyd

Akdeniz’in diğer kıyısından Avrupa’ya bakan bu küçük Kuzey Afrika şehrinin gözlerinde, kuzeydeki İtalya ve Fransa’ya karşı bir kıskançlık yok. Tunus, Fenikelilere kadar dayanan çeşitliliğe sahip tarihi sayesinde, kıyının karşı tarafına mağrur gözlerle bakıyor. Son yıllarda iyice artan ziyaretçiler sayesinde, turistik cazibesini her yıl yeni coğrafyalara ve yeni insanlara cesurca fısıldıyor.

30 ülkeden 150 sokak sanatçısı ile değişen tarihi Tunus kasabası
30 ülkeden 150 sokak sanatçısı ile değişen tarihi Tunus kasabası

Tunus’un iki önemli bölgesi: Kartaca ve Sidi bu Zeyd

Nerede Kalınır?

Tunus’un en kalabalık caddesi olan Habib Burgiba Bulvarı üstünde bir otelde kalınabilir. Carlton Hotel bu cadde üstünde yer alan 3 yıldızlı küçük bir otel.  Eski şehir bölgesi otantik bir konaklama sağlayacağından, Medine mimarisi dikkate alınarak yapılan Dar el Medina Otel (4 yıldızlı) de önerilerimiz arasında.

Tunus’un iki önemli bölgesi: Kartaca ve Sidi bu Zeyd

Fotoğraflar: Serhat SARISÖZEN

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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