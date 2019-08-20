Bologna, Lucca, Pisa ve Siena ile Orta İtalya
Tarihiyle zengin Orta İtalya, görkemli kiliseleri ve sarayları dışında bozulmamış doğası, yemekleri ve şaraplarıyla eşsiz güzellikleri barındırıyor. Bu yazıda sizlere Bologna, Luca, Pisa ve Siena’dan bahsedeceğim…
Mimarisinde çok fazla kırmızı tuğla kullanılan Bologna, ‘kızıl şehir’ olarak da adlandırılır. Emilia-Romagna Bölgesinde yer alan Bologna, zengin tarım arazileriyle çevrili. Merkezi Piazza Maggiore Meydanı olan şehrin sembolü olan Assinelli ve Garisenda Kuleleri ve Neptün Çeşmesi (Fontana di Nettuno), yine bu meydanda yer alıyor.
Yapımı 1390’a dayanan San Petronio Bazilikası, tuğla binalar arasındaki en büyük yapılardan. 130 metreyi aşan uzunluğuyla bu dev yapı, 5. yüzyılda yaşamış Aziz Petronius’a adanmış. Pembe-beyaz iç mekâna sahip bu Gotik kilisenin içinde 23 şapel bulunuyor.
Bologna’nın simgesi ise iki kule olan, Torri degli Asinelli ve Garisenda... Yaşanan depremlerden sonra ayakta kalmayı başarabilmiş 200 kuleden ikisi olan bu kulelerden Garisenda 48 metre uzunlukta ve 3 metre de eğik. 97 metre yüksekliğiyle Torre Asinelli ise İtalya’nın en yüksek dördüncü kulesi. Torre Asinelli’nin 500 basamağını çıktığınızda size eşsiz Bologna manzarasını sunuyor.
Abbazia di Santo Stefano, dört Ortaçağ kilisesinden oluşan bir kompleks. Orijinali yedi kilisenin birleşiminden oluşsa da üçü yıkılmış, geriye Chiesa del Crocefisso, Chiesa della Trinita, Santa Sepelcro ve Santi Vitale e Agricola kalmış. Bologna’nın en önemli müzesi olan Pinacoteca Nazionale’de, Bolognalı ressamların 13. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar yaptığı eserler sergileniyor. Binanın içinde ‘Güzel Sanatlar Akademisi’ de bulunuyor.
Lucca
Floransa gibi Toscana’da yer alan Lucca, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan bir Ortaçağ şehri. 11. yüzyıldan kalma Duomo’su San Martino, tarihi meydanı Foro, ana caddesi Via Fillungo, etkileyici freskleriyle göz kamaştıran San Frediano Kilisesi ile görülmeye değer. Lucca, Pisa’ya giderken tren istasyonunun uğradığı duraklardan birinde yer aldığından, tren biletinizi doğrudan Floransa-Pisa değil de Floransa-Luca olarak alırsanız bu güzel şehri de görmüş olursunuz.
Pisa
Floransa gibi Toscana’da yer alan Pisa, Duomo Katedrali, Vaftizhane, Torre Pendente (Eğik Kule) gibi yapılarıyla İtalya’nın önemli bir turizm merkezi.
Pisa Kulesi’nin de içinde bulunduğu Mucizeler Meydanı (Compo dei Miracoli), bütünüyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Alüvyonların üzerine kurulan Pisa Kulesi, 1274’te üçüncü katın inşası tamamlanmadan eğilmeye başlamış. Eğik kule, bu yönüyle sadece Pisa ilinin değil, tüm İtalya’nın sembolü durumunda…
Siena
Floransa gibi Toscana’da yer alan Siena’nın görülmesi gereken yerleri Piazza del Campo’nun etrafına yayılmış. Romanesk-Gotik tarzındaki Duomo, Vaftizhane, Gotik Belediye Sarayı Palazzo Pubblico, Pinacoteca Nazionale Sanat Galerisi ile Siena, ziyaretçilere beklediklerini fazlasıyla veriyor.
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