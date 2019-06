Son yılların en popüler tatil adresi: Phuket

Aralık-Mayıs arası Phuket’e gelinebilecek en güzel dönem. Ben bu dönemin dışında Phuket’e gittim. Fotoğraflara da yansıdığı gibi, Ağustos’ta hava bulutlu, deniz dalgalıydı. Fakat yine de Phuket’ten fazlasıyla keyif aldım. 6 binin üstüne insanın hayatını kaybettiği 2004 depreminde Phuket ciddi hasar görse de geçen sürede kendini büyük ölçüde toparlamış. Tayland’ın güneyinde yer alan Phuket’in her yeri plajlarla kaplı. Phuket, 810 kilometrelik bir plaja sahip. Bu plajlar içinde en ünlü, bu sebeple de en kalabalık olanı Patong. Patong, Phuket’in en eşsiz plajına sahip değil.









Patong’u bu kadar popüler yapan imkanlarının ve gece hayatının çok renkli olması. Phuket’ten teknelerle civardaki başkaca plajlara ulaşmak oldukça kolay. Patong dışında, Ao Sane, Mai Ko, Karon, Kato Beach bahsedilebilecek diğer plajlardan.







Ada, ünlü filmlere de mekan olmuş. Lost’un üçüncü sezonunun bir bölümünün çekildiği Phuket’ten James Bond filminde yer alan Ko Tapu Adasının da bulunduğu Phang Nqa Körfezi’ne tekne turları düzenleniyor. Leonarda Di Caprio’nun başrolünde oynadığı The Beach filminin çekildiği Phi Phi Adaları yine Phuket’ten günübirlik tur düzenlenen yerler arasında. Phang Nqa Körfezi’ne yapılan gezide, James Bond filmlerinden Altın Tabancalı Adam (The Man with Golden Gun) filminin çekildiği Ko Tapu Adası’ndaki meşhur mantar şeklindeki kaya ve eşsiz güzellikteki sahil görülüyor. Yolculukta gelgitlerin oyduğu kireçtaşı adalarının altındaki tünellerden geçiliyor.Phi Phi Adaları’na sürat tekneleriyle ulaşılıyor. Sürat tekneleri ile yapılacak yolculuk sarsıntılı olacağından, tur firması cep telefonlarınızı korumak için çeşitli ürünler ve mide bulantısını giderici ilaçlar veriyor. Phuket’e yakın konumda olan Phi Pih Adaları, Phi Phi Don ve Phi Phi Leh isimli iki cennet mercan adasından oluşuyor. Bu adalardan Phi Phi Don’da Maymun Plajı’nda Makka maymunları var. Burada maymunları elinizle besleyebilirsiniz. Bu adada binlere egzotik balıkla şnorkelle yüzme imkanı bulunuyor. The Beach Filminin çekildiği Maya Bay, güneşlenmek için çok keyifli. Yine Viking Mağarası, bu bölgede ziyaret edilebilecek başka bir yer. Mağaradan küçük kanolarla geçiliyor. Dar mağara geçitlerinde ilerleyebilmek için zaman zaman eğilmek gerekli







Fantasea Show, Phuket’in meşhur kabare gösterisi. Dev bir sahnede sergilenen Las Vegas stili gösteride, dört boyutlu özel efektler kullanılıyor, akrobasi gösterisi ve onlarca fille yapılan gösteride Thai Kültürü masalsı bir dilde anlatılıyor.







Simon Kabare, son teknoloji ışık ve ses sistemleri, muhteşem sahne dekorları, gösterişli kostümleri ile “ladyboy” yani transseksüellerin yaptığı eğlenceli bir şov. Phuket’te çok sayıda masaj salonu var. Patong’da sahil kenarından Bang La Road’a yürürken onlarca masaj salonunda çalışan yüzlerce masöz dükkanın önünde oturarak “masaaaj” diye bağırıp sizi içeriye davet ediyor. 1 saat süren masaj ücreti 10 dolar bile değil.









Nerede kalınır?

8 km uzunluğundaki Bang Thao Plajı, Phuket’in en lüks otellerini barındırıyor. Burada bulunan Laguna Phuket ultra lüks bir otel. Gürültü ve kalabalığı önemsemiyorsanız benim de otel tercihi için kullandığım Patong sahili geceleri dışarı çıkıp eğlenebileceğiniz bir yer. Burada yer alan Grand Mercure 5 yıldızlı otellerden. Mövenpick ve Hilton gibi otelleri içinde barındıran Karon Plajı ise uzun bir kumsala sahip.









Ne alınır?

Phuket’te yetiştirilmiş ve işlenmiş inciler alınabilir. Tayland’ın simgesi olan filin her boyutuna ulaşmak mümkün. Safir ve yakut gibi değerli taşlar, Tay ipeği, ahşap oymalar, siyah metal alaşımının gümüş üstüne işlenmesiyle yapılan “savat”lar alınabilir.

Ne alınmaz?

Tayland’dan Buda heykeli alınmaz. Çünkü bu ülkenin simgesi olan Buda’nın ülke dışına çıkarılması yasak. Tayland’a başka bir ülkeden geliyorsanız örneğin Hong Kong’dan Tayland’a geçmişseniz ve bavulunuzda Hong Kong’dan aldığınız buda heykeli bulunuyorsa Tayland’dan çıkış yaparken buna el konulacaktır.

Ne yapılır?

Dünyanın dalınabilecek en güzel yerlerinden olduğundan Phuket, şnorkelle dalınması gereken yerlerin başında geliyor. Suyun berraklığının iyi olduğu dönemde tüple dalmak da oldukça keyif verici. Rüzgar sörfü, su kayağı yapılaibilir. Adada tur atmak için cip kiralanabilir. Balık avlanabilir. Yumruk ve tekmenin birleşimi olan Tay boksu izlenebilir.









Gece hayatı

Tayland’da gece hayatı denildiğinde “Go-Go-Barlar” akla geliyor. Bu barlarda çok sayıda eskort ve dansçı hizmet veriyor. Patong, içinde çok sayıda “go-go-bar”ı barındırıyor. Bu barların çoğunlukla üst katlarında seks gösterileri yapılıyor. Pornografik eğlenceleri içerir gösterilerdeki içki fiyatlarının çok yüksek olduğunu, fiyatların önceden kontrol edilmesi gerektiğni söyleyelim. Patong’da Bang La Road isimli trafiğe kapalı cadde, caddenin her iki tarafındaki kulüpleriyle gece hayatını elinde tutuyor. Tiger, bu bölgedeki popüler barlardan biri.

Hangi lezzetleri tatmalı?

Tayland’daki yemekler genellikle acıdır. Acıyla aranız yoksa bunu baştan garsona söylemeniz gerekir. Izgarada pişirilmiş ve misket limonuyla tatlandırılmış ünlü Phuket ıstakozu, Phuket’te denenmesi gereken bir lezzet. Bunun dışında hindistancevizi sütü birçok yemekte kullanılıyor. “Hor mok pla”, hindistancevizi sütüyle yapılan köri soslu bir balık yemeği. Hindistancevizi sütü tatlıların da vazgeçilmezi. “Salim”, hindistancevizi sütü, buz ve şekerli eriştelerle yapılan bir tatlı.













Egzotik meyveler de Phuket’te oldukça popüler. Meyveler ayak üstü yemeye uygun şekilde hazırlanıp servis ediliyor. Tüylü çileğe benzeyen ngor, sivri dikenleri olan durian ve kavunu andıran papaya Phuket’te kolaylıkla bulunabilen meyvelerden. Phuket’te her köşe başında bulunan seyyar tezgahlar da denenmesi gereken lezzetler sunuyor.