Avrupa’nın Kudüs’ü: Saraybosna

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Yazıları Gezginler YazılarıAvrupa’nın Kudüs’ü: Saraybosna
Serhat SARISÖZEN Avrupa’nın Kudüs’ü: Saraybosna
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Seyahat
Serhat SARISÖZEN
19.03.2018 - 14:48, Son Güncelleme:

Avrupa’nın Kudüs’ü: Saraybosna

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Avrupa’nın Kudüs’ü: Saraybosna

Bosna Hersek’in başkenti ve en çok nüfusa sahip kenti Saraybosna. Tarihinde bir çok kültüre ev sahipliği yapmış Saraybosna’da Osmanlı ve Avusturya- Macaristan imparatorluklarının izlerine rastlamak mümkün. Yemekleri, tarihi ve kültürü ile kendinizi turist hissetmeyeceğiniz bir şehir. İşte size Saraybosna gezi rehberi…

Saraybosna’ya, Osmanlı Dönemi’nde vadiye dik bakan ova manzarasından esinlenerek Saray-Ova (Sarajevo) denilmiş ve günümüze de bu güzel şehrin ismi bu şekilde ulaşmış. Avrupa’nın Kudüs’ü: SaraybosnaSaraybosna, Müslüman, Ortodoks, Katolik, Musevi nüfusunun verdiği zengin çeşitlilik sebebiyle Avrupa’nın Kudüs’ü olarak da ifade ediliyor. Öyle ki Saraybosna’da Müslüman Cemaati Başkanlığı, Ortodoks Patrikliği ve Katolik Başpiskoposluğu bulunuyor. Osmanlı’nın uzun yıllar hüküm sürdüğü bu topraklarda birçok farklı millet de bir arada bulunuyor. Bu yönüyle Saray Bosna, farklı milletlerin bir aradaki yaşamlarını gözlemlemek isteyen gezginler için de güzel bir seyahat durağı.

Avrupa’nın Kudüs’ü: Saraybosna

Yakın tarihteki Bosna Savaşı’na ait görüntüler beynimize kazındığından mahzun Saraybosna’nın kalbimizde ayrı bir yeri var. Saraybosna’da gezinirken 1992-1996 arasında yaşanan, on binin üstünde insanın hayatını kaybettiği, on binlercesinin de yaralandığı bu iç savaşı bir an olsun unutmuyoruz. Zaten binaların duvarları da kurşun izlerini unutturmamak istercesine sıvanmamış. Yaklaşık 400 yıl Osmanlı yönetiminde kalan Saray Bosna, Osmanlı’dan başta mimari olmak üzere çok etkilenmiş. Türk kahvesi, dükkanlarda sıcak servis edilen böreği, köftesi ile Saraybosna, Türklere olan yakınlığını hemen belli ediyor.

Avrupa’nın Kudüs’ü: Saraybosna

Başçarşı, Saray Bosna’da ilk görülecek ve vaktinizin büyük kısmını geçireceğiniz semt. Bu çarşı, Osmanlılar tarafından 16.yüzyıl’da, Miljacka Nehri’nin yanına kurulmuş. Çarşıda bir han, medrese, çok sayıda cami, çeşme, sayısız dükkan ve tezgah bulunuyor. Saraybosna’nın simgesi haline gelen ve 18.yüzyılda inşa edilmiş yeşil çatılı Sebil (Çeşme) de yine Başçarşı’da. Taş ve ahşap kullanılarak 1753 yılında Hacı Mehmet Paşa tarafından yapılan bu sebil, sadece çeşmesinden akan suyu içmek için değil aynı zamanda tüm çarşının koşuşturmacasını seyrederken dinlenmek için de doğru bir yer.

Avrupa’nın Kudüs’ü: Saraybosna

Saraybosna için, Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev’in özel bir önemi var. Bu dönemde birçok mimari yapı inşa edilmiş. 1530 yılında inşa edilen Gazi Hüsrev Bey Camii ve bu caminin bahçesinde bulunan Gazi Hüsrev Bey Türbesi Saraybosna’da önemli bir ziyaret durağı. Başçarşı’nın bir başka tarihi figürü Gazi Hüsrev Bey Caminin yanında bulunan ve 17.yüzyılda yapılan Saat Kulesi. 30 metre yüksekliğindeki bu Kule, her gün tarihi çarşıyı ziyaret eden çok sayıda turist tarafından fotoğraflanan yerlerin başında geliyor. Saat mekanizması Londra’dan getirilen ve Londra merkezli Gillet & Johnson firması tarafından kurulan Kule, dünyada ay takvimine göre işleyen ve çalışır durumda olan tek saat kulesi.

Avrupa’nın Kudüs’ü: Saraybosna

Başçarşı’da bulunan ve 1551 yılında inşa edilen Morica Han, Saraybosna’nın günümüze ulaşan tek hanı. Gazi Hüsrev Bey tarafından yaptırılan bu han yaklaşık 300 misafir ağırlayabilecek kapasitesiyle kervansaray olarak da değerlendiriliyor. Başçarşı’da yer alan Bakırcılar Çarşısı, 15.yüzyıldan günümüze zanaatkarlara ev sahipliği yapıyor. Babadan oğula geçen sadece işyerleri değil, metal işlemeciliği de kuşaklar arasında aktarılmış.  Bu çarşıda alışveriş yapmanın yanı sıra, bakıra şekil veren ustaları izleyebilirsiniz.

Vizesiz ve uygun fiyatlı hafta sonu gezisi
Vizesiz ve uygun fiyatlı hafta sonu gezisi

Saraybosna, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na geçtikten sonra, Miljacka Nehri’nin kenarına bir belediye binası yapımına karar verilmiş ancak binayı yapmak istedikleri yerde Benderija adlı bir Saraybosnalı’ya ait ev bulunuyormuş. Benderija, arsasını vermek istememiş. Yapılan yoğun pazarlıklar sonunda, evinin nehrin karşı kıyısına taşınması şartı ile arsasını vermeyi kabul etmiş. 1895 yılında bu ev Benderija’nın istediği yere taşınmış. “İnat Evi” (Inat Kuca) adını alan ve şu an restoran olarak kullanılan bu ev ziyaretçiler için oldukça popüler. Başçarşı’yla iç içe olan Ferhadiye (Ferhadja) Caddesi, şimdilerde Arnavut kaldırımlı sokakları parke taşlarla döşeli olsa da eski şehrin bir parçası. Her zaman dolu olan kafe ve restoranlarının yanı sıra, marka mağazalarıyla Saraybosna’nın Başçarşı’ya göre daha modern alışveriş caddesi.

Avrupa’nın Kudüs’ü: Saraybosna

Başçarşı’ya yakın konumda olan ve Miljacka Nehri üstünde bulunan Latin Köprüsü (Latinska ćuprija), 1.Dünya Savaşı’nı başlatan köprü olarak tarihe geçmiş. Adını o dönem bölgede yaşayan Latin nüfusundan alan Osmanlı yapımı bu köprü, Gavrilo Princip’in Avusturya-Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand’ın 28 Haziran 1914’teki suikastine tanıklık etmiş. Eşiyle birlikte şehri ziyaret gelen Ferdinand, Latin Köprüsü üzerinde öldürülmüş ve bu suikast ile 1.Dünya Savaşı’nın fitili alevlenmiş.

Balkanlarda kuzenlerle dedelerimizin izinde Saraybosna, Travnik, Jajce, Mostar, Poçitel
Balkanlarda kuzenlerle dedelerimizin izinde Saraybosna, Travnik, Jajce, Mostar, Poçitel

Miljacka Nehri’nin etrafında büyüyen bu güzel şehrin tarihi sokaklarında gezinirken, yakın tarihteki Bosna Savaşı’na ait görüntüler arka fonda hep bizi rahatsız ediyor. On binlerce kişinin acıları o kadar taze ki sokaklarda yürürken o çığlıkları sanki hala duyar gibiyiz. Kafamızı çevirdiğimiz her köşede sanki savaşın izleri var. Köftesini yerken, kahvesini içerken, böreklerinin tadına bakarken hep bizden tanıdık tatlar buluyoruz. Saraybosna’da gezinirken sanki Avrupa’da bir ülkenin başkentinde gibi değil, Bursa’da, Gaziantep’te ya da Safranbolu’da gezer gibiyiz. Saraybosnalılar da bize hiç “yabancı” muamelesi yapmıyor. Biz, onlar için “Turko”yuz. Sonuç olarak Saraybosna tatilini bitirip, şehirden ayrılırken yeni keşfettiğimiz bir ülkenin başkentinden ayrılmıyor, çok tanıdık bir parçamıza veda ediyoruz.

 Fotoğraflar: Serhat SARISÖZEN

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber

Güney Afrika’da ikinci yılbaşı kutlamaları

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

En görkemli yılbaşı kutlamaları

Yılbaşı tatilinizi geçirebileceğiniz en iyi 10 yer