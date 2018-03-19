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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Selin UZDİL Lviv harikalar diyarı
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Seyahat
Selin UZDİL / @trendandtravel
19.03.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Lviv harikalar diyarı

Selin UZDİL
Selin UZDİL
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Selin UZDİL
Selin UZDİL
Lviv harikalar diyarı

Bir kafesine sadece doğru parolayı söyleyenlerin alındığını, diğer kafesinde kafanıza baret takıp maden ocağına indiğinizi, bir barında ödüllü biralarınızı içerken canlı müzik tadında tiyatro izleyebildiğinizi, bir başka mekânda el yapımı çikolataların tadına doyamadığınızı, bir restoranda garsonların hiç beklemediğiniz anda size kırbaç vurduğunu, başka bir yerde ise hesabı pazarlık usulü ödediğinizi düşünün. Lviv harikalar diyarına hoş geldiniz! İşte size Lviv gezi rehberi...

Lviv’de aklımda kalan konsept kafe ve restoranlar oldu, 3 kilo almak garanti deyip anlatmaya başlıyorum. Burası tam anlamıyla muhteşem bir gastronomi şehri!

Baczewski Restaurant: ‘Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı’ diyen Cemal Süreyya kesinlikle bu sözü Baczewski Restaurant’ta kahvaltı yaptıktan sonra falan söylemiş olmalı. Ben hayatımda böyle leziz kahvaltıyı, böyle huzurlu ortamda bu kadar ucuza yapmamıştım. Tek sorun, herkes buranın metnini bildiğinden mekân saat 8’de açılmasına rağmen sabah 7.30’da mekânın önünde kuyruk oluşmaya başlıyor. Saat 8 ile 11 arası piyano eşliğinde, şampanyanızı yudumlayarak, sınırsız açık büfeden tabak dolusu kahvaltı yapabileceksiniz. Hem de sadece 120 Grivnaya (17TL). Sabah sabah şampanya içmeler, piyano eşliğinde kahvaltılar derken kendimi Bihter Ziyagil gibi hissettiğim bir restoran teşekkürler Baczewski!

Lviv harikalar diyarı


Lviv Croissants: ‘Ay yok ben Fransız usulü kahvaltı severim nerede benim kahvem ve nerede benim kruvasanım?’ derseniz sizi kocaman kruvasanların tek adresi olan Lviv Croissants’a alalım.

Lviv harikalar diyarı

Atlas ve Cukor:  Atlas ambiyansıyla herkesi kendine hayran bırakan tüm turistlerin ilgi odağı, sadece kahvaltısıyla meşhur değil herkes yöresel yemekleri ve tatlılarını da konuşuyor. Cukor ise krepleriyle ün salmış, yemeden gelmeyin.

Ukrayna’nın ulusal yemeklerine gelirsek pancardan oluşan borsch çorbası, bizim mantı onların ise varenyky dediği içi etli, mantarlı ya da patatesten oluşan yemek. Deruny ise patatesli mücver.

Vize Yok, Görülecek Yer Çok: Ukrayna Gezi Rehberi
Vize Yok, Görülecek Yer Çok: Ukrayna Gezi Rehberi

Ukrainian Food Art / No:36: Ukrayna’nın yöresel yemeklerini tatmak için kapısındaki kalabalığı görüp ‘Ne var burada acaba?’ deyip rastgele keşfettiğim bir restoran No:36. Aslında restoranın ismi yok numarası 36 olduğundan dolayı bu ismi almış girişinde Ukrainian Food Art yazıyor. 5 katlı ve her katında farklı bir konsept var hatta içinde akvaryum var, herkes akvaryumun etrafında ki masalarda yer kapmak için yarışıyor.

Lviv harikalar diyarı

Gelelim konsept mekanlara, yeyip içmeseniz bile mutlaka bir girip çıkın, nasılsa ücretsiz deyip başlıyorum.

Gasova Lampa: Gaz lambalarının mucidinin mekânı olarak biliniyor, içerisinde her model ve her renkte gaz lambası bulabilirsiniz bir nevi gaz lambası müzesi de denilebilir.

Kryjivka Cafe: Siz hiç parolayla girilen mekân gördünüz mü? ‘Ay parola neydi acaba?’ diye hiç düşünmeyin ‘Slave Ukraine!’ deyin ve gizli kapılar ardına kendinizi bırakın. Aslında savaş sığınağı olan bu restoranda savaşa ait birçok ekipmanı fotoğraflayabilirsiniz. Oyun olarak Putin’in resmine atış yapılıyor, mutlaka görülmesi gereken bir yer.

Lviv harikalar diyarı

House of Legends: Efsaneler Evi olarak bilinen bu mekânın konsepti ise çatı katında bulunan araba ve baca temizleyicisi adam heykeli. Çatıya araba koyma fikrini kim bulmuş bilmiyorum ama o arabayla fotoğraf çekinmek için insanlar birbiriyle yarışıyor, saatlerce fotoğraf sırası bekliyor yani anlayacağınız daima kalabalık. Baca temizleyicisi adam heykeline gelirsek elinde tuttuğu şapkaya para atabilirseniz dileğiniz kabul oluyormuş. 

Masoch Cafe: Yine insanların içeriye girebilmek için sırada bekleyip birbiriyle yarıştığı bir mekân. Mazoşizmin babası olarak bilinen ve aslen Lviv’li olan Leopold von Sacher’in anısına yapılmış bir kafe hatta girişinde kendisinin heykeli bulunuyor. Buranın konsepti ise garsonlar ellerinde kırbaçla dolaşıyor ve hiç beklemediğiniz anda sizi kırbaçlıyor. Anlayacağınız mazoşizm üzerine kurulmuş bir konsept, gözünüz korkmasın bu da farklı bir eğlence türü. 

Lviv’in ölüler şehri
Lviv’in ölüler şehri

Lviv Coffee Manufacture: Kafanıza baret takıp 1683 yılında yapılmış madene inmeye hazır mısınız? Tabii bununla da bitmedi, bu kafeyi asıl meşhur yapan alevli kahvesi, ateş püskürterek kahve üzerinde ki şekeri yakıyorlar ve ortaya çıkan görüntü sizi büyülüyor. Tam Instagram’lık! 

Lviv harikalar diyarı

Lviv Handmade Chocolate: Tüm Ukrayna’da yayılmış olan meşhur çikolatacının asıl yeri burası. Araba, ayakkabı, ev çikolatanın her türlü çeşidini burada bulabilirsiniz. Dantel örtülü masalarda eskiye dönük bir şekilde ‘fındıklı sıcak çikolata’ yemeyi es geçmeyin.

Mons Pius: Ukrayna’da et hem çok ucuz hem çok leziz, şehir merkezinde yiyebileceğiniz en iyi T-bone, New York Steak ve Lamb Ribs BBQ için buraya gelebilirsiniz, rezervasyon şart.

Meat&Justice: Lviv’in Nusret’i olarak kabul gören Meat&Justice ise kesinlikle et konusunda başarılı başka bir mekân tabi fiyatlar diğer yerlere göre bir tık daha fazla. Buranın konsepti ise Orta Çağ hapishanesi, elinde balta üzerinde eski dönem kıyafetleriyle dolaşan garsonlar sizleri çoook eskilere götürecek.

Chleb I Wino: Birbirinden leziz şaraplar sadece 40 Grivna (5 TL)! Kocaman peynir tabağı ise 170 Grivna! Hamburger sevenler de buraya! Hamburgerin her rengini yapmışlar, herkesin merak ettiği ‘black burger’ ve ‘blue burger’ı burada denemiştim.

Lviv harikalar diyarı

Lviv Galician Cheese Cake & Strudel Bakery: Hayatınızın ‘cheesecake’ (peynirli kek)’ini yemeye hazır mısınız? Küçük bir pastahane olan bu yerin sıcak sıcak taptaze elmalı pastası ‘strudeli’ de çok meşhur. Çay ve strudel sadece 50 Grivna. İçeriye tıkılıp yemek istemezseniz paket yaptırın meydanın keyfini çıkartarak dışarıda yiyebilirsiniz.

Drunken Cheery: Meydanda bulunan ayaküstü takılabileceğiniz bir vişne likörcüsü. Kapının önünde 3-4 bar masası mevcut likörünü alan masalarda sosyalleşiyor.

Lviv harikalar diyarı

Beer Theatre Pravda: Burası tam bir bira cenneti! Akşam saat 8’den sonra tiyatro tadında canlı müzik başlıyor, mutlaka gidilmesi gereken yerlerin başında. Ödüllü biraların tadına bakmayı unutmayın.

Lviv harikalar diyarı

At the Golden Rose: Buranın konsepti ise menüde fiyat olmaması, hesap pazarlık usulü ödeniyor. Tamamen sizin pazarlık gücünüze kalmış. Hadi bakalım gösterin Türklüğünüzün gücünü!

Görkemli kiliseler ve lezzetli kahvelerin şehri: Lviv
Görkemli kiliseler ve lezzetli kahvelerin şehri: Lviv

Champagneria: Şampanya severler buraya! Hem meyve parçacıklı çeşit çeşit şampanya tadıyorsunuz hem de ödediğiniz hesaba inanamıyorsunuz, çünkü çok ucuz. Odessa Red şampanya herkesin favorisi olsa da ben Odessa Rose’yi daha çok sevdim, bardak fiyatı 4 TL’ye denk geliyor. Yanında atıştırmalık peynir tabağına 10 TL’ye denk gelen bir ücret ödeyerek alabilirsiniz. Buranın Gürcü pidesi khachapuri ve sosislileri de pek bir meşhur. 

Lviv harikalar diyarı

The Most Expensive Galician Restaurant: Konsept restoranda farklılık yaratmak için birbiriyle yarışan Lviv’lileri gerçekten tebrik ediyorum. Bu restoranı bulmak bir dert, oldu da şans eseri buldunuz kapıda ki tokmağı çalışıyorsunuz ve kapıyı pijamalı bir amca açıyor. Aa yanlış mı geldik, pardon falan derken bunun konseptin bir parçası olduğunu anlıyorsunuz. Tabi bununla da bitmiyor! Yediniz, içtiniz afiyet olsun sıra geldi hesaba. Burası ne kadar pahalıymış, bulaşık mı yıkayacağız şimdi diye telaş etmeyin çünkü hesapta ki sıfırlar fazladan konulmuş.

Lviv harikalar diyarı

 Fotoğraflar: Selin Uzdil

 
Selin UZDİL
Selin UZDİL
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