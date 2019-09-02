Ä°talyaâ€™nÄ±n iÃ§inde iki kÃ¼Ã§Ã¼k devlet: Vatikan ve San Marino

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

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Serhat SARISÖZEN | Instagram: @sarisozen | FotoÄŸraflar: Alamy, Serhat SarÄ±sözen
02.09.2019 - 11:05, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°talyaâ€™nÄ±n içinde iki küçük devlet: Vatikan ve San Marino

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Ä°talyaâ€™nÄ±n içinde iki küçük devlet: Vatikan ve San Marino

Ä°talya, gÃ¶rÃ¼lmesi gereken onca bÃ¶lge, ÅŸehir ve kasabasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra iki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lkeyi de sÄ±nÄ±rlarÄ±nda barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Roma sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yer alan Vatikan ve ilginÃ§ Ã¶zelliklere sahip San Marinoâ€¦

Roma sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n iÃ§inde bir gÃ¼zel: Vatikan

Aziz Petrusâ€™un ÅŸehit edildiÄŸi yere kurulan Vatikan, dÃ¼nyanÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lkesi... 500 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu kÃ¼Ã§Ã¼k devlet, 1929 yÄ±lÄ±nda bu yana baÄŸÄ±msÄ±z. Vatikan renkli Ã¼niformalarÄ±yla Ä°sviÃ§reli 100 asker tarafÄ±ndan korunuyor. Papaâ€™nÄ±n halka hitap edebilmesi iÃ§in tasarlanan San Pietro MeydanÄ±, Vatikanâ€™Ä±n en Ã¶nemli meydanÄ±. MeydanÄ±n tam ortasÄ±nda MÄ±sÄ±r dikilitaÅŸÄ± yÃ¼kselir.

Ä°talyaâ€™nÄ±n iÃ§inde iki kÃ¼Ã§Ã¼k devlet: Vatikan ve San Marino



Michelangelo, Bernini gibi bÃ¼yÃ¼k sanatÃ§Ä±larÄ±n eseri olan muhteÅŸem San Pietro (Aziz Petrus) BazilikasÄ±, 16. yÃ¼zyÄ±lda yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Barok ve RÃ¶nesans izlerinin gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸi bu muhteÅŸem yapÄ±nÄ±n devasa kubbesi, Michelangeloâ€™nun tasarÄ±mÄ± ve 136 metre yÃ¼ksekliÄŸinde... HayranlÄ±k oluÅŸturan bu yapÄ±nÄ±n iÃ§i de en az dÄ±ÅŸÄ± kadar gÃ¶rkemli. Ä°Ã§erde sergilenen, Michelangeloâ€™nun mermerden yaptÄ±ÄŸÄ± Meryemâ€™in kucaÄŸÄ±ndaki Ä°sa heykeli (Pietro), Ä°saâ€™nÄ±n Ã§armÄ±htan indirilmesinden hemen sonrasÄ±nÄ± tasvir etmekteâ€¦ Michelangelo, bu eseri 25 yaÅŸÄ±ndayken yapmÄ±ÅŸ.

Ä°talyaâ€™nÄ±n iÃ§inde iki kÃ¼Ã§Ã¼k devlet: Vatikan ve San Marino


Papalar tarafÄ±ndan toplanan Ã§ok sayÄ±da eserin sergilendiÄŸi Vatikan MÃ¼zeleri, dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli sanat koleksiyonlarÄ±ndan birine sahip. Haritalar Galerisi, Raffaello OdalarÄ±, Pinacoteca, Pio Clementina MÃ¼zesi, Erken HÄ±ristiyanlÄ±k MÃ¼zesi burada gÃ¶rÃ¼lecek yerlerden birkaÃ§Ä±... Vatikan topraklarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te birini oluÅŸturan Vatikan BahÃ§eleri ise rehberli turlarla gezilebilir. Eski bir Roma kalesi olan Castel Sant Angelo, gizli bir koridorla PapalÄ±k sarayÄ±na baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Papa iÃ§in de gÃ¼venli bir sÄ±ÄŸÄ±nak.Â  Kalenin Ã¶nÃ¼ndeyse tÃ¼m Romaâ€™nÄ±n en gÃ¶steriÅŸli kÃ¶prÃ¼lerinden biri olan Hadrian KÃ¶prÃ¼sÃ¼ bulunuyor.

Ä°talyaâ€™nÄ±n iÃ§inde iki kÃ¼Ã§Ã¼k devlet: Vatikan ve San Marino


Avrupaâ€™nÄ±n en eski cumhuriyeti: San Marino

Ä°talyaâ€™nÄ±n Marche bÃ¶lgesi tarafÄ±ndan Ã§epeÃ§evre sarÄ±lan San Marino, Avrupaâ€™nÄ±n en eski cumhuriyeti... Bu kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lke, kendi gibi kÃ¼Ã§Ã¼k bir orduya ve bozuk para birimine sahip. HavalimanÄ± olmayan San Marinoâ€™ya ulaÅŸmak iÃ§in Floransa veya Bolognaâ€™ya gelip, buradan trenle Riminiâ€™ye geÃ§mek, Riminiâ€™den de tren veya otobÃ¼sle 45 dakikada buraya ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n. Teleferikle Ã§Ä±kÄ±labilen San Marino Tepesiâ€™nde, Aziz Marino BazilikasÄ±, OrtaÃ§aÄŸ BurÃ§larÄ±, HÃ¼kÃ¼met BinasÄ± ve Devlet MÃ¼zesi gÃ¶rÃ¼lebilir...

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Ä°talyaâ€™nÄ±n iÃ§inde iki kÃ¼Ã§Ã¼k devlet: Vatikan ve San Marino

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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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