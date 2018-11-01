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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serhat SARISÖZEN / Instagram: @sarisozen
01.11.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Stockholm’ün tarihi merkezi: Gamla Stan

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Stockholm’ün tarihi merkezi: Gamla Stan

İsveç’in başkenti ve en büyük şehri olan Stockholm, yüzyıllardır ekonomiden kültüre her alanda tüm İsveç’in sadece siyasi değil her alandaki merkezi. Ülkenin nüfusunun beşte birinden daha fazlasının yaşadığı şehir, bir anakara ve anakaraya bağlı on dört ada, kara parçalarını birbirine bağlayan 54 köprüden oluşuyor. Stockholm’ü tek bir yazıda bitirmek mümkün olmadığından bu yazıda sadece Stockholm’ün eski şehir merkezi Gamla Stan’ı anlatacağım.

Gamla Stan, Ortaçağ’dan günümüze kadar korunarak ulaşmayı başarabilmiş bir merkez. Buranın orijinali, dar sokaklardan ve asırlık binalardan oluşan ufak bir ada. Her ne kadar ada desek de anakaradan yürüyerek ulaşmak mümkün. Zira buraya bağlantılı köprü sayesinde Riksgaten Caddesi’nden yürünerek ulaşılabiliyor. Buram buram Ortaçağ mimarisi kokan Gamla Stan’a bir saray, kilise ve çeşitli binalar inşa edilmiş ve günümüze kadar ulaşmış. Alman Kilisesi (Tyska kyrkan), Stockholm Kilisesi, Parlamento Binası, Nobel Müzesi, Bonde Sarayı, Tessin Sarayı ve Oxenstiema Sarayı buradaki önemli yapılardan başlıcaları.

Stockholm’ün tarihi merkezi: Gamla Stan

Alman Kilisesi’nin adı, kilisenin Ortaçağ’da Almanlar’ın hakim olduğu bölgede bulunmasından geliyor. Kilise, yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki kulesi kadar, içindeki altın işlemeli süslemeleri ve Hz. İsa freskleriyle de dikkat çekiyor. Riddarholmen Kilisesi buradaki önemli dini yapılardan. 1200’lü yıllarda inşa edilen bu kilise, Stockholm’un mimari açıdan en ikonik yapısı.

Gamla Stan’da yer alan ve kelime anlamı “Büyük Kilise” olan eski Storkyrkan Kilisesi, St.Nicholas Kilisesi veya Stockholm Kilisesi olarak da adlandırılıyor. Tuğladan yapılan bu kilise Gotik mimarinin önemli bir örneği. Kilise, Kraliyet Sarayı’nın hemen yanında yer alıyor.

Stockholm’ün tarihi merkezi: Gamla Stan

Gamla Stan’ın iki ana caddesi olan Vasterlanggatan ve Österlanggatan, dünya mutfaklarını içinde barındıran çeşit çeşit restoranlardan hediyelik eşya satıcısına kadar birçok ürünü bulabileceğiniz ve keyifle gezineceğiniz caddeler. Vasterlanggatan ve Österlanggatan caddelerinin kesişme yeri olan Jarntorget (Demir Meydan) ise 1300’lü yıllardan günümüze uzanan önemli bir ticari merkez. Bu meydan aynı zamanda, kendinize bir yer bulup, yüzyıllardır bozulmadan günümüze ulaşabilen yapıları keyifle izleyebileceğiniz bir mekan.

Jarntorget Meydanı kadar eski (hatta ondan daha eski) bir başka meydan, Stockholm’ün en hareketli meydanı olan Stortorget (Büyük Meydan). Gamla Stan’ın merkezi olan bu meydan, geçmişte kanlı katliamlara sahne olsa da günümüzde Noel kutlamaları ve kurulan tarihi pazarların merkezi. Meydan, etrafını saran renkli binaları, Nobel Müzesi ve her daim kalabalık kafeleriyle Stockholm’ün en popüler yeri.

Stockholm’ün tarihi merkezi: Gamla Stan

Avrupa’daki en büyük saraylardan olan The Royal Palace (Kugliga Slotet), 600 odasıyla Stockholm’ün tarihini görebileceğiniz bir yapı. İsveç hükümdarının resmi ikametgahı olarak kullanılan Kraliyet Sarayı’nda, 3.Gustav’ın Antik Eşya Müzesi (Gustav III’s Museum of Antiquities), Gamla Stan’ın tarihini minyatür maketlerle anlatan Zaman Müzesi (Tre Kronor) gibi bölümler bulunuyor. Mükemmel koreografi ile nöbet değiştiren muhafızların gösterisini izlemek ise ilginç bir görsel deneyim sunabilir.Gamla Stan’ın ortasında bulunan Nobel Müzesi, başta Alfred Nobel olmak üzere, 1901 yılından bu tarafa verilen Nobel ödülleriyle ilgili her türlü bilgi ve görsele ulaşabileceğiniz bir müze.

Stockholm’ün tarihi merkezi: Gamla Stan

Gamla Stan’ın hemen devamında yer alan Södermalm bölgesi, kafeleri, barları, gece hayatıyla Stockholm’ün en hareketli bölgelerinden. Södermalm’ın ana alışveriş caddesi Götgaten’de her türlü yerli ve yabancı markayı bulabilirsiniz. Södermalm’da bulunan Katerina Asansörü dikkatinizi çekebilir. 1883 yılında hizmete açılan bu tarihi cadde asansörü, Stadsgarden ve Moseabcke arasında bir köprü vazifesi görüyor.  

Stockholm’ün tarihi merkezi: Gamla Stan

Baltık Denizi kıyısında yer alan bu güzel İskandinav şehri, eğlenceli, modern, keyifli bir başkent. Başta da belirttiğimiz gibi bu karakteristik şehri, Kuzey’in Venedik’i veya Kuzey’in Paris’i gibi isimlerle adlandırmak bu şehre haksızlık olur. Zira Stockholm, Kuzeyin Venedik’i denilebilecek bir şehir değil, belki Venedik’ten Güney’in Stockholm’ü diye bahsetmek bile daha doğru olabilir. Hem tarihi caddelerinde gezmek hem de modern yüzünü keşfetmek için Stockholm’ü mutlaka seyahat programınıza almalısınız.

Stockholm’ün tarihi merkezi: Gamla Stan

Nerede Kalınır?

Stockholm’de konaklamak için eski şehir merkezi Gamla Stan size rahat bir konaklama imkanı sağlayacaktır. Burada yer alan Haymarket By Scandic, Elite Hotel Adlon, Elite Stockholm Plaza ve Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm için önerebileceğimiz başlıca otellerden. Bu otellerden herhangi birinde kalırsanız, şehirde görülebilecek yerlerin büyük bir bölümüne yürüyerek ulaşabilirsiniz ve rahat bir konaklama geçirirsiniz.

Stockholm’ün tarihi merkezi: Gamla Stan

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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