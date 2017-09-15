Masa Dağı ve çevresi

Adını zirvesinin düz olmasından alan Masadağı (Table Mountain), Cape Town’un simgesi. Yağmur, buzullar, rüzgar gibi doğal koşulların etkisiyle yüz milyonlarca yıllık bir etkileşimle günümüzdeki şeklini alan Masadağı, zirvesine ulaştığınızda size eşsiz bir okyanus ve Afrika manzarası sunuyor. Her yarım saatte bir yolcu taşıyan teleferikle Masadağı’nın zirvesine ulaşmak şüphesiz çok daha kolay. Fakat “hiking” yaparak dağın zirvesine tırmananların sayısı da hiç azımsanacak gibi değil. Yine de yürüyerek dağa çıkmak isterseniz 1.000 metrenin üstündeki dağın zirvesine (tam olarak 1.087 metre) tırmanmanın oldukça zahmetli olduğunu söylemeliyiz.

Zirveye çıktığınızda sizi karşılayan restoranlar, sadece lezzetli yemekleri değil, temiz dağ havasını da vaad ediyor. Masa Dağı`nın iki yanında yükselen Şeytan Zirvesi (Devil’s Peak) ve Aslan Başı Tepesi (Lion’s Head)’nden eşsiz Cape Town manzarasını seyretmek doyumsuz bir deneyim. Her iki zirveye de tırmanmak büyük çaba gerektiriyor. Masadağı’ndan farklı olarak Şeytan Zirvesi ve Aslan Başı Tepesi`ne teleferikle çıkma olanağı yok. Her iki tepeye de birkaç saatlik zahmetli bir tırmanışla ulaşabilirsiniz.

Hava bulutlu değilse zirveden şehrin manzarası, hava bulutluysa şehir merkezinden dağın manzarası eşsiz. Bembeyaz bulutlar dağın zirvesini kapladığında adeta masa örtüsü görünümü oluşturuyor. Öyle ki efsanesi bile olan bu durumu yerel halk “tablecloth (masa örtüsü)” olarak ifade ediyor. Efsaneye göre, Hollandalı Jan Van Hunks, şeytanla sigara içme yarışına girer. Şeytan Tepesi’nde, roma batırılmış tütün içerek yapılan bu yarış günlerce sürer, o gün, bu gündür, Masa Dağı’ndan duman eksik olmaz.

Cape Town, huzurlu ve sessiz bir şehir. Bu sessizliği Masadağı’ndan her öğlen saat 12’de ateşlenen “Noon Gun” bile bozamıyor. Güney Afrika’nın hemen her şehrinde bulunan botanik bahçelerinden Masadağı’nın yakınında da bulunmakta. Kirstenbosch Botanik Bahçeleri Dünyanın en büyük botanik bahçeleri arasında gösteriliyor. Bu botanik bahçesi, binlerce bitki türü çeşitliliğine sahip.

Dünya’nın en büyük 9. şarap üreticisi olan Güney Afrika şarapları oldukça ünlü. Öyle ki Güney Afrika’dan “Şarap Ülkesi” olarak bahsedilmektedir. Toprak ve iklim elverişliliği sayesinde beyaz ve kırmızı şarabın birçok türü üretiliyor. Bu şaraplar içerisinde “pinotage”in özel ve karakteristik bir yeri bulunmakta. Pinot noir ve cinsault üzümlerinin aşılanmasıyla yapılan çaprazlama sonucu üretilen “pinotage” üzüm türünden yapılan bu şarap, yoğun meyvemsi aromaya sahip.

Cape Town’dan yaklaşık 45 dakikalık bir araba yolculuğuyla Winelands bölgesine gidilebilir. Buradaki Stellenbosch, Pearl, Tulbagh gibi kasabalar şarap bağlarıyla ünlü. Winelands’te üzüm bağlarını ziyaret edebilir, şarabın yapılış macerasını yerinde görebilirsiniz. Yine Cape Town’dan, şarap üretim merkezlerine turlar düzenlenmektedir. Bu merkezlerde şarap tadımı yapabilir, beğendiğiniz şaraplardan satın alabilirsiniz. Bunun dışında Kap yarımadasının iç kesimlerinde şarap malikaneleri ve mahzenleri gezilebilir. Şarap bölgelerinde yapacağınız turlarla sadece şarabın nasıl yapıldığını öğrenmiyorsunuz aynı zamanda bu eşsiz yemyeşil coğrafyada gezinme ve ciğerlerinizi temiz havayla doldurma imkanı buluyorsunuz.

Oldukça rüzgarlı olan Cape Town`da rüzgara `Cape`in Doktoru` deniyor. Sebebi ise Cape rüzgarının bütün pis havayı şehirden alıp okyanusa sürüklemesi. Bu arada Cape Town`un rüzgarı o kadar kuvvetli ki bir çok yerde ağaçların eğildiğini göreceksiniz. Yine rüzgar, denizin sıcaklığını alıp aşağıdan soğuk suyun yukarı çıkmasına sebep olduğundan yazın, kış mevsimine göre bir çok yerde su daha soğuk.

Güney Afrika`da kurulan ilk şehir olmasından dolayı `ana şehir` olarak da ifade edilen Cape Town`da yaşayanları kızdırmak istemiyorsanız onlara asla Table Mountain`a ne zaman otel yapılacak veya şu sevimli penguenlerden birini götürsem evde besleyebilir miyim diye sormayın. Zira Cape Townlular hem Masa Dağı’na hem de penguenlere derin bir sevgiyle bağlılar.

Nerede Kalınır?

Cape Town için City Bowl bölgesi en merkezi yere sahip. Tüm ülkeye yayılmış, City Lodge, Pretoria gibi zincir oteller belli bir standardın üstünde hizmet sunuyor. Kasım - Şubat arası oteller için yüksek sezon.