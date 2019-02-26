Orta Avrupa’nın zarif şehri: Zagreb

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat YazılarıOrta Avrupa’nın zarif şehri: Zagreb
GeriSerhat SARISÖZEN Orta Avrupa’nın zarif şehri: Zagreb
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seyahat
Serhat SARISÖZEN / Instagram: @sarisozen
26.02.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Orta Avrupa’nın zarif şehri: Zagreb

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Orta Avrupa’nın zarif şehri: Zagreb

Yakın tarihe kadar vizesiz gidilebildiğinden Türklerin başlıca seyahat duraklarından olan Hırvatistan, Shengen’e dahil olduktan sonra da Türklerin ilgisini kaybetmedi. Sava Nehri’nin kenarına kurulmuş bu küçük Balkan başkenti, tarihi binaları, hareketli caddeleri, samimi kafeleriyle eğlenceli birkaç gün geçirmek için oldukça ideal…

Gezilecek her yere yürüyerek ulaşılabilen Zagreb’de gezinirken Osmanlı mimarisinden Avusturya-Macaristan mimarisine; Nazi Almanya’sından Komünist Yugoslavya’ya kadar çok geniş bir yelpazede birçok kültürü gözlemleme imkânı bulabiliyorsunuz. Zagreb’in merkezinde Trg Ban Jelacica Meydanı bulunuyor. Avusturya-Macaristan tarzında inşa edilen bu meydan, ortasında bulunan at üstündeki Ban Josip Jelacic heykeliyle oldukça gösterişli. Bu heykel Avusturyalı heykeltıraş Anton Dominik Fernkorn tarafından yapılmış. ‘Ban’ vali demek. Josip Jelacic, Macarlarla savaşmış fakat başarılı olamamış bir vali. Hırvatistan tarihinde önemli bir yere sahip olduğundan heykeli de meydanın en gösterişli yerinde… Zagreb’de gezilecek yerler hep bu meydanın etrafında toplanmış. Meydan, kitap okuyan insanlar, buluşmak üzere birbirini bekleyenler, meydanı keyifle ve amaçsızca turlayanlarla dolu.

Orta Avrupa’nın zarif şehri: Zagreb


Zagreb, Gornij Grad (Upper Town – Yukarı Şehir) ve Donji Grad (Lower Town – Aşağı Şehir) olmak üzere iki bölgeden oluşuyor. Şehrin tarihi kısmı olan Gornij Grad, Jelacic Meydanı’nın üst kısmı. Burada Ortaçağ’dan günümüze kadar ulaşan yapılar var. Müzeler, çeşmeler, anıtlar hep Yukarı Şehir’de… Kaptol ve Gradec bölgeleri de Gornij Grad’da yer alıyor. Donji Grad ise Ilica Caddesi ve daha güneyi kapsıyor. Jelacica Meydanı’na yakın konumda olan ve 1899 yılında yapılmış Aziz Stephen Katedrali (The Cathedral of Assumption of the Blessed Virgin Marry), iki gotik kulesiyle ilgi odağı ve Zagreb’in sembolü.

Orta Avrupa’nın zarif şehri: Zagreb


Jelacica Meydanı’nın hemen üstünde Dolac Pazarı’nın tezgâhları şehrin renkli noktalarından. Burada satış yapan daha ziyade yaşlı Zagrebliler’le bir yandan sohbet edip bir yandan alışveriş yapmak oldukça eğlenceli. Burası çevre kasabalardaki çiftliklerden gelen sebze, meyve, et, peynir, şarap gibi ürünlerin yanı sıra el yapımı hediyelik eşyaları da alabileceğiniz bir yer.

St. Mark Kilisesi’ne ev sahipliği yapan Markov Meydanı hep kalabalık. St. Mark Kilisesi, 13. yüzyıldan kalma tavan freskleriyle görülmeye değer. Kilisenin çatısı Hırvat bayrağı desenlerinden esinlenerek yapılmış. Çatının beyaz, kırmızı ve mavi damalı zemini üzerinde iki hanedanlık arması var. Bunlardan sağdaki arma Zagreb şehrini, soldaki arma Hırvatistan, Slovenya ve Dalmaçya krallığını temsil ediyor.

Orta Avrupa’nın zarif şehri: Zagreb


Burada bulunan ‘Museum of Broken Relationships’, ‘Bitmiş İlişkiler Müzesi’ veya ‘Kırık Kalpler Müzesi’ olarak çevirebileceğimiz müze, enteresan bir deneyim sunabilir. Olinka Vistica ve Drazen Grubisic isimli iki Hırvat sanatçının bir arkadaşlarının yaşadığı aşk acısı üzerine bir sanat projesi olarak açtığı bu müze, dünyanın pek çok yerinden insanların, biten ilişkilerine yönelik gönderdikleri hikâyeleri ve nesneleri sergiliyor. İlişkiyi sadece kadın-erkek ilişkisi olarak algılamayın. Annesi tarafından terk edilen bir çocuğun hediyesi de bu müzede sergileniyor. Devlet başkanının makamı olan Banski Dvori binası da yine bu semtte bulunuyor.

Orta Avrupa’nın zarif şehri: Zagreb


Zagreb’e yukarıdan bakmak isteyenler Lotrscak Kulesi’ne çıkabilir. Hırsızlar Kulesi olarak bilinen bu kule, yapıldığı dönemde şehirdeki hırsızların gözlenmesi için inşa edilmiş. Yürüyerek veya füniküleri kullanarak bu kuleye ulaşabilirsiniz. Zagreb’de yapacağınız bu füniküler yolculuğu, dünyanın en kısa tramvay yolculuğu olduğundan ve Ilica Caddesi ile kulenin bulunduğu tepe arasında büyük bir mesafe olmadığından parktaki merdivenleri kullanarak da kuleye ulaşabilirsiniz. Parkın içinden geçen bu merdivenli yürüyüş yolu son derece keyifli. Kule’nin bulunduğu tepeye öğle saatinde çıkacak olursanız yüksek sesten korkmayın. 1 Ocak 1877’den bu yana her öğlen saat 12’de top ateşleniyor. Lotrscak Kulesi’nin yanı sıra, 16 katlı Zagreb Eye gökdeleni de Zagreb’i yukarıdan gözlemlemek için tercih edebileceğiniz bir seçenek olabilir.

Orta Avrupa’nın zarif şehri: Zagreb


Aşağı şehirde (Donji Grad), Jelacic Meydanı’nın devamında yer alan Ilica caddesi, tramvayı ve tarihi geçidiyle Belgrad’da görülmesi gereken caddelerin başında geliyor. Zagreb’de ev ve dükkan kiralarının en yüksek olduğu yer, bu cadde. Kafe ve mağazalarıyla Ilıca Caddesi birkaç defa turlanmadan Zagreb’den ayrılmamalısınız. Caddede yer alan, Kamenita Vrata isimli geçit, içinde 13.yüzyıldan kalma kent kapısı ve şapeli barındırıyor. Şapelin duvarları Meryem Ana ve bebek İsa’nın resimleriyle görülmeye değer. Çıkan bir yangında resmin tahta çerçevesi yanmasına rağmen, resme herhangi bir şey olmadığından bu resim kutsal kabul ediliyor ve insanlar resmin önünde mumlar yakıp dua ediyor.

Mirka Bogovica Caddesi, Tkalciceva Caddesi, Opatovina sokağı. Zagreb’in kafelerle dolu eğlenceli yerlerinden. Bu keyifli caddelerin ortak özelliği, akşamları size keyifli vakit geçirtmek için bekliyor oluşları. Zagreb, batısında yer alan Avrupa başkentleri kadar kalabalık olmayabilir. Fakat tarihi binaları, heykelleri, hareketli caddeleriyle kendisini keşfetmeye gelenlere hiç de azımsanamayacak hazinelerini göstermeyi vaat ediyor.

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
Avrupa'nın en güzel Noel pazarları
Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı