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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Seyahat
Serhat SARISÖZEN / Instagram: @sarisozen
06.11.2018 - 01:01, Son GÃ¼ncelleme:

Asil kuzeyli: Stockholm

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Asil kuzeyli: Stockholm

KanallarÄ± sebebiyle Kuzeyin Venedikâ€™i veya Kuzeyâ€™in Parisâ€™i olarak adlandÄ±rÄ±lsa da Stockholm, o kadar kendine has bir ÅŸehir ki, herhangi bir yerle kÄ±yaslamak haksÄ±zlÄ±k olur. Ä°ÅŸte size Stockholm gezi rehberi...

Ä°skandinavyaâ€™da her ÅŸehrin kendine has cazibesi olmakla birlikte Sockholm, tÃ¼m Ä°skandinav Ã¼lkeleri arasÄ±nda en fazla turist Ã§eken ÅŸehir. Ä°stanbulâ€™la karÅŸÄ±lÄ±klÄ± seferler olsa da ben Stockholmâ€™e, denizden, Helsinkiâ€™den cruse yolculuÄŸuyla ulaÅŸtÄ±m. AkÅŸam altÄ± gibi baÅŸlayan yolculuÄŸum sabah sona erdi. Gemiler her bÃ¼tÃ§eye hitap eden odalara sahip. Bu kapsamda, araba park alanlarÄ±nÄ±n da aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nda yer alan dÃ¶rt kiÅŸilik penceresiz odalardan manzaralÄ± geniÅŸ sÃ¼itlere kadar Ã§eÅŸitli bir oda ve fiyat Ã§eÅŸitliliÄŸi bulunuyor. Ortak alanlarda restoranlar, gece kulÃ¼pleri, kumarhaneler ve duty free bÃ¼yÃ¼k alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri bu uzun yolculuÄŸu Ã§ekilir ve keyifli hale getiriyor. Stockholmâ€™Ã¼n eski ÅŸehir merkezi (Old Town) Gamla Stanâ€™Ä± baÅŸka bir yazÄ±da anlattÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in, bu yazÄ±da Gamla Stan dÄ±ÅŸÄ±nda kalan yerleri anlatacaÄŸÄ±m.

Gamla Stanâ€™Ä±n kuzeyinde yer alan ve Gamla Stanâ€™dan yÃ¼rÃ¼nerek ulaÅŸÄ±labilecek Norrmalm adeta mÃ¼zeler cenneti. Ä°sveÃ§liler tarihlerini koruma ve tanÄ±tma konusunda Ã¶ncÃ¼ler. Bu Ã¶ncÃ¼lÃ¼k kendini mÃ¼zelerde gÃ¶steriyor. Stockholm, 100 civarÄ± mÃ¼zesiyle, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k koleksiyonlarÄ±nÄ± iÃ§inde barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Bu mÃ¼zeler iÃ§inde en Ã¼nlÃ¼sÃ¼ 16.yÃ¼zyÄ±ldan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar ulaÅŸan National Museum, Ä°sveÃ§li sanatÃ§Ä±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra Goya, Rubenis, Rembrandt gibi Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±larÄ±n eserlerine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

Asil kuzeyli: Stockholm

Stockholmâ€™de bulunan diÄŸer mÃ¼zelere bakacak olursak: Åžehir MÃ¼zesi (Stadsmuseet) ve Picasso ve Dali gibi ressamlarÄ±n eserlerini sergileyen meÅŸhur Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanatlar MÃ¼zesiâ€™ni (Moderna Museet) sayabiliriz. Yine The Royal Opera House (Opera BinasÄ±) Norrmalm BÃ¶lgesinde bulunan Ã¶nemli yapÄ±lardan.

Stockholmâ€™un doÄŸu tarafÄ±na, Ã–stermalm bÃ¶lgesine geÃ§tiÄŸinizde geniÅŸ silah koleksiyonunu gÃ¶rebileceÄŸiniz Army Museum (Ordu MÃ¼zesi), Vikinglerâ€™den bu tarafa denizci bir millet olan Ä°sveÃ§lilerin denizciliÄŸiyle ilgili koleksiyona ev sahipliÄŸi yapan, tarihi gemilerin sergilendiÄŸi Ulusal Denizcilik MÃ¼zesi (The National Maritime Museum) ve Ä°sveÃ§â€™in tarihiyle ilgili detaylÄ± bilgiye ulaÅŸabileceÄŸiniz The Swedish History Museum (Ä°sveÃ§ Tarih MÃ¼zesi) Ã¶nerebileceÄŸimiz, keyifli vakit geÃ§irebileceÄŸiniz yerlerden.

Asil kuzeyli: Stockholm

Stockholmâ€™Ã¼ yukarÄ±dan gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z SkyView veya Kaknas Kulesiâ€™ni (Kaknastornet) Ã¶neriyoruz. Â Yuvarlak SkyView yapÄ±sÄ±, Ericsson Globeâ€™un tepsinde bulunuyor. 130 metre yÃ¼ksekliÄŸe, yuvarlak kabin iÃ§inde Ã§Ä±kabiliyorsunuz. YarÄ±m saat sÃ¼ren tÄ±rmanÄ±ÅŸ sÃ¼resince Stockholmâ€™Ã¼ adÄ±m adÄ±m gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Kaknas Kulesi ise aslÄ±nda bir TV kulesi olarak kullanÄ±lsa da ziyaretÃ§ilere aÃ§Ä±k. 155 metre uzunluÄŸundaki kulenin en Ã¼st katÄ± aynÄ± zamanda restoran olduÄŸundan bir yandan yemeÄŸinizi yiyebilir, diÄŸer taraftan bu canlÄ± baÅŸkenti izleyebilirsiniz.

Djurgarden bÃ¶lgesinde yer alan ve dÃ¼nyanÄ±n en eski aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesi olarak nitelendirilen Skansenâ€™de kendinizi bir Ä°sveÃ§ kÃ¶yÃ¼ne gelmiÅŸ gibi hissedeceksiniz. Ä°Ã§inde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hayvanat bahÃ§esiyle de burasÄ± tam bir eÄŸlence merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ. EÄŸlence demiÅŸken, yine Djurgarden bÃ¶lgesindeki GrÃ¶na Lund (Amusement Park)â€™tan bahsetmeden geÃ§meyelim. Ä°sveÃ§â€™in en bÃ¼yÃ¼k lunaparklarÄ±ndan olan GrÃ¶na Lund tam bir oyuncak cenneti. Ä°Ã§inde hÄ±zÄ± saatte 90 km hÄ±za ulaÅŸan hÄ±z trenlerden, 120 metre yukarÄ±da dÃ¶nen koltuklara kadar Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit eÄŸlence platformunu deneyebilirsiniz.

Asil kuzeyli: Stockholm

1628 yÄ±lÄ±nda yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu ilk seferde batan ve yÃ¼zlerce kiÅŸinin Ã¶lmesine sebep olan Vasa adlÄ± gemi, 1961â€™de battÄ±ÄŸÄ± noktadan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra kendi adÄ±ndaki mÃ¼zede (Vasa Museum) sergilenmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸ. Vasa MÃ¼zesi, Ä°skandinavyaâ€™nÄ±n en Ã§ok ziyaret edilen mÃ¼zelerinden. MÃ¼zeye geldiÄŸinizde, 69 metre boyundaki bu gemiyi birÃ§ok aÃ§Ä±dan gÃ¶rebiliyorsunuz. Geminin iÃ§ine girmek mÃ¼mkÃ¼n olmasa da gÃ¶rsellerle detaylÄ± bir inceleme yapmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n.

Asil kuzeyli: Stockholm

Stockholmâ€™Ã¼n trafiÄŸe kapalÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ caddesi Drottninggatan, tasarÄ±mdan hediyelik eÅŸyalara, kÄ±yafet dÃ¼kkanlarÄ±ndan yerel Ã¼rÃ¼nler satan yerlere kadar Ã§ok sayÄ±da maÄŸazayÄ± bulabileceÄŸiniz bir cadde. AlÄ±ÅŸveriÅŸten yorulduÄŸunuzda Drottninggatanâ€™Ä±n keyifli kafelerinden birine oturup hareketli caddeyi izleyebilirsiniz.

DÃ¼nyanÄ±n en temiz baÅŸkentleri arasÄ±nda yer alan Stockhom, Avrupa BirliÄŸi tarafÄ±ndan 2010 Avrupa YeÅŸil BaÅŸkent Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼ almÄ±ÅŸ. Ä°klimsel faktÃ¶rlerin de katkÄ±sÄ±yla Stockholmâ€™de yeÅŸil alanlar geniÅŸ bir alanÄ± kaplÄ±yor ve bu alan bÃ¼yÃ¼k bir canlÄ± Ã§eÅŸitliliÄŸini iÃ§inde barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Bu anlamda The Royal National Urban Park, Stockholmâ€™Ã¼n en Ã¶nemli parklarÄ±ndan.

Asil kuzeyli: Stockholm

Denizden Stockholmâ€™Ã¼ gÃ¶rmek isterseniz de iki kanal turu seÃ§eneÄŸi Ã§Ä±kacak karÅŸÄ±nÄ±za. Bunlardan biri Stockholmâ€™Ã¼n tarihi yerlerini gÃ¶rebileceÄŸiniz Historical Canal Tour, diÄŸer ise daha geniÅŸ bir alanÄ± kapsayan RoyalÂ  Canal Tour. Tercih sizinâ€¦

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Asil kuzeyli: Stockholm

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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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