Sanatın başkenti: Floransa

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat YazılarıSanatın başkenti: Floransa
GeriSerhat SARISÖZEN Sanatın başkenti: Floransa
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seyahat
Serhat SARISÖZEN | Instagram: @sarisozen | Fotoğraflar: Alamy
05.08.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Sanatın başkenti: Floransa

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Sanatın başkenti: Floransa

Toskana Bölgesi’nin başkenti Floransa… Arno Nehri’nin etrafına kurulu, her yerinden usta sanatçıların elinden çıkan resim ve heykellerin taştığı güzellik… Sanatsever Medici ailesinin iktidarı elde etmesinin ardından 1737’ye kadar üç yüzyıl süreyle bu ailenin yönetimi altında kalan Floransa, önemli bir sanat ve kültür merkezi haline gelmiş. İşte Floransa’da mutlaka görülmesi gereken yerler…

Şehrin tam merkezinde bulunan Duomo (Santa Maria del Fiore ve Vaftizhane), turuncu renkli kubbesiyle Floransa’nın sembolü. Duomo’nun devasa kubbesi, tamamlandığı 1463’te iskele kurulmadan yapılan en büyük kubbeydi. Vaftizhane’nin bronz kapılarına Michelangelo, ‘Cennet Kapısı’ adını vermiş. Doğu Kapısı’nda, ‘Adem ile Havva’nın cennetten kovuluşu’, ‘Kabil’in, kardeşi Habil’i ödürmesi’, ‘Yusuf’un köle olarak satılması’ gibi İncil’deki anlatıları betimleyen 10 rölyef pano kullanılmış. Duomo kompleksinde yer alan Campanile (Çan Kulesi), beyaz, pembe ve yeşil renkli Toskana mermeriyle kaplı.

Sanatın başkenti: Floransa


Artık sanat galerisi olarak kullanılan Uffizi Sarayı, İtalya’nın en büyük koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Medicilerin eşsiz koleksiyonundan antik eserler Arkeoloji Müzesi’ne, heykeller ise Floransa’nın en büyük ikinci müzesi olan Bargello’ya taşınmış olup Uffizi’de tablolar kalmış. Raffaello’dan Leonardo Da Vinci’ye, Boticelli’den Michelangelo’ya kadar pek çok önemli sanat eseri, Floransa’nın sanatsal zenginliğini, kendisini keşfetmek isteyenlere zarifçe sunuyor.

Sanatın başkenti: Floransa


Yerel halk ve turistlerin en popüler gezinme alanı Piazza della Signoria... Deniz tanrısı ve su perileriyle sarılı Fontana di Nettuno, Medusa’nın kesik başını taşıyan bronz heykel Cellini’nim Perseus’u, Michelangelo’nun Davud heykelinin kopyası, tek parça mermerden yapılan ‘Sabine Kadınlarının Kaçırılışı’ heykeli ve Vecchio Sarayı (Palazzo Vecchio) da burada…

Sanatın başkenti: Floransa


94 metre yüksekliğindeki çan kulesiyle, saraydan çok kaleyi andıran Palazzo Vecchio, Medici ailesinin ikametgâhı olarak kullanıldıktan sonra, belediye merkezine dönüşmüş. Saray’ın ‘Leylaklar Odası’, ‘Zambaklar Odası’, ‘Elementler Odası’ gibi odalarını mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Sanatın başkenti: Floransa


Türkçe’de  ‘Kutsal Haç Kilisesi’ olarak ifade edilen Gotik tarzda yapılmış Santa Croce Kilisesi’nde Michelangelo, Machiavelli gibi ünlü Floransalıların freskleri bulunur. İçinde kilise ve manastır barındıran San Marco kompleksi, müze olarak da kullanılıyor.

1563’te Mediciler’in isteği üzerine açılan Güzel Sanatlar Akademisi (Galleria dell’Academia), Avrupa’da resim ve heykel yapım tekniğini öğretmek üzere açılan ilk okul... Michalengelo’nun  5 metrelik çıplak David heykelinin orijinali de burada. Piazzale Michelangelo ve Piazza della Signoria’dakiler ise orijinalin başarılı birer kopyası...

Sanatın başkenti: Floransa


Montecatini

Popüler bir kaplıca merkezi olan bu küçük şehir, özellikle yoğun turist sezonlarında Floransa’ya gelen turistlerin de bir kısmını ağırlar.

 

 

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
Avrupa'nın en güzel Noel pazarları
Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı