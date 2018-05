İtalya’nın sanat şehri: Floransa

Floransa âdeti bir açık hava müzesi gibi… Her sokağında her caddesinde bir sanat eseriyle karşılaşmanız an meselesi. Şehir Arno nehri çevresinde kurulu. Birbirinden güzel meydanları, tarihi binaları, sanat galerileri ve müzeleriyle tam anlamıyla bir sanat şehri Floransa... Floransa’da görülecek yerlerin sayısı oldukça fazladır. Fakat üzülmeyin Floransa’da görülecek yerlerin çoğu birbirine çok yakın olduğu için yürüyerek buraları kolayca gezebilirsiniz. Tabi eğer yürümeyi sevmiyorsanız otobüs veya tramvayı da kullanabilirsiniz. Ama benim tercihim her zaman yürümekten yana olmuştur, çünkü bir şehri tanımak ve anlamak için en iyi yöntem o şehirde yürüyüp sokakları arasında kaybolmaktır.

Floransa’da görülecek yerler

Floransa’nın ünlü Duomo Meydanı’nda bulunan ve şehrin dini yapısı konumunda olan Floransa Katedrali’nın 1296-1436 arasında inşa edilmiştir. Katedral, Duomo ya da Santa Maria del Fiore olarak da bilinir. Neo Gotik bir dış cephe mimarisine sahip bu katedralden bağımsız bir şekilde 414 basamaklı Giotto’nun Çan Kulesi de burada yer almaktadır. Floransa’nın diğer bir simgesi olan Ponte Vecchio İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan tek köprü olma özelliğini taşıyor. Eski Köprü anlamına gelen bu yapının yapılış nedeni ise o dönem halk tarafından pek sevilmeyen Medici’lerin Arno Nehri üzerinden Uffizi Sarayı’ndan Medici Sarayı’na geçerken burayı gizli bir geçit olarak kullanmalarıymış.

Şehrin en önemli müzelerinden Uffizi Müzesi dünyanın en önemli galerilerine ev sahipliği yapmaktadır. Leonardo da Vinci, Micheangelo, Giotto, Botticelli ve Raffaello gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserleri bu müzede sergileniyor. Burayı mutlaka ziyaret edilecek yerleriniz arasına ekleyin. Şehirdeki sanat okullarını birleştirmek ve bu okullarda eğitim alan öğrencilerin rahat bir ortamda çalışabilmelerini sağlamak için kurulan Galleria dell’ Accademia’da birçok Rönesans eseri ve Michelangelo heykelleri bulunuyor. Buradaki en önemli heykel ise Michelangelo’nun 26 yaşındayken kullanılmayan bir mermer sütununu oyarak meydana getirdiği ve Signoria Meydanı’nda kopyası sergilenen Davud Heykeli’nin orijinali. Floransa’nın en eski yapılarından biri olan ve 1059-1128 yılları arasında inşa edilen Aziz Giovanni Vaftizhanesi sekizgen şekliyle turistlerin oldukça ilgisini çekiyor. 19. yüzyıla kadar kentteki Katolikler’in vaftiz törenleri için kullanılan dini yapının eski bir Roma tapınağı üzerine inşa edildiğine dair söylentiler de bulunuyor.

Şehrin en önemli eserlerini içinde bulunduran ve şehrin kültürel merkezi kabul edilen Signoria Meydanı, dönemin diğer Rönesans saraylarına örnek olduğu Medici Sarayı, Medici Ailesi’nin Pitti Sarayı’na taşınmasının ardından dilimizde “eski” anlamına gelen adını alan Vecchio Sarayı, şehrin ilk büyük dini yapısı unvanını taşıyan Santa Maria Novella Bazilikası, Pitti Ailesi için Brunelleschi tarafından tasarlanıp, 1457’de Luca Fancelli gözetiminde inşa edilmiş Pitti Sarayı ve bu sarayın arkasında yer alan servi ve çam ağaçlarıyla kaplı Boboli Bahçeleri, Floransa’nın ilk belediye sarayı ve hapishane olarak kullanılmış olan Ulusal Heykel Müzesi, Medicilerin sanat koleksiyonunun sergilendiği Uffizi Müzesi, Fra Angelico’nun eserlerinin sergilendiği Fra Angelico Müzesi, tüm kenti ve Arno Nehri’ni tepeden kuşbakışı izleyebileceğiniz Michelangelo Meydanı, Galileo, Michelangelo, Dante, Machiavelli gibi insanlık tarihi için önemli pek çok şahsiyetin anıt mezarının bulunduğu Santa Croce Bazilikası, şehrin en önemli yapılarına ev sahipliği yapan Duomo Meydanı ve şehrin en lüks mağaza ve restoranlarının yer aldığı Repubblica Meydanı Floransa’da görülecek diğer önemli yerler arasında bulunuyor. Floransa’da alışveriş yapmak isteyenlere ise tek önerim Mercato Centrale olacaktır. Kapalı kısmında yiyecek, açık kısmında ise hediyelik eşyaların satıldığı bu pazar yeri alışveriş tutkunları için mükemmel bir seçenek.

Floransa’nın Lezzet Durakları

Floransa İtalya’nın sanat şehri olmasının yanında leziz yiyecekler yiyebileceğiniz bir şehir de aynı zamanda. En güzel pizza ve makarna çeşitlerini tatmanın yanı sıra Floransa’nın meşhur T-bone bifteği Fiorentina’yı da denemekte fayda var. Bu konuda çok başarılı ve büyük bir üne sahip Ristorante Paoli’yi mutlaka deneyin derim. En güzel Pizza’yı Gusta Pizza’da, en güzel makarnayı ise Yellow Bar’da yiyebilirsiniz. Yine İtalyan lezzetleri konusunda meşhur olan ve turistlerin akın ettiği restoran Trattoria Del Pennello da önereceğim yerler arasında. Floransa’nın en güzel yiyeceklerini tadabileceğiniz Trattoria Sostanza ve II Latini’nin kapısında biraz bekleyeceksiniz çünkü akşam saatlerinde insanlar akın ediyor bu restoranlara. Yine Floransa’nın sevilen yemeklerinden etli ve sebzeli bir güveç türü olan Bollito’yu Zeb Gastronomia’da yiyebilirsiniz.

Eğer dondurma tutkunu iseniz Floransa’nın en iyi dondurmacılarından biri olan Perche No’yu da gitmeyi sakın unutmayın. Diğer önerilerim ise Festival del Gelato ve La Carraia. Floransa’da 2018’in en trend otelleri ise şöyle; Gallery Hotel Art, Villa Cora, Hotel Savoy ve Four Seasons Florence. Floransa’ya direkt uçuş bulunmuyor. Bu nedenle Roma’ya, Milano’ya veya Bolonya’ya uçup buradan arabayla veya trenle birkaç saatlik yolculukla bu şehre kolayca ulaşabilirsiniz.

Fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK