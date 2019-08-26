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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serhat SARISÖZEN | Instagram: @sarisozen | Fotoğraflar: Alamy, Serhat Sarısözen
26.08.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

İtalya’nın şık şehri: Milano

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
İtalya’nın şık şehri: Milano

Milano sadece moda, tasarım ve finans kenti olmadığını son yıllarda dünyaya gösterdi. Neredeyse tamamen Çizme’nin turizm kapısına dönüştü. Kanallar temizlendi, ünlü yapılar restore edildi, şehrin sınırlarını geliştiren modern endüstri bölgeleri oluşturuldu. En önemlisi sanat ve tasarım hâlâ önemini koruyor. İşte size Milano hakkında detaylar…

İsviçre’ye ve Alpler’e komşu Lombardiya Bölgesinin başkenti olan Milano, İtalyan sanayi bölgesinin de tam kalbinde yer alıyor. Meşhur Como Gölü de Milano’ya yakın ve Lombardiya içinde yer alıyor.

İtalya’nın şık şehri: Milano

Moda ve finans merkezi olan Milano, İtalya’nın Roma’dan sonraki en büyük ikinci şehri. Piazza del Duomo’da (Duma Meydanı) bulunan Duomo Katedrali’nin kule külahları, Milano’nun merkezinde hemen sizi karşılar. 157 metrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük gotik kiliselerinden kabul edilen Duomo, yapımına 14. yüzyılda başlansa da ancak 500 yıl sonra bitirilebilmiş. 135 kuleden oluşan bu dev katedral, içinde barındırdığı çok sayıda heykel ve rölyefleriyle görülmeye değer.

İtalya’nın şık şehri: Milano


İtalya’nın şık şehri: Milano

Piazza del Duomo’dan girilen Galleria Vittorio Emanuele II alışveriş merkezi gösterişli Milano’yu ve İtalyan markalarını keşfetmek için en doğru adres. Adını İtalyan Krallığı’nın ilk kralından alan ve 1865’te tamamlanan bu alışveriş merkezi, ‘İtalya’nın oturma odası’ olarak adlandırılıyor. Ortası cam bir kubbeyle aydınlatılan alışveriş merkezinin yerdeki mozaiklerinde zodyak sembolleri var. Bu sembollerden Turin’i temsil eden boğanın testisleri üzerinde tek ayak üstünde, üç kez dönüldüğünde şansın dönen kişiden yana olacağına inanılıyor. Alışveriş merkezinin sekizgen şekilli merkezi Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarını temsil ediyor. Yılın her mevsimi bu alışveriş merkezinin tarihi restoran ve kafeleri de insanlarla dolup taşıyor.

İtalya’nın şık şehri: Milano


Sanat şehri

La Scala olarak bilinen Teatro alla Scala adlı tiyatro binası, Avrupa’nın en geniş sahnesine sahip. Bu tiyatroda sadece gösteriler yapılmaz aynı zamanda bu yapı, sanatçıların yetiştiği bir tiyatro okulu. Milano’nun en önemli sanat koleksiyonu, Pinacoteca di Berat Müzesi’nde sergileniyor. Müzede Bellini, Raffaello, Mantegna gibi ünlü sanatçıların eserleri bulunuyor. Bölgede yer alan Santa Maria delle Grazie Manastırı’nı bu kadar önemli kılan ve kapısında uzun kuyruklara neden olan şey, Leonardo Da Vinci’nin içerisindeki duvara resmettiği ‘Son Akşam Yemeği’ resmi... Bu 15. yüzyıl Manastırı’nda yer alan resimde İsa, havarilerinden birinin kendisine ihanet edeceğini söyler şekilde resmedilmiş.

İtalya’nın şık şehri: Milano


Torino ve Cenova’ya uğramadan olmaz

Milano’ya kadar gelmişken Torino ve Cenova gibi Kuzeybatı İtalya şehirlerinin görülmesinde de fayda var. Endüstrinin ve İtalyan ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri ise Torino. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra sarıldığı kumaş (Torino Kefeni), Duomo ve sayısız sanat eseri burada yer alıyor.

İtalya’nın şık şehri: Milano

Liguria bölgesinin en önemli şehri olan Cenova, tarih boyunca Avrupa’nın en önemli ticari limanlarından biri olmuş. Kristof Kolomb da Cenovalı’dır. Cenova, Duomosu, Via Balbi ve Via Garibaldi sarayları, müzeleri ve şehrin her yanına dağılmış diğer sanat eserleriyle görülmeye değer.

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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