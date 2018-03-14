Paris'in en iyi 5 kahvaltı mekânı - Şebnem DEMİREL
Paris aşkın, sanatın, tatlının ve daha birçok güzelliğin başkenti bunlardan biride kahvaltı… Türk kahvaltılarının yerini tutmasa da Paris’te güzel bir kahvaltıyla güne başlamak güzel olacaktır. Paris’te kahvaltı yapabileceğiniz mekânları sizler için sıraladık. İşte detaylar…
Le Dome du Marais
Paris'in en popüler semtlerinden biri olan Le Marais'de bulunan bu mekânın adı Marais kubbesi. Gerçekten de 1777 yılında inşa edilmiş bu binanın bir kubbesi bulunmakta. Kubbenin altında keyifli bir kahvaltı ile bu özel mekânın tadını sonuna kadar çıkartabilirsiniz.
Le Dome Du Marais'in şık kubbeli ana kısmı dışında antika mobilya ve aksesuarlarla süslenen ufak bir kış bahçesi de bulunmakta. Mekânın pazar brunchında yumurtadan pancake veya hamburgerden salataya kadar uzanan menüsünden arzu ettiklerinizi seçebiliyorsunuz. Peyniri her ne kadar Fransızlar tatlı niyetine yeseler de ben peynir tabağını kahvaltı olarak sipariş ettim ve yadırgamadılar.
Benedict Paris
Paris'in şu sıralar en popüler mekânlarından biri Benedict Paris. Hafta sonları saat tam 12.00'de kapılarını açıyor ve eğer zamanında orada olmazsanız oturacak yer bulmanız neredeyse imkansız.
Benedict Paris'te adı üstünde birbirinden lezzetli farklı farklı egg benedict çeşitleri bulunuyor. Geleneksel, avokadolu, cheddar peynirli, İtalyan usulü... Hatta trüf mantarlısı bile var. Yumurta sevmeyenler için ise sandviç, hamburger, salata, mozarella tabağı gibi farklı alternatifler de bulunuyor.
Le Pain Quotidien
Türkiye'de de şubeleri bulunan Le Pain Quotidien'in isim hikâyesi kurucusu Alain Coumont'un bir çocukluk anısına dayanıyor. Babası aldığı ekmekleri kolay kolay beğenmeyip "Bu günlük ekmek değil" diye hep söyleniyormuş.
Alain Coumont babasının bu sözlerini kullanıp açtığı dükkânın adını "Günlük Ekmek" koymuş ve bunu aynı zamanda da dükkânın ilkesi haline getirmiş.
Ben Le Pain Quotidien'in kahvaltısını çok seviyorum çünkü burada kruvasan, baget, meyve suları, omletler, granola gibi birçok farklı çeşidi bulabiliyorsunuz. Özellikle bitter, beyaz, sütlü, fındıklı gibi çeşitleri bulunan ekmeğe sürülen çikolatalarını mutlaka denemelisiniz çok lezzetli.
Angelina
Paris'in en bilinen mekânlarından biri olan Angelina'da kendinizi farklı farklı lezzetlerle şımartabilirsiniz. Tatlıları çok meşhur olan bu mekânın iki de imza ürünü bulunmakta: kestane ezmesi ile hazırlanan Mont Blanc tatlısı ve sıcak çikolatası.
1903 yılında açılan Angelina, Antoine Rumpelmayer gelininin adını vermiş. Angelina zamanla popülerleşip Fransız aristokrasisinin buluşma yeri haline gelmiş hatta Coco Chanel ve Proust'ta müdavimleri olmuş. Sizler de Angelina'nın harika ambiyasında gerçek bir Parizyen kahvaltısını tadabilirsiniz.
Le Fumoir
Le Fumoir'ı isterseniz çay saati, isterseniz öğle ve akşam yemeği, isterseniz bar ya da isterseniz brunch mekânı olarak tercih edebilirsiniz.
Menüsünde İskandinav esintilerini bulabileceğiniz Le Fumoir Restaurant hemen Louvre müzesinin karşısında bulunuyor. Pazar günleri saat 11.30’dan 15.00’e kadar süren uzun brunchında somon, yumurta çeşitleri, pancake gibi farklı farklı alternatifler bulunuyor.
Fotoğraflar: Şebnem Demirel
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