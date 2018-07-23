Tapınak cenneti: Bangkok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Yazıları Gezginler YazılarıTapınak cenneti: Bangkok
GeriSerhat SARISÖZEN Tapınak cenneti: Bangkok
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Seyahat
Serhat SARISÖZEN / Instagram: @sarisozen
23.07.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Tapınak cenneti: Bangkok

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Tapınak cenneti: Bangkok

Güneydoğu Asya’nın sömürgeleştrilememiş tek ülkesi olarak gösterilen ve bu yüzden 'Özgürlükler Ülkesi' olarak da adlandırılan Tayland’ın başkenti Bangkok, yaklaşık 500 tapınağıyla oldukça görkemli. İşte size Bangkok’un tapınaklarına ilişkin gezi rehberi…

Seyahat ettiğim yerlerde, her yere yürümeyi tercih ederim bu sayede seyahatimde atladığım bir şey olmadığını düşünürüm. Hele hele metroyu kullanmaktan çoğunlukla kaçınırım. Fakat Bangkok’ta bir yerden bir yere yürüyerek ulaşmak çoğunlukla olanaksız. Çünkü görülecek yerler geniş bir coğrafyaya yayılmış ve birbirinden kopuklar. Örneğin aşağıda bahsedeceğim Wat Pho ve Wat Arun harita üstünde birbirine yakın gibi durduğundan yürüdüm. Bu yürüyüşüm yaklaşık 4 saat sürdü. Dolambaçlı yollar, sessiz mahalle ve sokaklardan geçtiğinden bir yerden bir yere yürürken mahalle aralarında ilgi çekici bir şeyler gözlemleme imkanınız daha sınırlı.

Tapınak cenneti: Bangkok


Hele Siyam veya Sukhumvit’ten eski şehir bölgesine yürüyerek ulaşmak zaman kaybından başka bir şey olmayacak. (Bizzat saatler boyunca yürümüş biri olarak yazıyorum). Yürümek yerine vaktinizi zaten görülmesi gereken çok sayıda tapınaklarda değerlendirmek daha akıllıca. Ulaşım sınırlı bir biçimde hava ray (gök tren), metro ve taksilerle sağlanıyor. İstanbul trafiğinden daha beter olabilen trafiği “tuk tuk” denilen motosikletlerle aşmaya çalışmışlar. Fakat “tuk tuk”ların kaza riski taşıdığından pek güvenli olmadığını söyleyelim. Buna rağmen ben Bangkok’ta birçok defa “tuk tuk”a bindim. Her seferinde sürücüler yolu biraz uzatıp bazı mağazalara uğrayıp uğramayacağımızı sordular, bunun karşılığında beni seyahat listemde olmayan tapınaklara götürmeyi vaat ettiler. Kabul ettiğimde önce bahsettikleri tapınaklara sonra takım elbise ve kumaş satan mağazalara götürdüler. Dükkanlarda yaptığım birkaç dakikalık gezintiler karşılığında dükkan sahipleri “tuk tuk” şoförlerine kupon verdi. Kuponlarla bu küçük araçlar için ücretsiz benzin alabiliyorlarmış.

Tapınak cenneti: Bangkok

Tapınak cenneti: Bangkok

 

Bangkok, Rattanakosin, Dusit, Çin Mahallesi, Siyam ve Sukhmvit bölgelerinden oluşuyor. Görülecek tarihi yerler Rattanakosin Bölgesi’nde toplanmış. Tarihi yerleri anlatırken sık sık “Wat”lardan bahsedeceğimizden, Wat’ın Budist tapınağı anlamına geldiğini baştan söyleyelim. Tayland’ın %92’si Budist olduğundan muhteşem Budist tapınaklara sahip. Eski şehir Rattanakosin’de bulunan yapılardan bazıları şunlar:

1782 yılında yapımına başlanan Wat Phra Kaew Tapınağı, Bangkok’u en eski kompleksi ve en hareketli yeri. “Chedi” adı verilen çan şeklindeki kuleleri, “yaksha” adı verilen nöbetçi şeytanları, dev heykelleri, 13.yüzyıldan kalma Zümrüt Budası’yla (The Emerald Buddha-Phra Putta Maha Mani Ratana Patimakorn)  Bangkok’ta gidilecek yerlerin başında geliyor. Wat Phra Kaew’de ilk başta altından yapılmış. Phra Si Rattana Chedi, Phra Mondop ve Kraliyet tapınağı Prasat Phra Thep Bidom hemen dikkat çekiyor. Kraliyetin en kutsal simgesi olan 66 cm boyutundaki Zümrüt Buda, yeşim taşından yapılmış. Sadece uzaktan görülebilen heykele Tayland Kralı dışında kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor. Fotoğraf çekmenin yasak olduğu tapınağa bacakları ve kolları kapalı kıyafetle girilmesi mümkün.

Tapınak cenneti: Bangkok

Tapınak cenneti: Bangkok


Wat Phra Kaew’in hemen bitişiğinde, kentin ilgi çekici yerlerinin başında gelen Grand Palace (Büyük Saray) 218.000 metre kare alana yayılmış, onlarca tapınaktan oluşan gösterişli bir komplekse sahip. Kraliyet ailesi taç giyme törenini halen bu sarayda yapıyor. Zaten Büyük Saray’ın en önemli yapısı da Amarin Vinitchai Taht Salonu.

46 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğindeki altın kaplama Buda heykeline ev sahipliği yapan Wat Pho Uzanan Buda Tapınağı oldukça görkemli. Uzanan Buda heykelinin ayakları 5 metre uzunluğa sahip. Uğurlu kabul edilen 108 sayısına atıfta bulunarak, ayak tabanlarına sedef taşlarla, 108 sembol işlenmiş. Duvarın dibinde bulunan 108 bronz kaseye para atılarak şans dilenebiliyor. Uzanan Buda heykeli, Buda’nın Nirvana’ya ulaştığı anı betimliyor. Tapınağın içinde bulunan bahçede onlarca bina ve çok sayıda heykel var. Bu tapınak, Tayland’ın en önemli eğitim merkezlerinden biri; hatta Tayland’ın ilk üniversitesi olarak kabul ediliyor. Geleneksel Thai masajı, buradaki masaj enstitüsünde doğmuş. What Pho, geleneksel Thai masajını denemek için en uygun yerlerden biri.

Rattanakosin’deki gezimize devam ettiğimizde karşımıza Santichaiprakan Parkı çıkacak. Phra Athit Caddesinde bulunan Santichaiprakan Parkı, şehrin her yerine dağılmış görülecek yerleri gezerken hem dinlenme olanağı veriyor hem de parkta düzenlenen konserlerle bir aktivite alanı.

Tapınak cenneti: Bangkok


Şafak Tapınağı olarak bilinen Wat Arun, Chao Phraya Nehri’nin diğer tarafında, Tha Tien İskelesi’nin karşısında Thonburi bölgesinde.  Hindu şafak tanrısı Aruna’ya adanmış olan ve Eiffel Kulesi’ni andıran tapınağın ortasında bulunan ana kulenin etrafında dört küçük kule var. Bu kuleler dört farklı rüzgarı temsil ediyor. Bütün yapı çiçek biçiminde düzenlenmiş ve Çin porselenlerinden yapılma mozaiklerle kaplanmış. Tapınağın içinde bulunan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Stuma’ya tırmandığınızda şehri panoramik olarak görmeniz mümkün. Kulenin tepesinde ayrıca Rüzgar Tanrısı Pai’nin heykeli bulunuyor.

Wat Traimit Altın Buda Tapınağı, 3 metre boyunda ve 5.5 ton ağırlığında saf altından oluşan 700 yaşındaki Buda heykeliyle ünlü. Burmalı istilacılardan korunması için heykel, çimentoyla kaplanmış ve yaklaşık 50 yıl önce (1955’te) vinçten düştüğü zaman çimentonun çatlamasıyla saf altından olduğu ortaya çıkmış.

Bangkok’ta görülecek yerler asla tek yazıyla bitmez. Dusit Bölgesi, Çin Mahallesi, Küçük Hindistan olarak bilinen Phahurat, Siam, Silom, Sukhumvit Bölgeleri ve gece hayatını elinde tutan Khao San Road’u başka bir yazıya bırakıyorum.

 

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber

Güney Afrika’da ikinci yılbaşı kutlamaları

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

En görkemli yılbaşı kutlamaları

Yılbaşı tatilinizi geçirebileceğiniz en iyi 10 yer