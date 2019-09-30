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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Serhat SARISÖZEN / Instagram: @sarisozen Fotoğraflar: Alamy
30.09.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

İstanbul’un metroları

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
İstanbul’un metroları

Yakın bir zamana kadar Paris, Londra ya da New York metrosuyla kıyaslayamazdık İstanbul’un metro ağını. Halen eksikleri bulunsa ve gelişim süreci devam ediyor olsa da İstanbul metrosu hızlı mesafe kat etti. Kısa aralıklarla açılan yeni hatlar ve birleşen yeni ilçe ve semtler hızlı ve medeni ulaşım konusunda heyecan veriyor, mesafeler kısalıyor. Bu yazıda İstanbul’un metro hatlarını ve bu hatlar üzerinde yapabileceklerinizi ele aldık.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı (M1): İstanbul’un eski metro hattı M1, aslında M1A ve M1B olarak ikiye ayrılıyor ve iki hattın toplam uzunluğu 26.8 km’ye ulaşıyor. Suriçi bölgesine kadar uzanan M1A, Aksaray, Fatih gibi ‘Eski İstanbul’un kalbine seyahat etme imkânı tanıyor. Özellikle Beyazıt ve Sultanahmet’e ulaşmak için tramvay hattıyla (T1) kesişimi bu hattı, turistlerin olduğu kadar İstanbulluların da gözdesi yapıyor. Yenikapı İstasyonu’nda M2; Aksaray, Zeytinburnu istasyonlarında T1; Merter, Zeytinburnu, Bahçelievler, Ataköy-Şirinevler  istasyonlarında Metrobüs aktarması yapılabilir. M1B ise aslında Yenikapı-Otogar arasında aynı rayı kullanıyor ve aynı istasyonlarda duruyor. Otogar’dan sonra ise Bağcılar ve Kirazlı istikametine doğru gidiyor. Yenikapı İstasyonu’nda M2; Aksaray ve Bağcılar Meydan istasyonlarında T1; Kirazlı İstasyonu’nda M3 aktarması yapılabilir.

İstanbul’un metroları


Yenikapı – Hacıosman (M2): Taksim, Nişantaşı, Mecidiyeköy, Levent, Maslak gibi bölgelerden geçtiği için bu hat, İstanbul’un en popüler hattı. 1992’de yapımına başlanan hattın ilk etabı, Taksim-Levent arasında 2000 yılında açıldı. Haliç’te Metro Koprüsü’yle yeryüzüne çıkan ve İstanbul’un eşsiz manzarasını sergileyen bu hat, bunun dışında yer altında seyrediyor. İstiklal Caddesi’ni yer altında bir uçtan (Şişhane’den) diğer uca (Taksim) kat eden bu hattın, Taksim istasyonunda inip, İstiklal  Caddesi’nde  yürüyebilir; Osmanbey’de inip hemen bitişiğindeki Nişantaşı’nda gezinebilir; Şişli istasyonunda inip yeryüzüne çıkmadan meşhur Cevahir’e girebilir; Levent’te inip Metro City, Kanyon, Özdilek gibi alışveriş merkezlerinde alışveriş yapabilir; 4.Levent İstasyonunda inip Sapphire’in seyir terasında İstanbul manzarasının seyrine dalabilir  veya İTÜ istasyonunda inip İstinye Park’a kısa bir yürüme mesafesiyle ulaşabilirsiniz. Yenikapı İstasyonu’nda M1A, M1B, Marmaray; Vezneciler İstasyonu’nda T1; Şişhane, Taksim İstasyonu’nda T2, yine Taksim İstasyonu’nda İstiklal Caddesi Tramvayı ve F1; Şişli-Mecidiyeköy ve Gayrettepe İstasyonlarında Metrobüs; Levent İstasyonu’nda M6; Sanayi  Mahallesi İstasyonu’nda (hat değiştirmeden) Seyrantepe’ye aktarma yapılabilir.

Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir (M3): Çoğunlukla gelişmekte olan Başakşehir semtinde oturanları İstanbul’a taşıyan bu hat ile Kirazlı İstasyonu’nda M1B; İkitelli Sanayi İstasyonu’nda hat değiştirmeden Olimpiyat İstasyonu’na aktarma yapılabilir.

Kadıköy – Tavşantepe (M4): İlk etabı 2012’de açılan ve Anadolu yakasının ilk metrosu olan bu hat, Kadıköy’den başlayarak Acıbadem’e gidiyor. Bundan sonra İstanbul’un birçok ilçesinden E5 (D100) üstünde devam ederek Pendik Tavşantepe’ye kadar uzanıyor. Bu hattın en güzel istasyonu Kadıköy iskelede olan istasyondur. Diğer istasyonlar E-5’teki konumları sebebiyle İstanbul’un gelişmekte olan ilçe merkezlerine otobüsle ulaşma imkânı verse de bu ilk istasyonda inerek Kadıköy’ün tam kalbinden her yerini gezebilir, Moda’ya giden tramvaya binebilir, Bahariye’de tur atabilirsiniz. Kadıköy İstasyonu’ndan T3, deniz otobüsleri Ayrılık Çeşme İstasyonu’ndan Marmaray; Ünalan İstasyonu’ndan Metrobüs aktarması yapılabilir.

İstanbul’un metroları


Üsküdar – Çekmeköy (M5): Üsküdar’ı önce Ümraniye sonra da Çekmeköy’e bağlayan bu hat, Anadolu Yakası’nın ikinci metro hattı ve Türkiye’nin sürücüsüz ilk metrosu. Bu hattın da en güzel istasyonu bana göre ilk istasyonu olan ve Üsküdar meydana açılan Üsküdar istasyonu. Kuzguncuk ve Salacak’ın tam ortasında bulunan konumuyla bu istasyondan nereye  giderseniz gidin İstanbul’un eşsiz güzelliğine ve tarihine tanık olacaksınız. Hemen yanındaki  Mihrimah Sultan Camii ve çarşısıyla yeryüzüne çıktığınızda, İstanbul’un eşsiz ilçesi Üsküdar, sizi karşılıyor olacak. Üsküdar İstasyonu’ndan Marmaray; Altunizade İstasyonu’ndan Metrobüs aktarması yapılabilir.

İstanbul’un metroları


Levent-Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü (M6): Levent’ten Nispetiye Caddesi altında devam ederek yolcuları Boğaziçi Üniversitesi’ne ve dolayısıyla Hisarüstü’ne taşıyan bu hat, Etiler metrosu olarak da biliniyor. Bu hattın en güzel yanı Nispetiye’ye ve Akmerkez’e rahat bir ulaşım imkânı vermesi. Diğer metrolardan çok daha renkli olan bu istasyona Levent’ten bindiğinizde rengârenk gökkuşağı treni kadar sizi karşılıyor olacak. Yabancı turistler, bunun ‘Pride’ için yapıldığını düşünse ve ilk etapta metroda 365 günlük bir pride kutlaması olduğu izlenimine varılsa da aslında böyle bir amaç yok.Levent İstasyonu’ndan M2 aktarması yapılabilir.

İstanbul’un metroları


 

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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