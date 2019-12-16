Hatay’ın en lezzetli 5 künefecisi

Künefenin her iki tarafını da kısık ateşte maharetle pişiren Hataylı künefe ustaları, üstüne koyacakları kaymak ve fıstıkta hiç de cimri davranmıyor. Her biri birbirinden lezzetli künefeleri yerinde test ettim. Ve en iyi ilk 5 Hatay künefecisini sıraladım. Sıralamayı esas alırken sadece Antakya ile kendimi de sınırlamadım. Komşu İskenderun’daki künefeciler de değerlendirmemin içine girdi.









5- Hatay Künefe (Antakya)

Antakya’da olan ‘Hatay Künefe’, Türkiye’deki restoran ortalamasının üstünde bir künefe lezzeti sunuyor. Fakat Antakya’nın tam kalbindeki bu künefe salonu merkezi konumu sebebiyle her daim dolu ve hızlı servis yapmak durumunda. Bu hızlı servis zorunluluğu lezzeti de bir miktar düşürüyor.



4- Çınaraltı Künefecisi (Antakya)

Bir dönemler künefe deyince akla ilk gelen yerdi Çınaraltı Künefe. Öyle ki uğruna günübirlik turların yapıldığı bir lezzet merkeziydi. Günün belli bir saatinden sonra gittiğinizde künefesi bittiği için bu lezzeti tadamayacağınız gibi, burada künefenize kaymak ya da fıstık eklemenize de izin verilmiyor. Geçen süre içinde pişirme tekniğinden kaynaklanan sebeplerle hâlâ akla ilk gelen yerlerden olsa da bir numara olmaktan uzak görünüyor.









3- Meclis Kafe (Antakya)

Künefeyi sütle sunan bu kafenin künefeleri kadar organik sütü de ayrı lezzetli. Birkaç sene önce sütün olduğu cam bardağı ters çevirseniz dahi kaymak tabakasından süt akmazdı. Öncelikle sütün kaymağını yemeniz gerekirdi. Şimdilerde bunu sağlayamasalar da lezzetli künefe tadını sütle tamamlamaları harika…









2- Kral Künefe (İskenderun)

İskenderun’un çok önemli bir merkezi Kral Künefe, listemizde iki numara. Kremamsı kaymağının yoğunluğu bir miktar daha yüksek olsa daha iyi olabilir.









1- Petek Pastanesi (İskenderun)

Genelde Anadolu’daki muhteşem lezzetleri sunan merkezler daha mütevazi yerlerde hizmet veriyor ve bir restoran/pastane ne kadar salaş olursa lezzet de o kadar yukarıya çıkabiliyor. Tarihi Petek Pastanesi bunun istisnası… Hem lezzet hem mekan hem de servis olarak Türkiye’nin en lezzetli künefesi burada.