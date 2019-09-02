Ä°talyaâ€™nÄ±n iÃ§inde iki kÃ¼Ã§Ã¼k devlet: Vatikan ve San Marino

Roma sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n iÃ§inde bir gÃ¼zel: Vatikan



Aziz Petrusâ€™un ÅŸehit edildiÄŸi yere kurulan Vatikan, dÃ¼nyanÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lkesi... 500 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu kÃ¼Ã§Ã¼k devlet, 1929 yÄ±lÄ±nda bu yana baÄŸÄ±msÄ±z. Vatikan renkli Ã¼niformalarÄ±yla Ä°sviÃ§reli 100 asker tarafÄ±ndan korunuyor. Papaâ€™nÄ±n halka hitap edebilmesi iÃ§in tasarlanan San Pietro MeydanÄ±, Vatikanâ€™Ä±n en Ã¶nemli meydanÄ±. MeydanÄ±n tam ortasÄ±nda MÄ±sÄ±r dikilitaÅŸÄ± yÃ¼kselir.











Michelangelo, Bernini gibi bÃ¼yÃ¼k sanatÃ§Ä±larÄ±n eseri olan muhteÅŸem San Pietro (Aziz Petrus) BazilikasÄ±, 16. yÃ¼zyÄ±lda yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Barok ve RÃ¶nesans izlerinin gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸi bu muhteÅŸem yapÄ±nÄ±n devasa kubbesi, Michelangeloâ€™nun tasarÄ±mÄ± ve 136 metre yÃ¼ksekliÄŸinde... HayranlÄ±k oluÅŸturan bu yapÄ±nÄ±n iÃ§i de en az dÄ±ÅŸÄ± kadar gÃ¶rkemli. Ä°Ã§erde sergilenen, Michelangeloâ€™nun mermerden yaptÄ±ÄŸÄ± Meryemâ€™in kucaÄŸÄ±ndaki Ä°sa heykeli (Pietro), Ä°saâ€™nÄ±n Ã§armÄ±htan indirilmesinden hemen sonrasÄ±nÄ± tasvir etmekteâ€¦ Michelangelo, bu eseri 25 yaÅŸÄ±ndayken yapmÄ±ÅŸ.









Papalar tarafÄ±ndan toplanan Ã§ok sayÄ±da eserin sergilendiÄŸi Vatikan MÃ¼zeleri, dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli sanat koleksiyonlarÄ±ndan birine sahip. Haritalar Galerisi, Raffaello OdalarÄ±, Pinacoteca, Pio Clementina MÃ¼zesi, Erken HÄ±ristiyanlÄ±k MÃ¼zesi burada gÃ¶rÃ¼lecek yerlerden birkaÃ§Ä±... Vatikan topraklarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te birini oluÅŸturan Vatikan BahÃ§eleri ise rehberli turlarla gezilebilir. Eski bir Roma kalesi olan Castel Sant Angelo, gizli bir koridorla PapalÄ±k sarayÄ±na baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Papa iÃ§in de gÃ¼venli bir sÄ±ÄŸÄ±nak.Â Kalenin Ã¶nÃ¼ndeyse tÃ¼m Romaâ€™nÄ±n en gÃ¶steriÅŸli kÃ¶prÃ¼lerinden biri olan Hadrian KÃ¶prÃ¼sÃ¼ bulunuyor.









Avrupaâ€™nÄ±n en eski cumhuriyeti: San Marino

Ä°talyaâ€™nÄ±n Marche bÃ¶lgesi tarafÄ±ndan Ã§epeÃ§evre sarÄ±lan San Marino, Avrupaâ€™nÄ±n en eski cumhuriyeti... Bu kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lke, kendi gibi kÃ¼Ã§Ã¼k bir orduya ve bozuk para birimine sahip. HavalimanÄ± olmayan San Marinoâ€™ya ulaÅŸmak iÃ§in Floransa veya Bolognaâ€™ya gelip, buradan trenle Riminiâ€™ye geÃ§mek, Riminiâ€™den de tren veya otobÃ¼sle 45 dakikada buraya ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n. Teleferikle Ã§Ä±kÄ±labilen San Marino Tepesiâ€™nde, Aziz Marino BazilikasÄ±, OrtaÃ§aÄŸ BurÃ§larÄ±, HÃ¼kÃ¼met BinasÄ± ve Devlet MÃ¼zesi gÃ¶rÃ¼lebilir...

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