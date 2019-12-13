Alışveriş cenneti: Seul

Seul’un ‘Kapalıçarşı’sı olan Dongdaemun Pazarı, Güney Kore’nin en büyük pazarı. Satılabilecek her şey, burada var. Jung semtinde yer alan Myeongdong Pazarı ve Namdaemun yerli ve yabancı birçok ürünü bulmanızı sağlıyor. Myeongdong’ın gece açık olan çarşısında sokak yemeği satan satıcılar, kozmetik mağazaları, sokak müzisyenleri ve her türlü ürünü bulabileceğiniz tezgâhlar arasında gezinmek oldukça keyifli. Trafiğe kapalı sokaklardan oluşan Myeongdong, tek bir caddeden oluşmuyor, burası başlı başına bir semt.

Yongsan Pazarı, Asya’nın en önemli teknoloji pazarlarının başında geliyor. Burada mobil telefondan, ses sistemlerine her şeyi bulabilmeniz mümkün. Bazı ürünler Türkiye’den daha pahalı olabilir, bu sebeple ürünün fiyatını kontrol etmekte fayda var.









Insadong, çay evleri ve yerel mağazalarıyla keyifli bir gezinti imkânı sunuyor. İstanbul’daki İstiklal Caddesi’ni andıran trafiğe kapalı bu cadde, Myeongdong’dan daha modern bir yapıya sahip olması ve tek bir cadde olarak uzanması yönleriyle ayrılıyor. El işleri, çeşit çeşit hediyelikler ve sokak lezzetleriyle bu cadde, Seul’de mutlaka gidilmesi gereken bir yer. Gangnam, aklınıza gelebilecek tüm lüks markaları barındıran bir semt. Burası lüks alışveriş merkezleriyle, metro çıkışından caddelerinde yükselen gökdelenlerine kadar Seul’un modern yüzü.









Nerede kalınır?

Han Nehri’nin kuzeyinde yer alan Insadong, Myeongdong gibi alışveriş caddelerine yakın oteller keyifli bir konaklama sağlıyor. Buna karşın Han Nehri’nin güneyinde bile konaklasanız, Seul’un sahip olduğu gelişmiş metro ağı sayesinde ulaşımda sıkıntı yaşamazsınız. Fakat otel tercihi yaparken, görülecek yerlerin çoğunlukla nehrin kuzeyinde oluğunu hatırlamakta fayda var. Insadong Bölgesi, Seul için çok merkezi bir konaklama sağlayacaktır. The Plaza Hotel, Park Hyatt Seoul, Imperial Palace Seoul gibi oteller Seul için kalınabilecek iyi alternatifler arasında.









Ne yenir?

Pazar yerlerinde, açık hava restoranlarında ve sokak tezgâhlarında sayısız yiyeceğin tadına bakabilirsiniz. Bunun yanı sıra şık restoranlarda gerek Kore mutfağından gerekse Dünya mutfaklarından yemeklerin tadına bakabilirsiniz. Seul mutfağında pirinç ve soya sosunun çok önemli bir yeri var. Acı sevmiyorsanız yemekte biraz zorlanabilirsiniz. Çorba yemekten önce değil, yemekle birlikte geliyor. Soya soslu sebzelerden oluşan ‘namul’, ‘dak kkochi’ denilen ve sokak tezgâhlarında satılan tavuk şiş, pirinç ve sebze kullanılarak yapılan ‘Bibimbap’, barbekünün Kore yorumu ‘Kore barbeküsü’, tatlı pirinç kekleri ‘tteok’ önerebileceğim yerel lezzetler. Güney Kore’nin en büyük ikinci balık pazarı olan Noryangjin Balık Pazarı’nda yer alan yüzlerce balık çeşidi arasından istediğinizi seçebilir ve yine burada yer alan restoranlarda pişirtebilirsiniz.











