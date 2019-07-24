Kanallar şehri: Venedik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat YazılarıKanallar şehri: Venedik
GeriSerhat SARISÖZEN Kanallar şehri: Venedik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Serhat SARISÖZEN | Instagram: @sarisozen
24.07.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Kanallar şehri: Venedik

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Kanallar şehri: Venedik

Veneto bölgesinin başkenti Venedik, İtalya’nın Kuzey doğusundaki cennet. Ortaçağ’da elde ettiği ticari zenginliğinin izleri, şehrin her tarafına yayılmış sanat eserlerinde kendini hemen hissettiriyor. İşte size Venedik gezi rehberi…

Venediklilerin Ortaçağ’da, Doğu ile geliştirdiği ticaret, Venedik’in mimaride egzotik bir tarz edinmesine sebep olmuş. Adriyatik’in gelgit sularının içindeki adalardan oluşan şehir, göz alıcı güzelliğini meşhur San Marco Meydanı’nda turistlere cesurca sergiliyor. 118 ada üzerine kurulu bu güzel şehir, 170 kanal ve yüzlerce köprüyle birbirine bağlı. Venedik’teki eşsiz yapıları görmenin en güzel yolu, şehrin ortasından geçen ‘Büyük Kanal’da seyreden ‘vaporetto’ya binmek. Bu meşhur deniz otobüsü sizi Santa Lucia’dan Rialto’ya, Rialto’dan San Marco’ya kadar olan bölgede sayısız tarihi yapıyı dışarıdan gözlemlemenize imkân tanıyacak. Dar kanallardan geçebilmek için ise insan gücüyle hareket eden gondollara binmek, Venedik’e gelen turistlerin en önemli aktivitesi...

Kanallar şehri: Venedik


Dünyanın en güzel meydanlarından biri olarak kabul edilen ve sayısız etkinliğe ev sahipliği yapan San Marco Meydanı’nda, Saat Kulesi (Torre dell’Orologio), Çan Kulesi (Campanile), San Marco Bazilikası gibi önemli yapılar bulunuyor. Doğu ile Batı’nın mimari birleşimi olarak kabul edilen San Marco Bazilikası’nın dış yüzeyindeki atlar, 1204’te İstanbul’dan getirilen bronz atların kopyaları. Atların orijinali, bazilikadaki müzede sergileniyor. ‘Göğe Yükseliş Kubbesi’, zarif kemerleri ve mozaikleriyle bu bazilika, başlı başına bir sanat eseri...

Kanallar şehri: Venedik


Bir dönem Venedikli yöneticilerin resmi konutu olarak kullanılan Dükalık Sarayı (Palazzo Ducale), 9. yüzyılda yapılmış. Gotik tarzdaki bu büyük yapı, Venediklilerin ihtişamlı hayatlarına adeta ayna tutuyor. San Marco Meydanı’nda yer alan Saat Kulesi ise ayın evreleri ve zodyak sembollerle süslü. Kule’nin üst katında mavi zeminin hemen önünde Aziz Markos’un kanatlı aslanı bulunuyor. Kulenin saat mekanizması sadece rehberli turlarla geziliyor. Venedik’in simgesi olan Rialto Köprüsü, şehrin tam kalbinde yer bulunuyor. Her gün çok sayıda turist, hem bu köprünün hem de köprüden eşsiz Venedik manzarasının fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarışıyor.

Kanallar şehri: Venedik


Büyük Kanal’ın üzerinde yer aldığından, kanal turlarında hemen dikkati çeken Santa Maria della Salute Kilisesi, kentin en etkileyici mimari yapılarından. 1630 yılındaki veba salgınında on binlerce Venediklinin ölümünden sonra, salgından kurtulunmasına şükran duyulması sebebiyle yapılmış. Yine burada yer alan Güzel Sanatlar Akademisi, Bizans döneminden Rönesans’a eşsiz koleksiyonuyla Venedik’in en önemli müzesidir. Venedik’te çok sayıda otel olsa da şehre turla gelindiğinde tur acenteleri genelde Venedik’in dışında kalan Noale-Scorze gibi kasabalarda misafirleri ağırlarlar. Oysa Venedik’i tam anlamıyla yaşamak için sabah olduğu kadar gece de orada kalmak gerekir. Bu nedenle bu güzel şehre turla gelenlerin pek azı gerçekten gecesi ve gündüzüyle Venedik’i tadamamakta, bunun yerine gün içinde birkaç saat Venedik’i turluyorlar. Aradan yıllar geçtikten sonra, Venedik’e yeniden gelindiğinde ise Venedik’in içindeki otellerde kalma ayrıcalığıyla bu şehri yeniden keşfetmek kaçınılmaz. Bu nedenle Venedik’in tadı, genelde ilk gelindiğinde değil, sonraki ziyaretlerde çıkar…

 

 

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
Avrupa'nın en güzel Noel pazarları
Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı