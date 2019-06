Bu büyülü adaya gitmenin tam zamanı 

Doğası ne kadar zenginse halkının da bir o kadar yoksul olduğu bir ada Zanzibar. Bunu daha havalimanına indiğiniz anda görüyorsunuz. Adanın küçücük ve bakımsız bir havalimanı var. Alandan adımınızı dışarıya atar atmaz taksiciler sizi kapmak için yarışa giriyor. Arabaya bindikten sonra da sizi zorlu yollar bekliyor hazır olun. Ana yollar yapılmış ama ara yollar ve köy yolları o kadar kötü ki her an bel fıtığı olma riski ile karşı karşıya kalıyorsunuz.









Kalacağınız yeri çok iyi seçmelisiniz

“Adada nerede kalınır?” derseniz kesinlikle ama kesinlikle size Nungwi bölgesini öneririm. Çünkü hem deniz hem de otel bakımından sizi memnun edecek tüm tesisler burada yer alıyor. Adanın denizinde oldukça fazla gel-git yaşanıyor. Bu konuda da en iyi yer yine Nungwi çünkü günün her saati gel-git olsa bile denize buradan rahatça girebiliyorsunuz. Otel olarak size bizim de bir hafta boyunca konakladığımız, eski adı Hideaway şimdiki adıysa Riu Palace olan her şey dahil resort otelini öneririm. Hem sunduğu hizmet hem de fiyat bakımından civardaki otellere göre oldukça iyi bir oteldi.











Diğer önereceğim otellerden biri bizim otelin solunda bulunan ve Kendwa bölgesinin başladığı Zuri Zanzibar, diğeri ise yine bizim otelin sağında bulunan Diamonds La Gemma dell'Est resort oteli olacak. Buralara dışardan girmek yasak bile olsa sizin için girip bizzat inceledim. Zuri'nin muhteşem bir dekora sahip olduğunu, Diamonds'ın da harika restoranları olduğunu söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi fiyat olarak Riu Palece'ın iki katı civarındalar. Yine bu bölgede listemizde bulunan ve Riu'yla aynı fiyatlarda olan DoubleTree by Hilton otelinde yer olmadığı için kalmadığımıza çok sevindik çünkü oraya gittiğimizde denizinin o kadar da iyi olmadığını gördük.









Hizmet, dekor ve temizlik açısından iyi olarak duyduğum diğer oteller ise Royal Zanzibar, Z Hotel ve bu otellere göre fiyat olarak biraz daha pahalı olan Diamonds Star of the East. Nungwi’nin yan bölgesi olan Kendwa otellerinde konaklamak da bir seçenek olabilir ama yine söylüyorum Nungwi’nin denizini hiçbir yere değişmem. Yazımın başında da belirttiğim gibi yolların kötü olması ve dışarda pek restoran alternatifinin olmaması nedeniyle otelinizi çok iyi seçmek zorundasınız. Yoksa tatiliniz sandığınızdan daha zorlu geçebilir.









Nereleri gezeceksiniz?

Zanzibar'da tabii ki gezilecek yerler de mevcut. Ama biz bunu sadece iki güne sığdırdık. İlk gün adanın başkenti olarak geçen Stone Town'a ve buradan teknelerle geçiş yapabildiğiniz Nakupenda Adası ile Prison Adası'na gittik. 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Stone Town adeta bir film seti gibi. Adanın doğal yapısında bulunan mercan kayası kullanılarak yapılmış taş evler arasında dolaşırken burnunuza baharat kokuları geliyor. Burası baharatlarıyla çok ünlü bir ada ve halk gelirinin çoğunu baharatlardan elde ediliyor. Bunun dışında kalanlar ise balıkçılık ile uğraşıyor. Biz katılmadık ama isteyenler baharat bahçelerine düzenlenen turlara katılıp çeşit çeşit baharatların nasıl elde edildiğini görebilirler.









Arap, Hint, Avrupa ve Afrika kültürünün izlerini taşıyan Stone Town aynı zamanda Queen grubunun ünlü solisti Freddie Mercury’nin doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği yer. Bu nedenle çocukluğunda yaşadığı ve şu an otel haline getirilen evin önü hep turist akınına uğruyor. Nakupenda adasına gerçek bir cennet adası denilebilir. Bembeyaz kumlar ve berrak Maldivler denizi sizi adeta büyülüyor ve buradan hiç gitmek istemiyorsunuz ama maalesef gel-git nedeniyle saat 5’ten sonra ada sular altında kalıyormuş.

Dünyanın en güzel hapishanelerinden biri olarak geçen Prison adası isyancı köleleri Zanzibar’daki köle pazarında satmadan ya da onları başka yerlere göndermeden önce hapis etmek için kullandıkları yermiş. Ama daha sonra ada sarı humma salgını nedeniyle karantina bölgesine çevriliyor. Aslında haritadan bakıldığında adaya bölgede sıkça rastlanan Changuu balığının adı verilmiş ama geçmişte yaşanılan olaylardan dolayı yerel halk ve turistler adaya Prison Island demeyi daha uygun bulmuş. Prison Island ayrıca dev kara kaplumbağalar ile de üne kavuşmuş durumda. Ada ziyaretiniz sırasında aralarında en yaşlısı 160 yaşında olan dev kara kaplumbağalarını yakından görme ve besleme imkanına da erişiyorsunuz.









Kaplumbağalardan söz ediyorken, Nungwi’de bulunan ve deniz kaplumbağalarını koruma alanı olarak bilinen Mnarani Natural Aquarium’a küçük teknelerle gidebilir orada kaplumbağalarla birlikte yüzebilirsiniz. Yine adanın güneyinde bulunan Kizimkazi bölgesinde düzenlenen yunus turalarına katılıp burada yunusların doğal ortamında hep birlikte yüzüşlerini izleyebilirsiniz.









Tüplü dalış için biçilmiş kaftan olan Zanzibar’ın en iyi noktaları ise etrafı yüzlerce rengarenk balıkla çevrili olan Mnemba adası ve Mafia adası olarak geçiyor. Yine adada çokça pazarlanan Blue Safari turlarında da şnorkel yapılıyor ama bu turda küçük bir tekne içinde bir sürü insan üst üste oturup bütün gün denizin üstünde geçirdiğiniz için bu turu pek önerilecek bir aktivite olarak bulmuyorum. Yine bu turda sand bank dedikleri Nakupenda adasına benzer bembeyaz kumdan oluşan adacıklara götürüp piknik yapma olanağı sunuyorlar ama bunu Nakupenda’ya özel olarak gidip yapma şansı olduğu için biz tercihimizi bundan yana kullandık ve çok da memnun kaldık. Akşama doğru yine farklı bir şey yapmak isterseniz özel teknelerle Zanzibar’ın muhteşem gün batımına şahit olabilirsiniz. Dikkat ederseniz özel tekne diyorum çünkü yine kalabalık bir insan topluluğu ile bunu yaptığınız zaman çok fazla keyif alamayacaksınız.









Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve sadece Zanzibar’da yaşayan Colobus maymunlarını görmek için Jozani Ulusal Parkı turlarına katılabilirsiniz. Diğer maymunlardan farklı olarak dört parmaklı ve kırmızı sırtlı olan Colobus maymunları gerçekten görülmeye değer. Ayrıca milli park olarak da geçen bu ormanda trekking yapıp keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Hazır Jozani’ye gitmişken buraya çok yakın olan ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında açılan Butterfly Center’a da (Kelebek Üretim Merkezi) uğramayı unutmayın.

Son olarak Zanzibar'ın güneydoğusunda bulunan Paje ve Jambiani bölgelerini de görmenizi tavsiye ederim. Özellikle Kitesurf sporunu sevenler dalgalı denizi olan Paje’yi es geçmesin. Yine Paje’nin kuzeyinde denizin içinde bulunan adanın ikonik restoranı haline gelen Michamwi'deki Rock Restaurant görülmeye değer. Buranın diğer alternatifi de Diamonds La Gemma dell'Est resort otelinin iskelesinde bulunan Sea Breeze Restaurant. Burayı da deneyimlemenizi tavsiye ederim fakat iki yer için de mutlaka önceden rezervasyon yaptırmalısınız!

Zanzibar tam fotoğraf çekmelik ve çekilmelik bir ada o nedenle yanınıza mutlaka fotoğraf makinelerinizi almalısınız! Burada gördüğünüz bazı fotoğrafların sahibi Avukat Memet Taylan Bayıllı’ya da çok teşekkür ederim!