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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
10.04.2018 - 10:46, Son Güncelleme:

Aşkın en güzel simgesi: Tac Mahal

Serena KARAMIZRAK
Serena KARAMIZRAK
skaramizrak@prm3.com
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Serena KARAMIZRAK
Serena KARAMIZRAK
skaramizrak@prm3.com
Aşkın en güzel simgesi: Tac Mahal

Aşk insana en fazla ne yaptırabilir derseniz cevabı Tac Mahal olabilir! Tac Mahal’i gördüğünüzde buranın neden Dünya’nın yedi harikasından biri seçildiğini çok iyi anlayacaksınız. O kadar ihtişamlı o kadar büyülü ki Dünya’nın en güzel anıtı olarak kabul edilmesine şaşırmamak lazım. İşte ‘Sarayların Tacı’ Tac Mahal...

Tac Mahal’i yılda yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etmekte. Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı sıralara girip sabahın erken saatlerinde bu eşsiz anıtı görmek için uzun süre kuyrukta bekliyor. Ama sıradaki herkesin yüzü gülüyor. Bir nedenle buraya geldikleri için herkes çok mutlu.

Aşkın en güzel simgesi: Tac Mahal

‘Sarayların Tacı’ anlamındaki Tac Mahal, dünyanın en çok emek ve para harcanan sayılı yapılarından. Bu anıtı bu kadar özel kılan şey ise muazzam güzelliğinin yanı sıra efsanevi bir aşka da ev sahipliği yapması… Babür İmparatoru Şah Cihan Mümtaz Mahal’a (Ercümend Banu Begüm) 16 yaşındayken âşık oluyor ve evlenmek için 5 sene bekliyor. Evlendikten sonra da bu büyük aşk sürüyor fakat Mümtaz Mahal 14. çocuğunu doğururken vefat ediyor. Eşinin ölümüyle Şah Cihan derin bir üzüntüye boğuluyor. Karısının ölümünden sonra 8 gün yemeden içmeden kesiliyor, odasından hiç çıkmıyor. Dokuzuncu gün odasından çıktığında iyice çöktüğü ve saçlarının bembeyaz olduğu görülüyor.

Tac Mahal: Zamanın yanağındaki gözyaşı
Tac Mahal: Zamanın yanağındaki gözyaşı

Aşkın en güzel simgesi: Tac Mahal

Mümtaz Mahal ölmeden önce de kocasından kendisi için benzersiz bir anıt yaptırmasını istiyor. Şah Cihan karısının bu isteğini yerine getirmek adına dünyanın en iyi mimarlarını arıyor ve bunun için bir yarışma düzenliyor. Dünyanın her yerinden kendine güvenen mimarlar yarışmaya katılıyor ve en güzel eseri yapan mimara karar veriliyor.

Aşkın en güzel simgesi: Tac Mahal

Şimdi sıkı durun! Mimar kim biliyor musunuz? Mimar Sinan’ın öğrencisi Mehmet İsa Efendi. Bu eşsiz anıtın mimarı bir Türk… Mehmet İsa Efendi Şah Cihan’ın duygularını çok iyi anlıyor çünkü o da zamanında çok sevdiği eşini kaybetmiş. Öyle ki Şah Cihan’ın bu derin aşkına layık eşsiz bir anıt yapmak istiyor. Aylarca çalışarak ortaya koyduğu planın gerçekleşmesi için yirmi binden fazla işçi 21 yıl süreyle çalışıyor. Yapının muhteşem kubbesini de yine Mimar Sinan’ın öğrencisi İstanbullu İsmail Efendi yapıyor. Mermerler üzerinde oyulan yazılar ise İstanbul’dan getirilen Hattat Settar Efendi tarafından yapılmış. Bazı kaynaklarda eserin sadece kubbesinin Mimar Sinan’ın öğrencileri tarafından yapıldığı, asıl mimarının ise İranlı olduğu söyleniyor ama Hindistan’daki kaynaklarına göre de anıt Türk mimarlar tarafından inşa edilmiş.

Hindistan’ın en kutsal şehri: Varanasi
Hindistan’ın en kutsal şehri: Varanasi

Aşkın en güzel simgesi: Tac Mahal
Şah Cihan eşi öldükten 36 yıl sonra 1666’da vefat ediyor ve âşık olduğu karısının yanına defnediliyor. Şah Cihan ve eşinin sandukaları üst katta, kubbenin hemen altında bulunuyor. Kubbenin altında bulunan bu sandukalarda mermer oymacılığının en güzel örnekleri yer alıyor. Sandukaların olduğu yerde ise insanın ağzından çıkan her ses 7 kez yankılanacak olağanüstü bir akustiğe sahip. Şah ve eşinin asıl mermer mezarları ise en alt katta bulunmakta. Tac Mahal, Jumna (Yamuna) Nehri’nin kıyısında dikdörtgen bir avluda yer alıyor. Dört cephesinin ortalarında 33 metre yüksekliğindeki taç kapılarıyla 75 metre yüksekliğindeki anıt kubbeyi çevreliyor.

Aşkın en güzel simgesi: Tac Mahal

Tac Mahal’in yapımında beyaz mermer ve kırmızı kum taşı kullanılmış. Tac Mahal’in ise duvarlarında yüz binlerce akik, sedef ve firuze gömülü. Ayrıca anıtta yakut, inci, zümrüt ve pırlanta gibi değerli taşlar da kullanılmış. Bu taşların dizaynından dolayı anıt size güneşin her anında farklı renkler sunuyor. Günün her saati farklı renkler görebiliyorsunuz bu muhteşem yapıda. Mimarlık eserinin en güzeli sayılan Tac Mahal’in yapımı için 47 milyon altın lira harcanmış. Bu da muazzam büyüklükte bir servet! Bu yüzden de çok fazla eleştirilmiş Şah Cihan özellikle de ailesi tarafından!

Aşkın en güzel simgesi: Tac Mahal

Mehtaplı gecelerde dahi aydan daha parlak görünen Tac Mahal’in bir de savaş hikâyesi bulunuyor. 1966 Hint-Pakistan savaşında, Pakistan savaş uçaklarına yol gösterici bir parıltı olmasın diye Hint Hükümeti, Tac Mahal’in kubbesini siyah bir çadırla örtmek zorunda kalmış. Bu güzelliği maalesef bir sure saklamak zorunda kalmışlar.

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Hindistanın mavi şehri Jodhpur
Hindistan'ın mavi şehri Jodhpur

Aşkın en güzel simgesi: Tac Mahal

Tac Mahal’de gezerken değişik duygulara kapılıyorsunuz. İçten içe keşke bana da biri böyle bir şey yapsa demekten kendinizi alamıyorsunuz. Zaten söylenilene göre Şah Cihan karısına çok büyük bir hayranlık duyuyormuş. Önemli olaylarda ve alacağı kararlar sırasında onun fikirlerine çok önem veriyormuş. Mümtaz Mahal’in güzelliği, zekâsı ve iyilikseverliği tüm imparatorluğun dilindeymiş. Mümtaz Mahal’i kıskanmamak elde değil. Bir erkeğe bunları yaptırabilecek bir kadın olduğunu öğrenince aynı zamanda kadınlığınızla da gurur duyuyorsunuz. İşte kadının gücü! Hindistan’ın mücevheri olarak kabul edilen ve Şah Cihan’ın karısına aşkını en güzel şekilde ifade ettiği Tac Mahal’in hikâyesi bu! Hepimizin böyle bir aşkı bulması dileğiyle…

Aşkın en güzel simgesi: Tac Mahal

Fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK 

Serena KARAMIZRAK
Serena KARAMIZRAK
skaramizrak@prm3.com
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