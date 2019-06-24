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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve fotoğraflar: Serhat SARISÖZEN | Instagram: @sarisozen
24.06.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Hong Kong Adası’nın karşı yakası Kowloon

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Hong Kong Adası’nın karşı yakası Kowloon

Çin’in güneyinde yer alan Hong Kong, doğası, teknolojisi, endüstrisi, turizmi, mimarisiyle gece-gündüz hareketli. Hong Kong, üç kısımdan oluşuyor: Hong Kong Adası, Çin anakara üstünde bulunan Kowloon Yarımadası ve 235 küçük adadan oluşan adalar topluluğu. Önceki yazımızda Hong Kong’u anlatmıştık. Bu yazıda Kowloon'u anlatıyor ve nerede kalınır, ne yenir gibi kısa bilgiler veriyoruz.

Hong Kong Adası’ndan Kowloon’a Victoria Harbour üstünden çift katlı meşhur Star Ferry ile geçmek mümkün. Hong Kong Adası’ndan Kowloon Bölgesi’ne geçtiğinizde sizi bölgenin en hareketli alışveriş semti Tsim Sha Tsui karşılıyor. Tsim Sha Tsui’nin güneyinde yer alan 44 metre yükseklikteki Saat Kulesi dört cephesiyle Kowloon’un simgesi.

Yine Kowloon’da yer alan ve Golden Mile (Altın Mil) olarak da bilinen dönemin valisi Sir Mathew Nathan tarafından tasarlanan meşhur alışveriş caddesi Nathan Road, neon ışıklarıyla da renklendirilmiş mağazalarıyla, kafe ve restoranlarıyla Hong Kong’a gelindiğinde mutlaka gidilmesi ve uzun yürüyüşler yapılması gereken bir cadde.

Hong Kong Adası’nın karşı yakası Kowloon


Kowloon’da yumurta biçiminde fütüristik kubbesiyle Hong Kong Space Museum (Hong Kong Uzay Müzesi) hemen dikkat çekiyor. Tsim Sha Tsui bölgesinde yer alan bu müze, astronomi konusunda pek çok bilgiye ulaşılabilecek bir yer. Yine bu müzedeki ‘yerçekimsiz alan’ ilginç bir deneyim sunuyor. Hallywood’da bulunan ‘Walk of Fame’den ilham alınarak yapılan, Bruce Lee ve Uzak Doğu’da ünlenmiş diğer yıldızların heykellerinin bulunduğu Victoria Körfezi’nin kıyısında olan Avenue of Stars, aynı zamanda karşıdan Hong Kong Adası’nı fotoğraflayacağınız en güzel yer.

Uzak Doğunun cenneti: Hong Kong
Uzak Doğu'nun cenneti: Hong Kong

1921 yılında inşa edilen Wong Tai Sin Tapınağı, Feng Shui felsefesini yansıtıyor. Kowloon’un merkezinde yer alan bu tapınak, ölümünden sonra yarı tanrı olarak kabul edilen bir çobana adanmış. Kowloon’la ilgili anlatacaklarımızı bitirmeden iki pazardan daha bahsetmeden geçemeyeceğim. Gerek Hong Kong Adası’nda, Central’daki alışveriş merkezleri gerekse Kowloon’da bulunan Nathan Road ve Tsim Sha Tsui daha modern bir alışveriş imkanı sunarken; Temple Street Gece Pazarı ve Kadınlar Pazarı (Ladies Market), sokak tezgahlarıyla daha farklı ve eğlenceli bir alışveriş deneyimi verebilir.

Hong Kong Adası’nın karşı yakası Kowloon



Saat 14’te tezgâhların kurulmaya başlandığı ve gece 1’e kadar alışverişin devam ettiği Temple Street Gece Pazarı, elektronikten, yelpazeye, giyim eşyasından tropikal meyvelere kadar her türlü ürünü bulabileceğiniz bir pazar. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ladies Market, yine takıdan hediyelik eşyaya; çantadan kozmetiğe binlerce ürünü bulabileceğiniz bir pazar. Alışveriş sırasında ciddi bir pazarlık içine girmeniz gerektiğini söylemeliyim. Çünkü fiyatlar çoğunlukla size söylenenin yarısından daha az.

Hong Kong’da geçirmek için birkaç günden fazla zamanınız varsa, Lantau Adası’ndaki dünyanın en küçük Disneyand’ını ziyaret edebilirsiniz. Bu park, Ana Cadde (Main Street), Macera Dünyası (Adventure World), Fantastik Dünya (Fantastic World) ve Yarının Dünyası (Tomorrow World) bölümlerinden oluşuyor. Hong Kong’da görülebilecek bir başka tema park ise Ocean Park. Roller-coasterlar, Grand Prix go-kartları, içinde yunusların, penguenlerin ve denizaslanlarının olduğu dev akvaryumu ve eğlence parklarıyla Ocean Park, Disneyland’a rakip olmayı hatta kafa tutmayı sürdürüyor.

Hong Kong Adası’nın karşı yakası Kowloon


İngiltere’nin 100 yıl boyunca sömürgesi olan Hong Kong’da gezinirken tam olarak neyin sömürüldüğünü anlamakta güçlük çektim. Çünkü yüksek binaları, lüks alışveriş merkezleri, yemyeşil doğası, caddeleri, müzeleriyle Hong Kong sömürülmekten yeni çıkmış bir şehir gibi gözükmüyor. Aksine İngilizler burada bir medeniyet yaratmış. Bu medeniyet Çin’in hiçbir şehrinde görülmemiş ölçüde muazzam. Sömürülmüş bir şehrin, Çin’in diğer şehirlerinden daha kötü olması gerekirken, Hong Kong pek çok Avrupa ülkesinin başkentinden bile daha gelişmiş ve eğlenceli. Üstelik insanlar mutlu, zengin ve halinden hiç de şikayetçi değil. Birkaç günlük süre içinde yukarıda anlattığım sınırlı sayıdaki yerini görebildiğim Hong Kong’a tekrar gitmeyi ve ilerleyen yıllarda Çin’in bu “eski sömürge” şehirde yeni başka ne yaptığını görmeyi merakla bekliyorum.

Hong Kong Adası’nın karşı yakası Kowloon


Nerede kalınır?

Hong Kong Adası’nda Causeway Bay veya Central; Kowloon Bölgesi’nde Nathan Road üstündeki otellerde kalınabilir.

Ne alınır?

Hong Kong gümrüksüz bir liman olduğundan ve vergi alınmadığından elektronik ürünler göreceli olarak daha ucuz.. Bunun dışında porselen zümrüt yeşili “yeşim taşı” ve antikalar alınabilir. Her boyutunu bulabileceğiniz Hong Kong’un simge aslanı da hediyeliklerin başında geliyor.

Ne yenir?

Hong Kong’un en başarılı restoranları Çin yemekleri yapan restoranlar olsa da Hong Kong’da Asya mutfağının geneline ve Fransız, İtalyan hatta Meksika mutfağına ilişkin restoranlar bulmak mümkün. Hong Kong’daki geniş yemek seçenekleri arasında en beğendiğim buharda pişirilen karidesli mantı oldu.

 

 

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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