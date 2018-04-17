Bağımsız ve özgün: Uzupis Cumhuriyeti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Serhat SARISÖZEN
17.04.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Bağımsız ve özgün: Uzupis Cumhuriyeti

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Bağımsız ve özgün: Uzupis Cumhuriyeti

Uzupis Cumhuriyeti, Litvanya'nın başkenti olan Vilnius'un bir bölgesinde bulunuyor. Resmi olmayan, özerk bir yapıya sahip olan Uzupis Cumhuriyeti’nde 500 civarı nüfusu ve 41 maddelik bir anayasası var. Üstelik Uzupis Cumhuriyeti, ülkenin en büyük şehri. İşte size özgün ve bağımsız Uzupis Cumhuriyeti...

Bu küçük ülkenin, küçük başkenti içinde küçücük bir cumhuriyet var ki Dünya’nın en özgün semti belki de burasıdır, diyebiliriz. Litvanya, 2004 yılında Avrupa Birliği’ne kabul edildiğinden, Vilnius’a, dolayısıyla Uzupis’e girebilmek için Schengen Vizesi’ne sahip olunması gerekiyor. Otobüsle, Varşova’dan, güneyden 7 saatlik bir yolculukla, kuzeyden ise Riga’dan 3.5 saatlik bir yolculukla ulaşılabilen Vilnius’a, İstanbul’dan da karşılıklı uçak seferleri bulunuyor.

Bağımsız ve özgün: Uzupis Cumhuriyeti

Hıristiyanlığı en geç kabul eden Avrupa ülkelerinden biri olan Litvanya, bir süre Hıristiyan kaldıktan sonra yeniden Paganlığa dönmüş ve sonra tekrar Hıristiyanlığı benimsemiş. Hem çok çeşitli dinsel tercihler hem de tarih boyunca çeşitli milletlerin yaptığı istilalar sebebiyle bölgenin kültüründe bu kozmopolit yapının izleri görülebiliyor.

Bağımsız ve özgün: Uzupis Cumhuriyeti

İçinden geçen çok sayıda nehirle sulanan Vilnius, yeşil alanlar, parklar ve bahçelerle kaplı. Nehir kenarında kurulmuş olan Uzupis bölgesi ise adeta küçük bir cumhuriyet. Zaten burası “Uzupis Cumhuriyeti” olarak da ifade ediliyor.

Yollardaki çukurlara ilginç protesto / Litvanya
Yollardaki çukurlara ilginç protesto / Litvanya

Aynı zamanda içinde yaşayan çok sayıdaki sanatçı sebebiyle “Sanatçılar Cumhuriyeti” olarak da anılıyormuş. Uzupis, nehrin öbür tarafı demek. Eski şehir bölgesinden nehrin diğer tarafına geçildiğinde karşınıza çıkan ufak bir mahalle burası. Bölge halkı şakadan da olsa bağımsızlığını ilan etmiş, öyle ki her sene 1 Nisan’da dileyenlerin pasaportlarına ülkeye giriş damgası basılıyor. Uzupis Cumhuriyeti’nin 41 maddeden oluşan bir Anayasası bile var. Anayasa maddelerinden birkaçı: “Kediler sahiplerini sevmek zorunda değildir”. “Köpek, köpek olma hakkına sahiptir”…

Bağımsız ve özgün: Uzupis Cumhuriyeti

Uzupis’in, Uzupio ve Malunu Caddeleri’nin kesiştiği meydanında bronzdan yapılmış “Uzupis Meleği” heykeli bulunuyor. 20.yüzyılın başlarında kötü bir üne sahip olan bu semt, günümüzde Vilnius’un en prestijli ve pahalı bölgesi. Şu an moda festivalleri, konserler ve çok sayıda organizasyon burada düzenleniyor.

Bağımsız ve özgün: Uzupis Cumhuriyeti

Sevimli Baltık başkentlerinden biri olan Vilnius, coğrafi küçüklüğü sebebiyle 1 günde gezip bitirebileceğiniz bir yer gibi başta düşünülebilse de aslında görülmesi gereken yerlerin yoğunluğu sebebiyle günlerce gezseniz de her yeri gördüm diyemeyeceğiniz bir başkent.  UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmış Eski Şehir bölgesini bile gezmek için en azından birkaç gün ayırmanız gerekirken, tüm şehri yaşayarak görmek istiyorsanız ajandanızı boşaltmanız gerektiğini söyleyelim.

 

Ne Yenir?

Süt ve süt ürünleri Litvanya’da önemli bir yere sahip. Baltık Denizi’ne kıyısı olmasına rağmen balıklar daha ziyade nehir ve göllerde avlanıyor. Tuna, sazan, ringa ve yılan balığı Litvanya’da sıklıkla yenen balıklardan. Salatalık, kabak, kuzukulağı çorbası, Litvanya’nın yerel lezzetleri arasında. Ukrayna ve Rusya’da da karşımıza çıkan pancar ve et suyundan oluşan Borç çorbası Vilnius mutfağında da yer alıyor. Litvanya’nın ulusal yemeği patates ve domuz kıymasından yapılan “cepelinai (zeplin)”. Hamur işi, Litvanya yemeklerinde ön plana çıkıyor.

Dünyanın en ütopik anayasasının olduğu ülke
Dünyanın en ütopik anayasasının olduğu ülke!

Patates ve nişasta, Litvanya mutfağında önemli. Bizim mantımıza göre çok daha büyük olan Litvanya mantısı, “Dumplings” olarak adlandırılıyor.  Etin baskın olduğu Litvanya mutfağında, patatesli, mantarlı veya peynirli krepler vejetaryenler için kurtarıcı adeta. Litvanya’da tatlılarda haşhaş çok kullanılıyor. Haşhaşlı pasta (pyragas su aguonomis), neredeyse her pastanede karşınıza çıkabilir. Pastane vitrinlerde görebileceğiniz, kule şeklinde dizilmiş ballı pastaları “meduolis” de yine oldukça meşhur.  

Fotoğraflar: Serhat SARISÖZEN, Alamy.

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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