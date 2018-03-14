Paris'in en iyi 5 kahvaltı mekânı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Şebnem DEMİREL Paris'in en iyi 5 kahvaltı mekânı
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Seyahat
Şebnem Demirel
14.03.2018 - 13:16, Son Güncelleme:

Paris'in en iyi 5 kahvaltı mekânı - Şebnem DEMİREL

Şebnem DEMİREL
Şebnem DEMİREL
sebnemde@yahoo.com
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Şebnem DEMİREL
Şebnem DEMİREL
sebnemde@yahoo.com
Paris'in en iyi 5 kahvaltı mekânı

Paris aşkın, sanatın, tatlının ve daha birçok güzelliğin başkenti bunlardan biride kahvaltı… Türk kahvaltılarının yerini tutmasa da Paris’te güzel bir kahvaltıyla güne başlamak güzel olacaktır. Paris’te kahvaltı yapabileceğiniz mekânları sizler için sıraladık. İşte detaylar…

Le Dome du Marais Parisin en iyi 5 kahvaltı mekânı


Paris'in en popüler semtlerinden biri olan Le Marais'de bulunan bu mekânın adı Marais kubbesi. Gerçekten de 1777 yılında inşa edilmiş bu binanın bir kubbesi bulunmakta. Kubbenin altında keyifli bir kahvaltı ile bu özel mekânın tadını sonuna kadar çıkartabilirsiniz.

Parisin en iyi 5 kahvaltı mekânı

Le Dome Du Marais'in şık kubbeli ana kısmı dışında antika mobilya ve aksesuarlarla süslenen ufak bir kış bahçesi de bulunmakta. Mekânın pazar brunchında yumurtadan pancake veya hamburgerden salataya kadar uzanan menüsünden arzu ettiklerinizi seçebiliyorsunuz. Peyniri her ne kadar Fransızlar tatlı niyetine yeseler de ben peynir tabağını kahvaltı olarak sipariş ettim ve yadırgamadılar.

Benedict Paris

Paris'in şu sıralar en popüler mekânlarından biri Benedict Paris. Hafta sonları saat tam 12.00'de kapılarını açıyor ve eğer zamanında orada olmazsanız oturacak yer bulmanız neredeyse imkansız.

Parisin en iyi 5 kahvaltı mekânı

Benedict Paris'te adı üstünde birbirinden lezzetli farklı farklı egg benedict çeşitleri bulunuyor. Geleneksel, avokadolu, cheddar peynirli, İtalyan usulü... Hatta trüf mantarlısı bile var. Yumurta sevmeyenler için ise sandviç, hamburger, salata, mozarella tabağı gibi farklı alternatifler de bulunuyor.

Le Pain Quotidien

Türkiye'de de şubeleri bulunan Le Pain Quotidien'in isim hikâyesi kurucusu Alain Coumont'un bir çocukluk anısına dayanıyor. Babası aldığı ekmekleri kolay kolay beğenmeyip "Bu günlük ekmek değil" diye hep söyleniyormuş.

Filmlerle başlayan, kendisiyle devam eden Paris aşkı
Filmlerle başlayan, kendisiyle devam eden Paris aşkı

Alain Coumont babasının bu sözlerini kullanıp açtığı dükkânın adını "Günlük Ekmek" koymuş ve bunu aynı zamanda da dükkânın ilkesi haline getirmiş.

Parisin en iyi 5 kahvaltı mekânı

Ben Le Pain Quotidien'in kahvaltısını çok seviyorum çünkü burada kruvasan, baget, meyve suları, omletler, granola gibi birçok farklı çeşidi bulabiliyorsunuz. Özellikle bitter, beyaz, sütlü, fındıklı gibi çeşitleri bulunan ekmeğe sürülen çikolatalarını mutlaka denemelisiniz çok lezzetli.

Angelina

Paris'in en bilinen mekânlarından biri olan Angelina'da kendinizi farklı farklı lezzetlerle şımartabilirsiniz. Tatlıları çok meşhur olan bu mekânın iki de imza ürünü bulunmakta: kestane ezmesi ile hazırlanan Mont Blanc tatlısı ve sıcak çikolatası.

Parisin en iyi 5 kahvaltı mekânı

1903 yılında açılan Angelina, Antoine Rumpelmayer gelininin adını vermiş. Angelina zamanla popülerleşip Fransız aristokrasisinin buluşma yeri haline gelmiş hatta Coco Chanel ve Proust'ta müdavimleri olmuş. Sizler de Angelina'nın harika ambiyasında gerçek bir Parizyen kahvaltısını tadabilirsiniz.

Le Fumoir

Le Fumoir'ı isterseniz çay saati, isterseniz öğle ve akşam yemeği, isterseniz bar ya da isterseniz brunch mekânı olarak tercih edebilirsiniz.

İkizlerle Paris’te sanatın peşinde
İkizlerle Paris’te sanatın peşinde

Menüsünde İskandinav esintilerini bulabileceğiniz Le Fumoir Restaurant hemen Louvre müzesinin karşısında bulunuyor. Pazar günleri saat 11.30’dan 15.00’e kadar süren uzun brunchında somon, yumurta çeşitleri, pancake gibi farklı farklı alternatifler bulunuyor.

Fotoğraflar: Şebnem Demirel

Şebnem DEMİREL
Şebnem DEMİREL
sebnemde@yahoo.com
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