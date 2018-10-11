MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSeyahat YazÄ±larÄ±Kapadokya'da keyif önerileri
GeriÅžebnem DEMÄ°REL Kapadokya'da keyif önerileri
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Seyahat
Åžebnem DEMÄ°REL / Instagram: @berrydewblog
11.10.2018 - 14:41, Son GÃ¼ncelleme:

Kapadokya'da keyif önerileri

Åžebnem DEMÄ°REL
Åžebnem DEMÄ°REL
sebnemde@yahoo.com
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Åžebnem DEMÄ°REL
Åžebnem DEMÄ°REL
sebnemde@yahoo.com
Kapadokya'da keyif önerileri

BÃ¼yÃ¼lÃ¼ bir masal diyarÄ±, sihirli bir yer ve insanÄ±n nefesini kesen muhteÅŸem bir manzara. Ã–zellikle sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda uyanÄ±p o uÃ§suz bucaksÄ±z vadiye bakÄ±yorsanÄ±z, Ã¶nce gÃ¼neÅŸin bin bir rengini sonra da gÃ¶ÄŸe doÄŸru yÃ¼kselen minik noktacÄ±klarÄ±n yavaÅŸ yavaÅŸ rengarenk balonlara dÃ¶nÃ¼ÅŸmesini izleyip "Ä°ÅŸte hayat bu!" diye iÃ§inizden geÃ§irerek kocaman gÃ¼lÃ¼msÃ¼yorsunuz. Evet, bu rÃ¼ya Ã¼lkesi Kapadokya...

Kapadokya'nÄ±n olmazsa olmazÄ± peribacalarÄ±dÄ±r ama muhteÅŸem vadiler ve manzaranÄ±n keyfini Ã§Ä±kartabileceÄŸiniz harika seyir noktalarÄ± da unutulmamalÄ±dÄ±r. Kapadokya'ya geldiyseniz mutlaka gitmeniz gereken yerlerin baÅŸÄ±nda Ihlara Vadisi, GÃ¶reme AÃ§Ä±khava MÃ¼zesi ve GÃ¶reme Milli ParkÄ±, GÃ¼ray MÃ¼zesi, UÃ§hisar Kalesi, GÃ¼vercinlik Vadisi, Derinkuyu yeraltÄ± ÅŸehri, ÃœÃ§ gÃ¼zeller... Ve daha birÃ§ok nokta bulunuyor. Mutlaka gÃ¶rÃ¼lmesi gereken yerler listenizi tamamladÄ±ktan sonra bu masal Ã¼lkesinin farklÄ± yÃ¶nlerini de keÅŸfedebilirsiniz. Bu Ã¶neriler bol keyif ve Ã§okÃ§a mutluluk iÃ§ermektedir:

Â

Kapadokyada keyif Ã¶nerileri

Vadi manzaralÄ± bir otel:Â Otel Ã§ok da Ã¶nemli deÄŸil demeyin Ã§Ã¼nkÃ¼ bu deneyimi baÅŸka bir yerde yaÅŸayamazsÄ±nÄ±z. Kayalara oyulmuÅŸ tarihi odalarda muhteÅŸem bir manzaraya karÅŸÄ± uyuduÄŸunuzu veya keyif kahvenizi yudumladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hayal edin. Ben Ã¶zellikle Kapadokya ruhunu yaÅŸatan ve iÃ§indeki tarihi eserlerle de aynÄ± zamanda bir mÃ¼ze olan Museum Hotel'i tavsiye edebilirim. Otelde bulunan paÃ§alÄ± gÃ¼vercinler, kaplumbaÄŸa bahÃ§esi ve beyaz tavus kuÅŸlarÄ±yla Museum Hotel bir rÃ¼ya gibi. DiÄŸer Ã¶nereceÄŸim Cappadocia Cave Suites ve Argos in Cappadocia otellerinde ben konaklamadÄ±m ama Argos'da kahve iÃ§ip bÃ¼yÃ¼leyici manzarasÄ±nÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kartmÄ±ÅŸtÄ±m.

Kapadokyada keyif Ã¶nerileri

Balon turu:Â SabahÄ±n Ã§ok erken saatlerinde uykulu gÃ¶zlerle yola Ã§Ä±kÄ±lan ama balon yÃ¼kseldiÄŸi anda iyi ki kalkmÄ±ÅŸÄ±m dedirten deneyim. Ä°ster balon turuna katÄ±lÄ±n ya da isterseniz uzaktan izleyin her iki seÃ§enek de birbirinden gÃ¼zel. BalonlarÄ±n muhteÅŸem Kapadokya manzarasÄ±na ayrÄ± bir renk kattÄ±ÄŸÄ± kesin.

Kapadokyada keyif Ã¶nerileri

Vadide yemek:Â Vadide manzaralÄ± bir yemek iÅŸ ve arkadaÅŸ gruplarÄ± veya Ã§iftler iÃ§in biÃ§ilmiÅŸ kaftan. Ben Ã¶zel bir organizasyon ile harika bir barbekÃ¼ deneyimi yaÅŸadÄ±m ama butik seyahat organizasyonlarÄ± dÃ¼zenleyen bu firmanÄ±n romantik yemek seÃ§enekleri de mevcut. Kim vadi manzarasÄ±na karÅŸÄ± gÃ¼nbatÄ±mÄ±nda yapÄ±lan romantik, mÃ¼zik eÅŸliÄŸindeki bir evlenme teklifine hayÄ±r diyebilir ki. Ã–zellikle Kapadokya'daki AÅŸk Vadisi bÃ¶yle Ã¶zel yemekler iÃ§in en uygun yer, aklÄ±nÄ±zda bulunsun.

Kapadokyada keyif Ã¶nerileri

GÃ¼ndoÄŸumlarÄ± - GÃ¼nbatÄ±mlarÄ±:Â Her gÃ¼ndoÄŸumu gÃ¼nbatÄ±mÄ± gÃ¼zel ama Kapadokya'dakiler sanki daha bir Ã¶zel. PeribacalarÄ±na yansÄ±yan Ä±ÅŸÄ±ktan mÄ±, gÃ¶ÄŸe yÃ¼kselen balonlarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± ambiyansdan mÄ± bilmiyorum ama mutlaka ilk Ä±ÅŸÄ±klarda uyanÄ±p bu gÃ¼zelliÄŸi izlemelisiniz.

Kapadokyada keyif Ã¶nerileri

Lezzet keÅŸifleri:Â Museum Hotel'in iÃ§inde bulunan Lil'a Restaurant'ta kendinizi birbirinden lezzetli yemeklerle ÅŸÄ±martabilir veya eskiden bir sinema ve kÃ¶y kahvesi olan ÅŸimdilerin keyifli restaurantÄ± Elai Cappadocia'da yine lezzetli yemeklerin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kartabilirsiniz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda yÄ±llar Ã¶ncesinin AsmalÄ± KonaÄŸÄ± da bir restoran olarak hizmet ediyor. Old Greek House Restaurant'ta nostalji yaÅŸayÄ±p Ã¶zellikle zeytinyaÄŸlÄ± yaprak sarmalarÄ±ndan bence birkaÃ§ tabak sÃ¶yleyin Ã§Ã¼nkÃ¼ hepsi bir anda bitiveriyor. ÃœrgÃ¼p ÅŸehir merkezindeki kuruyemiÅŸÃ§ilerden de mutlaka doÄŸal baklava dedikleri pestilin iÃ§ine sarÄ±lmÄ±ÅŸ olan fÄ±ndÄ±k ezmeli muska tatlÄ±sÄ±ndan almayÄ± unutmayÄ±n.

Kapadokyada keyif Ã¶nerileri

ATV ile Kapadokya turu:Â PeribacalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼yerek ve balonla gezebileceÄŸiniz gibi bir baÅŸka seÃ§enekte Â bu gezmeye azÄ±cÄ±k adrenalin katÄ±p ATV'ler ile dolaÅŸmak. Hem ATV'li Kapadokya gezisi Ã§ok keyifli hem de engebeli arazi nedeniyle Ã§ok da eÄŸlenceli. FarklÄ± bir deneyim yaÅŸamak isteyenler iÃ§in bu harika bir alternatif.

Kapadokyada keyif Ã¶nerileri

Åžarap baÄŸlarÄ±:Â ÅžarapÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nemli merkezlerinden biri olan Kapadokya bu Ã¼nÃ¼nÃ¼ volkanik etkinlikler sonucu yÃ¶rede oluÅŸan tÃ¼flÃ¼ topraklara borÃ§lu. KocabaÄŸ ÅžarapcÄ±lÄ±k ve Turasan ÅžarapcÄ±lÄ±k bÃ¶lgedeki en Ã¼nlÃ¼ ÅŸarap firmalarÄ±. Birbirinden farklÄ± lezzetler arasÄ±nda mutlaka siz de kendi zevkinize uygun bir ÅŸarap bulabilirsiniz.

Åžebnem DEMÄ°REL
Åžebnem DEMÄ°REL
sebnemde@yahoo.com
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

SÄ±radaki Haber

GÃ¼ney Afrikaâ€™da ikinci yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±

DÃ¼nyanÄ±n en sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± 8 yÄ±lbaÅŸÄ± geleneÄŸi

En gÃ¶rkemli yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± tatilinizi geÃ§irebileceÄŸiniz en iyi 10 yer