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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serhat SARISÖZEN | Instagram: @sarisozen | Fotoğraflar: Alamy, Serhat Sarısözen
20.08.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Bologna, Lucca, Pisa ve Siena ile Orta İtalya  

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Bologna, Lucca, Pisa ve Siena ile Orta İtalya  

Tarihiyle zengin Orta İtalya, görkemli kiliseleri ve sarayları dışında bozulmamış doğası, yemekleri ve şaraplarıyla eşsiz güzellikleri barındırıyor. Bu yazıda sizlere Bologna, Luca, Pisa ve Siena’dan bahsedeceğim…

Mimarisinde çok fazla kırmızı tuğla kullanılan Bologna, ‘kızıl şehir’ olarak da adlandırılır. Emilia-Romagna Bölgesinde yer alan Bologna, zengin tarım arazileriyle çevrili. Merkezi Piazza Maggiore Meydanı olan şehrin sembolü olan Assinelli ve Garisenda Kuleleri ve Neptün Çeşmesi (Fontana di Nettuno), yine bu meydanda yer alıyor.

Bologna, Lucca, Pisa ve Siena ile Orta İtalya


Yapımı 1390’a dayanan San Petronio Bazilikası, tuğla binalar arasındaki en büyük yapılardan. 130 metreyi aşan uzunluğuyla bu dev yapı, 5. yüzyılda yaşamış Aziz Petronius’a adanmış. Pembe-beyaz iç mekâna sahip bu Gotik kilisenin içinde 23 şapel bulunuyor.

Bologna’nın simgesi ise iki kule olan, Torri degli Asinelli ve Garisenda... Yaşanan depremlerden sonra ayakta kalmayı başarabilmiş 200 kuleden ikisi olan bu kulelerden Garisenda 48 metre uzunlukta ve 3 metre de eğik. 97 metre yüksekliğiyle Torre Asinelli ise İtalya’nın en yüksek dördüncü kulesi. Torre Asinelli’nin 500 basamağını çıktığınızda size eşsiz Bologna manzarasını sunuyor.

Bologna, Lucca, Pisa ve Siena ile Orta İtalya


Abbazia di Santo Stefano, dört Ortaçağ kilisesinden oluşan bir kompleks. Orijinali yedi kilisenin birleşiminden oluşsa da üçü yıkılmış, geriye Chiesa del Crocefisso, Chiesa della Trinita, Santa Sepelcro ve Santi Vitale e Agricola kalmış. Bologna’nın en önemli müzesi olan Pinacoteca Nazionale’de, Bolognalı ressamların 13. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar yaptığı eserler sergileniyor. Binanın içinde ‘Güzel Sanatlar Akademisi’ de bulunuyor.

Lucca

Floransa gibi Toscana’da yer alan Lucca, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan bir Ortaçağ şehri. 11. yüzyıldan kalma Duomo’su San Martino, tarihi meydanı Foro, ana caddesi Via Fillungo, etkileyici freskleriyle göz kamaştıran San Frediano Kilisesi ile görülmeye değer. Lucca, Pisa’ya giderken tren istasyonunun uğradığı duraklardan birinde yer aldığından, tren biletinizi doğrudan Floransa-Pisa değil de Floransa-Luca olarak alırsanız bu güzel şehri de görmüş olursunuz.

Bologna, Lucca, Pisa ve Siena ile Orta İtalya


Pisa

Floransa gibi Toscana’da yer alan Pisa, Duomo Katedrali, Vaftizhane, Torre Pendente (Eğik Kule) gibi yapılarıyla İtalya’nın önemli bir turizm merkezi.

Bologna, Lucca, Pisa ve Siena ile Orta İtalya


Pisa Kulesi’nin de içinde bulunduğu Mucizeler Meydanı (Compo dei Miracoli), bütünüyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Alüvyonların üzerine kurulan Pisa Kulesi, 1274’te üçüncü katın inşası tamamlanmadan eğilmeye başlamış. Eğik kule, bu yönüyle sadece Pisa ilinin değil, tüm İtalya’nın sembolü durumunda…

Bologna, Lucca, Pisa ve Siena ile Orta İtalya


Siena

Floransa gibi Toscana’da yer alan Siena’nın görülmesi gereken yerleri Piazza del Campo’nun etrafına yayılmış. Romanesk-Gotik tarzındaki Duomo, Vaftizhane, Gotik Belediye Sarayı Palazzo Pubblico, Pinacoteca Nazionale Sanat Galerisi ile Siena, ziyaretçilere beklediklerini fazlasıyla veriyor.

Bologna, Lucca, Pisa ve Siena ile Orta İtalya

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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