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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve fotoğraflar: Serhat SARISÖZEN | Instagram: @sarisozen
16.09.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Anadolu Yakası sahil şeridinde mini keşif (Tuzla - Kadıköy)

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Anadolu Yakası sahil şeridinde mini keşif (Tuzla - Kadıköy)

Yurtdışında gezdiğim yerleri anlatmaya ara verip sizlere biraz İstanbul’un kıyılarından bahsetmek istiyorum. Bu yazıdaki rotam Tuzla ve Kadıköy güzergâhındaki güzellikler... İşte detaylar…

Türkiye’nin en büyük tersane bölgesi olan Tuzla, konumu sayesinde İTÜ Denizcilik Fakültesi, Piri Reis Üniversitesi gibi eğitim kurumlarını da içinde barındırıyor. Bakirliğini büyük oranda koruyan bu küçük ilçe özellikle Mart 2019’da faaliyete geçen Marmaray sayesinde hem iç hem dış turistin kolayca ulaşabildiği bir gezi güzergâhı oldu.

Anadolu Yakası sahil şeridinde mini keşif (Tuzla - Kadıköy)



Tuzla Marina’da açılan yeni alışveriş merkezi Viaport Marina, ilçeye de ayrı bir hareketlilik kattı. Burada bulunan Aslan Park ve Timsah Park’ın yanı sıra roller coaster ve  dönme dolap gibi eğlence alanları sakinlikleriyle bilinen Tuzlalıların da eğlence anlayışının ve adrenalin düzeyinin bir parça üzerinde…

Anadolu Yakası sahil şeridinde mini keşif (Tuzla - Kadıköy)



Filizler Köftecisi’ne uğramadan olmaz

Marina’dan yürüyerek Tuzla’nın, Cumhuriyet Caddesi’ndeki şirin çarşısına yöneldiğinizde karşınıza çıkacak tarihi Filizler Köftecisi’nde mola vermek, Tuzla’nın olmazsa olmazlarından. Salacak’ta da şubesi olan bu meşhur köftecinin Tuzla’daki tarihi mekânının lezzeti bir başka güzel… Tabi Tuzla köftesi deyince, çarşının tam ortasında bulunan Meraklı Köfteci’yi de anmadan geçmeyelim… Tercihinizi köfteden yana değil de balıktan yana kullanacaksanız sadece Tuzla’nın değil, tüm Anadolu Yakası’nın tercihi Tuzla Balıkçısı’nı da listenize ekleyin… Tuzla Çarşı’nın paralelinde yer alan kordon boyunda yürümek size kendinizi İstanbul’da değil de bir tatil kasabasında olduğunuzu hissettirecek. Tuzla kordon boyunun keyfi, hemen bitişiğindeki Pendik’te bile yok. Bununla birlikte Pendik Sahil Yolu Caddesi’ndeki Marintürk, açık alanlarıyla Pendik’in en görülesi ve gösterişli yeri. Farklı mekânları deneyerek burada tüm bir gününüzü geçirebilirsiniz.

Anadolu Yakası sahil şeridinde mini keşif (Tuzla - Kadıköy)


Aydos Ormanları’ndan gelen temiz hava

Sahil şeridinde devam ettiğinizde karşınıza çıkan Kartal ilçesi, 17 km uzunluğundaki sahil şeridini o kadar iyi kullanmış ki, yürümekten yorulsanız da sahil gezintisini bitiremezsiniz. İç kesimlerdeki Aydos Ormanları’ndan gelen temiz hava, deniz havasıyla birleştiğinde ciğerleriniz adeta bayram ettirecek. Kartal’ın yanı başında uzanan Adalar’ın da sahil gezintinize ayrı bir tat katacağı kesin… Kartal’a biraz daha yukarıdan bakmak isterseniz Dragos Tepesi’ne mutlaka uğramalısınız.

Anadolu Yakası sahil şeridinde mini keşif (Tuzla - Kadıköy)


‘Mahalle’nin Muhtarları’ dizisiyle bir zamanlar çok popülerdi

İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki en güzel sahil şeritlerinden biri de Maltepe’de bulunuyor. Maltepe, daha doğusunda yer alan ilçelerden farklı olarak iç kesimlerde daha hareketli kafe ve restoranlara sahip. Özellikle ‘Mahalle’nin Muhtarları’ dizisinden tanıdık gelecek Beşçeşmeler semtindeki kafeler harika... Bir tavla arkadaşınız da varsa burada zamanın nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Maltepe’den Bostancı’ya geçtiğinizde, Kadıköy sınırlarına geçmiş olduğunuzu hemen hissedeceksiniz. Bostancı İskelesi’nin olduğu bölge, günün hemen her saatinde hareketli. Özellikle iş saatlerinde bu hareketlilik zirve yapıyor.

Anadolu Yakası sahil şeridinde mini keşif (Tuzla - Kadıköy)



Bostancı’dan da geçen Bağdat Caddesi ise en meşhur yer. ‘Cadde’, Suadiye’de şıklığını ve zarafetini en üst düzeyde cesurca sergiliyor. Bağdat Caddesi, Caddebostan ve Fenerbahçe’yi geçerek Soğütlüçeşme’ye kadar uzanıp, sona eriyor. Buraya kadar gelmişken, şehrin içinde adeta saklı bir cennet olan ve yarımadanın içinde bulunan Fenerbahçe Parkı’nda gezinmeden olmaz. Fenerbahçe Parkı, çiftler için adeta romantik bir mabet. Caddebostan Plajı’ndan Fenerbahçe’ye kadar uzanan yürüyüş yolunda karşınıza, solunuzda deniz, sağınızda denize karşı uzanan gösterişli ev ve konaklar çıkacak. Bu uzun yolda yürürken, denize karşı uzanan evlerde yaşayanları kıskanmadan geçemeyeceğiniz kesin…

Anadolu Yakası sahil şeridinde mini keşif (Tuzla - Kadıköy)



Barış Manço 81300 Moda

Kadıköy demişken Kalamış ve Moda’yı anmadan geçmeyelim. Marinası ve hareketli restoran ve kafeleriyle eskisi kadar Kalamış’tan ‘bir tatlı huzur’ alınamasa da yine de Anadolu Yakası’nın en nezih semtlerinden biri olma unvanını koruyor Kalamış… Bitişiğindeki Moda; sahili, parkları, çay bahçeleri, Deniz Kulübü ile eşsiz manzarasını cesurca sergileyen bir başka semt. 

Anadolu Yakası sahil şeridinde mini keşif (Tuzla - Kadıköy)
Fotoğraf: İsmail Sarı

Moda denilince akla Barış Manço da gelir. ‘Barış Manço 81300 Moda’ adını taşıyan müzede Manço’nun bestelerini yaptığı piyanosu, gezilerinden topladığı cam objeleri, aksesuarları, sahne kostümleri ve tablolarıyla sanatçıyı daha da yakından tanımış olacaksınız. Ayrıca tramvayla bir tur atıp ya da uzun bir yürüyüşle sahil şeridini Kadıköy’den içeride Bahariye Caddesi’ne kadar gezinmek oldukça keyifli... 

Anadolu Yakası sahil şeridinde mini keşif (Tuzla - Kadıköy)


Bahariye’den tramvay hattını takip ettiğinizde karşınıza Kadıköy’ün simgesi meşhur Boğa Heykeli çıkacak. Boğa heykelinden, iskeleye doğru yürüdüğünüzde, denize doğru attığınız her adım, içinizdeki heyecanı da arttıracak. Buradan Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi’nin de olduğu trafiğe kapalı Mühürdar Caddesi’nden yürüyüp, bu cadde üstündeki Beyaz Fırın ya da Şekerci Cafer Erol’da mutlaka bir tatlı molası vermelisiniz.

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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