Sanatın başkenti: Floransa
Toskana Bölgesi’nin başkenti Floransa… Arno Nehri’nin etrafına kurulu, her yerinden usta sanatçıların elinden çıkan resim ve heykellerin taştığı güzellik… Sanatsever Medici ailesinin iktidarı elde etmesinin ardından 1737’ye kadar üç yüzyıl süreyle bu ailenin yönetimi altında kalan Floransa, önemli bir sanat ve kültür merkezi haline gelmiş. İşte Floransa’da mutlaka görülmesi gereken yerler…
Şehrin tam merkezinde bulunan Duomo (Santa Maria del Fiore ve Vaftizhane), turuncu renkli kubbesiyle Floransa’nın sembolü. Duomo’nun devasa kubbesi, tamamlandığı 1463’te iskele kurulmadan yapılan en büyük kubbeydi. Vaftizhane’nin bronz kapılarına Michelangelo, ‘Cennet Kapısı’ adını vermiş. Doğu Kapısı’nda, ‘Adem ile Havva’nın cennetten kovuluşu’, ‘Kabil’in, kardeşi Habil’i ödürmesi’, ‘Yusuf’un köle olarak satılması’ gibi İncil’deki anlatıları betimleyen 10 rölyef pano kullanılmış. Duomo kompleksinde yer alan Campanile (Çan Kulesi), beyaz, pembe ve yeşil renkli Toskana mermeriyle kaplı.
Artık sanat galerisi olarak kullanılan Uffizi Sarayı, İtalya’nın en büyük koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Medicilerin eşsiz koleksiyonundan antik eserler Arkeoloji Müzesi’ne, heykeller ise Floransa’nın en büyük ikinci müzesi olan Bargello’ya taşınmış olup Uffizi’de tablolar kalmış. Raffaello’dan Leonardo Da Vinci’ye, Boticelli’den Michelangelo’ya kadar pek çok önemli sanat eseri, Floransa’nın sanatsal zenginliğini, kendisini keşfetmek isteyenlere zarifçe sunuyor.
Yerel halk ve turistlerin en popüler gezinme alanı Piazza della Signoria... Deniz tanrısı ve su perileriyle sarılı Fontana di Nettuno, Medusa’nın kesik başını taşıyan bronz heykel Cellini’nim Perseus’u, Michelangelo’nun Davud heykelinin kopyası, tek parça mermerden yapılan ‘Sabine Kadınlarının Kaçırılışı’ heykeli ve Vecchio Sarayı (Palazzo Vecchio) da burada…
94 metre yüksekliğindeki çan kulesiyle, saraydan çok kaleyi andıran Palazzo Vecchio, Medici ailesinin ikametgâhı olarak kullanıldıktan sonra, belediye merkezine dönüşmüş. Saray’ın ‘Leylaklar Odası’, ‘Zambaklar Odası’, ‘Elementler Odası’ gibi odalarını mutlaka ziyaret etmelisiniz.
Türkçe’de ‘Kutsal Haç Kilisesi’ olarak ifade edilen Gotik tarzda yapılmış Santa Croce Kilisesi’nde Michelangelo, Machiavelli gibi ünlü Floransalıların freskleri bulunur. İçinde kilise ve manastır barındıran San Marco kompleksi, müze olarak da kullanılıyor.
1563’te Mediciler’in isteği üzerine açılan Güzel Sanatlar Akademisi (Galleria dell’Academia), Avrupa’da resim ve heykel yapım tekniğini öğretmek üzere açılan ilk okul... Michalengelo’nun 5 metrelik çıplak David heykelinin orijinali de burada. Piazzale Michelangelo ve Piazza della Signoria’dakiler ise orijinalin başarılı birer kopyası...
Montecatini
Popüler bir kaplıca merkezi olan bu küçük şehir, özellikle yoğun turist sezonlarında Floransa’ya gelen turistlerin de bir kısmını ağırlar.
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