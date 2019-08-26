İtalya’nın şık şehri: Milano

İsviçre’ye ve Alpler’e komşu Lombardiya Bölgesinin başkenti olan Milano, İtalyan sanayi bölgesinin de tam kalbinde yer alıyor. Meşhur Como Gölü de Milano’ya yakın ve Lombardiya içinde yer alıyor.

Moda ve finans merkezi olan Milano, İtalya’nın Roma’dan sonraki en büyük ikinci şehri. Piazza del Duomo’da (Duma Meydanı) bulunan Duomo Katedrali’nin kule külahları, Milano’nun merkezinde hemen sizi karşılar. 157 metrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük gotik kiliselerinden kabul edilen Duomo, yapımına 14. yüzyılda başlansa da ancak 500 yıl sonra bitirilebilmiş. 135 kuleden oluşan bu dev katedral, içinde barındırdığı çok sayıda heykel ve rölyefleriyle görülmeye değer.









Piazza del Duomo’dan girilen Galleria Vittorio Emanuele II alışveriş merkezi gösterişli Milano’yu ve İtalyan markalarını keşfetmek için en doğru adres. Adını İtalyan Krallığı’nın ilk kralından alan ve 1865’te tamamlanan bu alışveriş merkezi, ‘İtalya’nın oturma odası’ olarak adlandırılıyor. Ortası cam bir kubbeyle aydınlatılan alışveriş merkezinin yerdeki mozaiklerinde zodyak sembolleri var. Bu sembollerden Turin’i temsil eden boğanın testisleri üzerinde tek ayak üstünde, üç kez dönüldüğünde şansın dönen kişiden yana olacağına inanılıyor. Alışveriş merkezinin sekizgen şekilli merkezi Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarını temsil ediyor. Yılın her mevsimi bu alışveriş merkezinin tarihi restoran ve kafeleri de insanlarla dolup taşıyor.







Sanat şehri



La Scala olarak bilinen Teatro alla Scala adlı tiyatro binası, Avrupa’nın en geniş sahnesine sahip. Bu tiyatroda sadece gösteriler yapılmaz aynı zamanda bu yapı, sanatçıların yetiştiği bir tiyatro okulu. Milano’nun en önemli sanat koleksiyonu, Pinacoteca di Berat Müzesi’nde sergileniyor. Müzede Bellini, Raffaello, Mantegna gibi ünlü sanatçıların eserleri bulunuyor. Bölgede yer alan Santa Maria delle Grazie Manastırı’nı bu kadar önemli kılan ve kapısında uzun kuyruklara neden olan şey, Leonardo Da Vinci’nin içerisindeki duvara resmettiği ‘Son Akşam Yemeği’ resmi... Bu 15. yüzyıl Manastırı’nda yer alan resimde İsa, havarilerinden birinin kendisine ihanet edeceğini söyler şekilde resmedilmiş.







Torino ve Cenova’ya uğramadan olmaz

Milano’ya kadar gelmişken Torino ve Cenova gibi Kuzeybatı İtalya şehirlerinin görülmesinde de fayda var. Endüstrinin ve İtalyan ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri ise Torino. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra sarıldığı kumaş (Torino Kefeni), Duomo ve sayısız sanat eseri burada yer alıyor.

Liguria bölgesinin en önemli şehri olan Cenova, tarih boyunca Avrupa’nın en önemli ticari limanlarından biri olmuş. Kristof Kolomb da Cenovalı’dır. Cenova, Duomosu, Via Balbi ve Via Garibaldi sarayları, müzeleri ve şehrin her yanına dağılmış diğer sanat eserleriyle görülmeye değer.