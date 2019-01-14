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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazı ve fotoğraflar: Serhat SARISÖZEN / Instagram: @sarisozen
14.01.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Rus şaheseri: Moskova

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Rus şaheseri: Moskova

Rusya’nın başkenti Moskova’yı daha önce başka bir yazımızda Kızıl Meydan ve Kremlin’i dikkate alarak anlatmış; Arbatskaya, Tverskaya, Gorky Park’ı başka bir yazıya bırakmıştık. Bu yazıda yüzümüzü Arbastkaya ve Tverskaya bölgelerine çeviriyoruz.

Arbatskaya

Moskova’nın tarihi Arbat semti, hediyelik eşya satıcıları, sokak müzisyenleri, antikacıları, kafeleri ile şehrin en hareketli alanı. Eski (Stary) Arbat trafiğe kapalı bir cadde iken, Yeni (Novy) Arbat, altı şeritli yoluyla, Sovyet döneminden kalma yüksek binalarla çevrili. Arbat Meydanı birbiriyle zıtlık içinde olan Eski ve Yeni Arbat’ı birbirine bağlıyor. Arbat’ta Rus mutfağının başarılı örneklerini deneyebileceğiniz gibi Dünya mutfaklarından yemekler de yiyebilirsiniz.

Moskova Nehri’nin kuzeyinde yer alan Cathedral of Christ the Saviour (Kurtarıcı İsa Katedrali), 1931’de Stalin tarafından yıkıldıktan sonra, 2000’li yıllarda aslına uygun şekilde yeniden inşa edilmiş. Katedralin tamamen bakırdan üretilen 3 kubbesi bulunuyor.

Moskova’da Rus halkının tarihinden izler bulacağınız 80’in üstünde müze vardır. 1898 yılında kurulan Puşkin Güzel Sanatlar Müzesi, 13. ve 16.yüzyıl Ortaçağ ve Rönesans dönemi Avrupa sanatına ilişkin eserler, 17. ve 18.yüzyıl Hollanda ve Flemenk koleksiyonu, 19.yüyıl Empresyonist ve 20.yüzyıl Post-Empresyonist ressamlarının eserleriyle Moskova’nın en önemli müzelerinden. Puşkin Güzel Sanatlar Müzesi’ne ayrıca Antik Uygarlıklara ait  Maya, Mezopotamya, Yunan, Mısır ve Roma döneminden eserler de sergileniyor.

Puşkin Güzel Sanatlar Müzesi’nden bahsedip, her ne kadar Arbatskaya semtinde olmasa da Tretyakov’a değinmemek olmaz. Tretyakov Galerisi’nde dünyanın en kapsamlı (100.000’in üzerinde eser) Rus sanat koleksiyonu sergileniyor. Zengin işadamı Pavel Tretyaov’un kendi özel Rus sanatı koleksiyonunu bağışlaması üzerine 1892 yılında bu müze kurulmuş. Daha sonra yeni eserlerin eklenmesiyle koleksiyon genişlemiş.

 Rus edebiyatının en önemli yazarlarının yaşadığı evler, yazarların kişisel eşyaları da kısmen muhafaza edilerek müzeye dönüştürülmüş. Arbatskaya’da bu şekilde çok sayıda yazar, şair ve bestecinin evi bulunuyor. Yazar Puşkin’in Evi, yazar Beli’nin Evi, piyanist Skryabin’in Evi bu semtte. Moskova’nın değişik bölgelerine yayılmış Dostoyevski’nin Evi, Tolstoy’un Evi, Çehov’un Evi, ziyaret edilebilecek diğer müze evlerden.

Rus şaheseri: Moskova

 Tverskaya

 Ticaret merkezlerinin ortasında bulunan Tverskaya semti ve bu semtte bulunan Moskova’nın en işlek alışveriş ve eğlence caddesi olan Tverskaya Caddesi Moskova’ya gelindiğinde mutlaka gidilmesi gereken yerler arasında. Burada bulunan Tiyatro Meydanı, Bolşoy Tiyatrosu, Moskova Sanat Tiyatrosu gibi yapılar burayı aynı zamanda bir kültür ve sanat merkezi de yapıyor.

Dünyanın en eski bale topluluğu olan Bolşoy, Moskova’nın en ünlü sembollerinden. 1780’lerde açılmış olan Bolşoy Tiyatrosu 2000’li yıllarda kapsamlı bir restorasyon geçirmiş. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sanatçıya ev sahipliği yapan tiyatro, görkemli salonu ve altı katlı locası ile dünyanın en önemli sahnelerinden.

Rus şaheseri: Moskova

Moskova metrosu

Moskova metrosu, Dünyanın en iyi metrolarından biri olarak biliniyor. Moskova metrosu sadece Moskova trafiğini rahatlatmıyor aynı zamanda her biri sanat eseri olarak kabul edilen istasyonları, müze gibi turistler tarafından da ziyaret ediliyor. Heybetli avizeleri, estetik heykelleri ve muhteşem iç mimarisiyle sanat galerilerini andıran metro istasyonlarında dolaşmak bir keyif. Bu kapsamda Beloruskaya İstasyonu, kır manzaralı mozaikleri; Ploşçad Revolyutsi, istasyonun yapımına yardım eden sıradan vatandaşların gerçek boyuttaki bronz heykelleri; Arbatskaya, Sovyet kızıl yıldızı biçimindeki girişi; Park Kulturi, nişlerde bulunan beyaz mermerden rölyef madalyonlarıyla dikkat çekiyor. 

Rus şaheseri: Moskova

Gorky Park

Merkezin biraz dışında Moskova’nın en meşhur parkı bulunuyor. Mimar Konstantin Melnikov’un tasarladığı Gorky Park (Park Gorkavo), şehrin kültürel aktivitelerinin yapıldığı önemli bir dinlenme ve eğlence merkezi. Moskova Nehri boyunca 120 hektarlık alan içine yayılmış parkın içinde luna park, 10 bin kişilik açık hava tiyatrosu, lokantalar, kafeler, bisiklet yolları bulunuyor. Yazın gölde sandal gezisi yapılabileceği gibi kışın, buz pistinde buz pateni yapılabiliyor.

Denize kıyısı olmayan başkentleri sıkıcı bulanlardanım. Fakat Moskova, benim gibi bir şehirde mutlaka deniz arayanları bile içine çeken tarihi bir şehir. Sokaklarından binalarına, metro istasyonlarından parklarına her yer o kadar estetik ve sanatsal ki bir de üstüne Kremlin sarayı gibi kompleksleri ve Puşkin Müzesi, Tretyakov Galerisi gibi yapıları ekleyince Moskova’da sıkılmak neredeyse imkansız. Bu tarihi ülkenin güçlü başkenti, adım attığınız her dakikadan itibaren geçmişten günümüze ilmek ilmek işlediği hazinelerini size göstermek için hazır bekliyor.

Rus şaheseri: Moskova

Nerede kalınır?

Moskova’nın geniş metro ağı sayesinde her yere kolayca ulaşım mümkün olsa da burada merkezi otelleri önereceğiz. Moskova’nın merkezinde yer alan Hotel Baltschug Kempinski Moscow, Kadashevskaya, Four Seasons Moscow ve Metropol Hotel Moscow önereceğimiz otellerden.

Ne alınır?

Votka, havyar, iç içe geçen matruşka bebekler, semaverler, özellikle Sovyet döneminden kalma antikalar alınabilir.

Rus şaheseri: Moskova

 

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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