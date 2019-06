Asil kuzeyli: Stockholm

İskandinavya’da her şehrin kendine has cazibesi olmakla birlikte Sockholm, tüm İskandinav ülkeleri arasında en fazla turist çeken şehir. İstanbul’la karşılıklı seferler olsa da ben Stockholm’e, denizden, Helsinki’den cruse yolculuğuyla ulaştım. Akşam altı gibi başlayan yolculuğum sabah sona erdi. Gemiler her bütçeye hitap eden odalara sahip. Bu kapsamda, araba park alanlarının da aşağısında yer alan dört kişilik penceresiz odalardan manzaralı geniş süitlere kadar çeşitli bir oda ve fiyat çeşitliliği bulunuyor. Ortak alanlarda restoranlar, gece kulüpleri, kumarhaneler ve duty free büyük alışveriş merkezleri bu uzun yolculuğu çekilir ve keyifli hale getiriyor. Stockholm’ün eski şehir merkezi (Old Town) Gamla Stan’ı başka bir yazıda anlattığım için, bu yazıda Gamla Stan dışında kalan yerleri anlatacağım.

Gamla Stan’ın kuzeyinde yer alan ve Gamla Stan’dan yürünerek ulaşılabilecek Norrmalm adeta müzeler cenneti. İsveçliler tarihlerini koruma ve tanıtma konusunda öncüler. Bu öncülük kendini müzelerde gösteriyor. Stockholm, 100 civarı müzesiyle, dünyanın en büyük koleksiyonlarını içinde barındırıyor. Bu müzeler içinde en ünlüsü 16.yüzyıldan günümüze kadar ulaşan National Museum, İsveçli sanatçıların yanı sıra Goya, Rubenis, Rembrandt gibi ünlü sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Stockholm’de bulunan diğer müzelere bakacak olursak: Şehir Müzesi (Stadsmuseet) ve Picasso ve Dali gibi ressamların eserlerini sergileyen meşhur Çağdaş Sanatlar Müzesi’ni (Moderna Museet) sayabiliriz. Yine The Royal Opera House (Opera Binası) Norrmalm Bölgesinde bulunan önemli yapılardan.

Stockholm’un doğu tarafına, Östermalm bölgesine geçtiğinizde geniş silah koleksiyonunu görebileceğiniz Army Museum (Ordu Müzesi), Vikingler’den bu tarafa denizci bir millet olan İsveçlilerin denizciliğiyle ilgili koleksiyona ev sahipliği yapan, tarihi gemilerin sergilendiği Ulusal Denizcilik Müzesi (The National Maritime Museum) ve İsveç’in tarihiyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz The Swedish History Museum (İsveç Tarih Müzesi) önerebileceğimiz, keyifli vakit geçirebileceğiniz yerlerden.

Stockholm’ü yukarıdan görmek istiyorsanız SkyView veya Kaknas Kulesi’ni (Kaknastornet) öneriyoruz. Yuvarlak SkyView yapısı, Ericsson Globe’un tepsinde bulunuyor. 130 metre yüksekliğe, yuvarlak kabin içinde çıkabiliyorsunuz. Yarım saat süren tırmanış süresince Stockholm’ü adım adım görüyorsunuz. Kaknas Kulesi ise aslında bir TV kulesi olarak kullanılsa da ziyaretçilere açık. 155 metre uzunluğundaki kulenin en üst katı aynı zamanda restoran olduğundan bir yandan yemeğinizi yiyebilir, diğer taraftan bu canlı başkenti izleyebilirsiniz.

Djurgarden bölgesinde yer alan ve dünyanın en eski açık hava müzesi olarak nitelendirilen Skansen’de kendinizi bir İsveç köyüne gelmiş gibi hissedeceksiniz. İçinde barındırdığı hayvanat bahçesiyle de burası tam bir eğlence merkezine dönüşmüş. Eğlence demişken, yine Djurgarden bölgesindeki Gröna Lund (Amusement Park)’tan bahsetmeden geçmeyelim. İsveç’in en büyük lunaparklarından olan Gröna Lund tam bir oyuncak cenneti. İçinde hızı saatte 90 km hıza ulaşan hız trenlerden, 120 metre yukarıda dönen koltuklara kadar çeşit çeşit eğlence platformunu deneyebilirsiniz.

1628 yılında yapmış olduğu ilk seferde batan ve yüzlerce kişinin ölmesine sebep olan Vasa adlı gemi, 1961’de battığı noktadan çıkarıldıktan sonra kendi adındaki müzede (Vasa Museum) sergilenmeye başlanmış. Vasa Müzesi, İskandinavya’nın en çok ziyaret edilen müzelerinden. Müzeye geldiğinizde, 69 metre boyundaki bu gemiyi birçok açıdan görebiliyorsunuz. Geminin içine girmek mümkün olmasa da görsellerle detaylı bir inceleme yapmanız mümkün.

Stockholm’ün trafiğe kapalı alışveriş caddesi Drottninggatan, tasarımdan hediyelik eşyalara, kıyafet dükkanlarından yerel ürünler satan yerlere kadar çok sayıda mağazayı bulabileceğiniz bir cadde. Alışverişten yorulduğunuzda Drottninggatan’ın keyifli kafelerinden birine oturup hareketli caddeyi izleyebilirsiniz.

Dünyanın en temiz başkentleri arasında yer alan Stockhom, Avrupa Birliği tarafından 2010 Avrupa Yeşil Başkent Ödülü’nü almış. İklimsel faktörlerin de katkısıyla Stockholm’de yeşil alanlar geniş bir alanı kaplıyor ve bu alan büyük bir canlı çeşitliliğini içinde barındırıyor. Bu anlamda The Royal National Urban Park, Stockholm’ün en önemli parklarından.

Denizden Stockholm’ü görmek isterseniz de iki kanal turu seçeneği çıkacak karşınıza. Bunlardan biri Stockholm’ün tarihi yerlerini görebileceğiniz Historical Canal Tour, diğer ise daha geniş bir alanı kapsayan Royal Canal Tour. Tercih sizin…