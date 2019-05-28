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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve fotoğraflar: Serhat SARISÖZEN | Instagram: @sarisozen
28.05.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Çin ve Hint mahallesiyle Singapur’un öteki yüzü

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Çin ve Hint mahallesiyle Singapur’un öteki yüzü

Yemyeşil bitki örtüsü, parkları ve limanıyla ‘bahçe içindeki şehir’ olarak adlandırılan Singapur, ziyaretçilere hem huzurlu bir metropolde gezinme hem de doğayla baş başa kalma olanağı sağlıyor. Daha önce Singapur’la ilgili yazımızda, Raffles Place, Merlion Heykeli, Marina Bay, Marina Sands Otel, Helix Köprüsü, Gardes by the Bay, Singapore Flyer, Esplanade ve Orchard Road gibi turistik merkezlerine değinmiştik. Bu yazımız Singapur’un Çin Mahallesi, Küçük Hindistan ve Arap Caddesi gibi bölgeleriyle nerede kalınacağı ve ne yeneceği gibi bilgileri içeriyor. İşte detaylar…

Ekvator’a 150 kilometreden daha az bir mesafede olan ve tropikal iklime sahip Singapur’da yağışlar oldukça fazla, sıcaklık ise yüksek. Kasım-Ocak arası muson sağanaklarıyla yağış miktarı artıyor; Ekim-Mayıs arası yine yağışların şiddetli olduğu bir dönem. Bu sebeple Mayıs-Haziran dönemi Singapur için en ideal seyahat zamanı. Kim Seng Köprüsü’nden Singapur Boğazı’na uzanan, 3 kilometrenin biraz üstünde bir uzunluğa sahip Singapur Nehri ve Clarke Rıhtımı, tekne turları, keyifli öğle ve akşam yemeleri için oldukça ideal. Ben de seyahatim boyunca birçok defa nehir kenarında uzun yürüyüşler yaptım.

Çin ve Hint mahallesiyle Singapur’un öteki yüzü


Nüfusunun yüzde 75’inin Çinlilerden oluştuğu Singapur’un nüfusu yaklaşık 5.5 milyon. Nüfus yapısındaki çeşitlilik dinsel bir çeşitliliği, bu da şehirde görülmesi gereken çok sayıda mabedi beraberinde getirmiş. Budizm, Taoizm, Hinduizm, Hristiyanlık ve İslamiyet’in farklı izleri şehrin her yerinde göze çarpıyor. Şehirdeki Çin Mahallesi (Chinatown), Avrupa’daki Çin mahallelerinden çok daha büyük, gösterişli tapınaklarla dolu bir yer. Lezzetli Çin yemeklerinden, her türlü Çin malına kadar her şeyi bulabileceğiniz bir Çin prototipi bu mahalle.

Çin ve Hint mahallesiyle Singapur’un öteki yüzü


Singapur nüfusunun yaklaşık yüzde 10’nunu oluşturan Hint kökenlilerin de tıpkı Çinliler gibi kendi mahallesi var. Serangoon Road yakınında yer alan ve Little India (Küçük Hindistan) olarak adlandırılan bu mahalle aslında sadece Hintlilerin değil Singapur’a gelen çok sayıda turistin de ilgisini çekiyor. Her yerde buram buram köri kokusu aldığınız bu güzel Hint mahallesindeki restoranlarda yemekler çoğunlukla muz yaprakları üstünde servis ediliyor. Dükkânlarda egzotik baharatlar, süslü takılar ve 45’lik kasetler satılıyor. Bölgede bulunan Antik Sri Mariamman Tapınağı görülmeye değer.

Çin ve Hint mahallesiyle Singapur’un öteki yüzü


Küçük Hindistan bölgesinde yer alan Abdul Gaffoor Camii, yeşil ve altın rengiyle 1910 yılında tamamlanmış ve 25 peygamberin ismiyle donatılmış. Ayrıca yine şehir merkezinde yer alan Arab Street, şehirde yer alan çok sayıda göçmen Arap Müslümanı kendi evinde hissettirecek cadde.Teleferikle veya feribotla kolayca ulaşılabilen ve şehir merkezinin güneyinde yer alan Sentosa Adası, Malayca “sükûnet” anlamına geliyor. Ada, Universal Stüdyoları, golf sahaları, plajı, kelebek parkıyla her yıl çok sayıda turisti kendine çekiyor.

Çin ve Hint mahallesiyle Singapur’un öteki yüzü


Singapur festivalleriyle de önemli bir merkez. 15 gün süren Çin Yeni Yılı, Ocak-Şubat döneminde “Thaipusam Hindu Fstivali”, ilk dolunayın 16. ve 17.günleri “Maymun Tanrının Doğum Günü”, 4.dolunayın 8.ve 9.günü “Üçüncü Prensin Doğum Günü”, Buda’nın doğum, ölüm ve aydınlanmasını kutlamak için “Vesak Günü”, 5.dolunayın 5.günü “Ejder Kayık Festivali”, 9 Ağustos “Bağımsızlık Günü”, 7.Dolunay “Aç Ruhlar Festivali”, “Ay Pastası Festivali”, “Dokuz İmparator Tanrısı Festivali” bu festivallerden bazıları.

Ne alınır?

Antikalar, biblolar, el işleri, elektrikli aletler, Burma’dan getirilen yeşim taşları, Çin’den getirilen ipekler, orkide şeklinde mücevherler alınabilir.

Nerede kalınır?

Orchard Road veya Marina bölgesi şehirde özellikle kalınması gereken iki bölge. Çok sayıda beş yıldızlı otelin bulunduğu Singapur’da efsanevi Raffles Hotel’in ayrı bir yeri var. 1887’de inşa edilen ve 1920’de restore edilen bu otel, antika mobilyaları, ferah odaları ve 18 restoranıyla muazzam.

Çin ve Hint mahallesiyle Singapur’un öteki yüzü


Nerede hangi lezzeti tatmalı?

Hint, Çin, Tayland, Malay ve Endonezya mutfağından etkilenen Singapur’da çok çeşitli yemek alternatifleri içinde yemek yenebilir. Geleneksel yiyecek tezgâhları varlıklarını günümüze kadar sürdürmüş. Bu tezgahlarda yemek, gözünüzün önünde yapıldığından birçok restorana göre daha hijyenik olduğunu söyleyebilirim. Karidesle kızartılan noodle ‘Hokkien Mee’, susam sosuyla tatlandırılmış ‘Bulgogi’, Singapur mutfağında öne çıkan lezzetlerden. Yerel Singapur yemeklerini tadabileceğiniz, şef Willin Low’un restoranı ‘Wild Rocket’ sadece Singapur’da değil, Asya mutfağında da ilk 50 restoran arasında sayılıyor. Gardens by the Bay’deki sekiz restoran içinde yer alan Polen, Supertree Dining ve Indo Chine restoranları da farklı bir deneyim sunabilir.

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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