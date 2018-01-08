Gaudí’nin şaheseri: Barselona

Barselona’da 19.yüzyılın sonuna doğru Art Nouveau akımının farklı bir biçimi olarak yeni bir mimari tarzı olarak Modernismo doğdu. Bu tarzın en önemli savunucularından biri ise Antoni Gaudi’dir. Barselona’da Gaudui’nin çok sayıda eserini göreceksiniz.

Barselona’nın simgesi ve Gotik mimarinin önemli bir örneği olan Sagrada Familia Bazilikası’nın yapımına 1882 yılında mimar Francisco de Paulo del Villar tarafından başlanmış. Bu tarihten 1 yıl sonra, Katalan mimar Antoni Gaudi görevi devralmış. Gaudi, kiliseyi tasarlarken doğadan ilham almış, kiliseyi gezerken kolonların ağaç dallarından esinlenerek yapıldığını göreceksiniz.

Ömrünü bu kiliseyi inşaya adayan Gaudi, kilisenin ön cephesi ve 18 kuleden 8’ini tamamladıktan sonra tramvayın altında kalarak hayatını kaybetmiş, daha sonra yapıya yeni mimarlar tarafından devam edilmiş. Bu muhteşem yapının 2030’da bitirilmesi planlanıyor. Sagrada Familia’nın önemli bölümleri: Hz. İsa’nın doğumuna ilişkin sahneleri temsil eden “Kutsal Doğum Cephesi”, Hz. İsa’nın çarmıha gerilişini temsil eden “Büyü Çile Kapısı”, Havarileri temsil eden “Çan Kuleleri”, her biri 370 basamaktan oluşan ve çan kulelerini tırmanan salyangoz kabuğunu andıran sarmal taş merdivenlerdir.

Gaudi’nin Sagrada Familia’dan sonra en çok ziyaret edilen eserlerinden biri, “La Pedrera (Taş Ocağı)” olarak da anılan ‘Casa Mila’dır. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan bu evi meşhur yapan şey, bacalarının orijinalliği ve ön cephesinin sıra dışılığı. Binanın bacaları miğferli askerleri andırıyor ve çatının dalgalı yüzeyinde gezmek mümkün. Dönemin sanat meraklısı iş adamlarından Pera Mila için tasarlanan ev, Katalonya Meydanı’na 15 dakikalık yürüme mesafesinde.

Gaudi, binanın ön cephesinde dalgalı bir deniz ve bu denizin içindeki yosunların görüntüsünü yaratmak istemiş. Tamamen doğal taşlardan inşa edilen, bu sebeple de renksiz olarak niteleyebileceğimiz bu yapının iki tane avlusu bulunuyor. Bu sayede binanın her bölümü güneş ışığından faydalanıyor. Gaudi’nin bir başka bina tasarımı olan Casa Battlo, ön cephesindeki renkli seramikleri ve vitraylarıyla dikkat çekiyor. Masallardan fırlamış gibi duran yapının balkonları kemik görünümündeki sütunlardan oluştuğundan bu binaya “Kemikler Evi” de deniliyor. İçi ziyarete açık olan bu binanın sadece ön cephesi değil, iç dekorasyonu da Gaudi tarafından tasarlanmış.

Yine Gaudi tarafından tasarlanan Carmell Tepesi’ndeki Park Güell, masallardan fırlamış gibi duran bir başka şaheser. 1984 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmış olan bu parkta Gaudi, yine doğadan ilham almış. Ana girişte mantara benzeyen iki kule ve parkın önemli simgelerinden büyük kertenkele heykeli bunun kanıtı. Mozaiklerle süslü park meydanından -parkın tepedeki olması sebebiyle- eşsiz Barselona manzarasını da seyredebilirsiniz.

Barselona’nın kalbi Plaac de Catalunya (Katalonya Meydanı)’nda atıyor. Bu meydan, meşhur La Rambla Caddesi’nin de başlangıç noktası. Barselona’nın her daim hareketli caddesi La Rambla kafeleri, mağazaları, çiçek satıcıları, tapas barları, sokak sanatçılarıyla Barselona’nın en renkli bölgesi. Katalonya Meydanı’ndan Eski Liman’a kadar uzanan bu cadde, turistlerin gözdesi. La Rambla’nın girişindeki 19.yüzyıl yapımı Font de Catalanes çeşmesinden su içen herkesin Barselonalı olduğuna ve çeşmeden su içtikten sonra Barselona’dan ayrılsanız bile Barselona’ya tekrar gelineceğine inanılıyor.

Barselona’nın dünyaca ünlü kapalı pazarı Mercat de Sant Josep (La Boqueria) da burada bulunuyor. Burada belki de hiç görmediğiniz tropik meyve ve sebzeleri görebilir, yerel ürünlerden satın alabilir, çeşit çeşit çikolataları tadabilirsiniz. La Rambla’nın sonunda sizi Kristof Kolomb Anıtı karşılayacak.

Bu anıt, kaşifin Amerika kıtasını keşfinden sonra İspanya’ya dönüşü anısına yapılmış. Anıtın hemen devamında Port Vell (Eski Liman) karşınıza çıkıyor. Denizcilik Müzesi (Museu Mariitm), Akvaryum (L’Aquarium), Katalonya Tarih Müzesi (Museu d’Historia de Catalunya) liman bölgesinde bulunuyor.

Sahil kenarında yer alan Barceloneta, küçük restoranları, kafeleri ve şehir merkezine en yakın konumda olan plajıyla ünlü. Eski bir balıkçı semti olan bu sakin yerleşim yeri, birkaç katlı evlerle oldukça samimi. Evlerin ızgara sokak sistemine göre yerleştirildiği semt planında her odanın sokağa bakan bir penceresi bulunuyor. Burada bulunan halk plajı, La Rambla Caddesi’nin hemen devamında olmasından ötürü sürekli kalabalık. Barselona, denize olan kıyısı ve mimar Gaudi sayesinde yarışa biraz avantajlı başlamış gibi. Bitmeyen eşsiz kilise La Sagrada Familia, gezmekten yorulmayacağınız La Rambla, hareketli meydanlar, şehirle iç içe plajlar ve lezzetli yemekler Barselona’da asla sıkılamayacağınız bir tatil vaat ediyor.

Fotoğrafla: Serhat SARISÖZEN

36 saatte Hanoi

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