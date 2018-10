Küba'da 'kasa'larda konaklama

Yıllardır hayallerimi süsleyen Küba için araştırma yaparken 970 Euro’ya 9 günlük bir programa rastladım, bayramda seyahat etmek üzere aylar öncesinden tur rezervasyonumu yaptırdım. Yıllarca dünyanın 100’e yakın ülkede yüzlerce otelde konaklamış biri olarak ilk defa seyahatimde Casa’larda konaklama yapacaktım. Birçok tur operatörünün turlarını inceledim ancak hepsi 5 yıldız otellerde konaklama yaptırıyorlar ve tur fiyatları da 2.000 Euro üzerindeydi. Sadece Casa konaklamasını Güney Amerika turları konusunda uzman olan Ejder Turizm’in yaptığını öğrendim, aslında amacım illa ev konaklamasını tecrübe edinmek değildi, sonuçta 970 Euro’ya Küba gibi hayallerimi süsleyen bir ülkeye gidebilecektim. İlk defa seyahat edeceğim bir acente ve ilk defa deneyeceğim ev konaklaması nedeniyle, acaba karşıma nasıl bir ev çıkacak, banyosu duşu nasıl? Tuvaleti odanın içinde mi? Küba imkanların kısıtlı olduğu, fakir bir ülke sonuçta! Dolayısıyla nasıl bir evde yaşıyorlar ki ben o evde nasıl bir konfora sahip olabileceğim gibi pek çok soru işaretiyle yola çıktım.









Türk Hava Yolları’nın 12 saatlik direkt uçuşu sayesinde, yorulmadan konforlu bir şekilde Havana’ya ulaştım. İlk gün varışta Havana şehir turu için yola koyulduk. Yola çıkmıştık çıkmasına da, turun bitiminde acaba bizi nasıl bir eve bırakacaklar diye tur boyunca düşündüm. Bizi havalimanında karşılayan ve Küba’da 8 yıldır yaşadığını öğrendiğim rehberimiz Ece Ayaydın kusursuz bir şehir turu ile Küba’ya bambaşka bir pencereden bakabileceğimiz şekilde tüm gruba çok özel bilgiler verdi. Şehir turunda, orada yaşayan bir lokal insanın rehberliğinde, halkın gözüyle de Havana’yı tanıma fırsatını bulmuş olmamız, bende her şey yolunda gidiyor, sanırım bu Casa’lar da endişe ettiğim gibi çıkmayacak algısı yarattı. Artık kafayı ne kadar taktıysam… Dile kolay, 100 ülke yüzlerce 5 yıldız veya butik otel konaklama deneyimine sahip bir turizmci ama ilk defa ev konaklaması yapacak bir turizmci! Sanırım bu da benim ayıbım.







Şehir turu bittiğinde 21 kişilik grubumuzu rehberimiz Ece Hanım tek tek evlerin önünde durarak, Casa’lara dağıttı ve tüm grubu birbirine yürüme mesafesinde yer alan 7-8 Casa’ya yerleştirdi. Öncelikle şunu fark ettim ki, Casa’lar Vedado adı verilen Havana’nın iyi bir semtinde yer almakta ve Havana’nın en popüler caddelerinden biri olan 23.cü caddeye 200 metre kadar mesafedeydi. Üstelik sadece belirli meydanlarda internet erişimi olan Küba’da, internet olan meydana da sadece 500 metre mesafedeydi ki, bu Havana’da konaklama için son derece lüks bir imkan…







Ben de, benim için rezervasyon yapılmış olan Casa’ya geldiğimde ev sahibimiz Flora Roca Hanım tarafından sıcacık bir gülümseme ile karşılandım. Tabii Casa’nın maskotu olan 47 yaşındaki Galapagos kaplumbağası eşliğinde…Sonrasında çok iyi dost olacağımız bir karı-koca ve konakladığım süre boyunca peşimden hiç ayrılmayan sevimli kaplumbağa ile ilk izlenimlerim muhteşemdi. İki katlı bir villa görünümlü 1920’lerden kalma evin içine girdim. Ev sahibimiz hanımefendi Psikiyatrist ve eşi de telekomünikasyon uzmanıydı. Her ne kadar okuyup diploma almış olsalar, bir süre kendi işlerini yapmış olsalar da, devletin sunduğu imkanların maaş olarak kısıtlı olması sebebiyle ev pansiyonculuğu yapıyorlardı. Kızlarının evlenmiş Londra’ya yerleşmiş, oğullarının ise okul okumak ve aynı zamanda çalışmak üzere Miami’de birkaç senedir yaşadıklarını öğrendim. Evin hemen girişinde verandanın altında 4 adet döküm demirden yapılma sallanan sandalye vardı, bahçe yemyeşil çiçeklerle donanmıştı. Evin kapısında girer girmez her yerde tablolar ve tarih kokan bir yapı eşliğinde, salona ulaşılıyordu. Salonda tekli, ikili koltuklar, TV, halı ve yemek masası yer almaktaydı.







Salonun hemen karşısında 3 ayrı oda ve son odanın karşısında mutfak yer almaktaydı. Son odanın hemen yanından Casa’nın arka bahçesine çıkılabiliyordu. Odama girdiğimde bir de ne göreyim, her şey 5 yıldız otel odası kadar konforlu ve ihtiyaçlara uygun düzenlenmişti. Mini buzdolabı, sıcaklardan bunalmamak adına klima, klimadan rahatsızlık duyanlar için tepede dönen dev pervane, çift kişilik yatak ve komodin de bulunmaktaydı. Odanın metrekaresi de otel odalarını aratmayacak büyüklükteydi. Banyo ise müstakil, içinde tertemiz bir tuvalet ve 24 saat akan sıcak su imkanı bulunmaktaydı. Hiç bu kadar organize ve kaliteli bir konaklama yapacağımı beklememiştim açıkçası. Otele göre en önemli artıları ise; ev sahipleri ile bol bol sohbet etme şansınız oluyor, böylece yerel halkın ne yediği, içtiği, nerelere gittiği, bit pazarları, şehir hakkında tüyolar vs. her şeyi alabiliyorsunuz. Bir diğer önemli artısı, her akşam ev sahibine yarın sabah şu saatte kahvaltımı istiyorum diyorsunuz o saatte kahvaltınız hazır oluyor. Üstelik bir gece önceden ne yemek istediğinizi size soruyorlar, zevkinize göre hazırlıyorlar. Yumurtanızı, omlet, göz yumurta yada katı mı yemek istiyorsunuz? Mango, papaya, karpuz, muz ve ananastan oluşan enfes bir meyce tabağını standart olarak sunuyorlar. Kahve Küba’nın o muhteşem dağlarından toplanan organik kahve, dilerseniz poşet de olsa siyah çay da içebiliyorsunuz. Taze sıkılmış meyve suyu, ekmek ve birkaç dilim de kaşar peynir oluyor tabağınızda.









Trinidad’da da Casa’larda konakladım. Orada kaldığım Casa, ilk kaldığımı aratmayan hatta biraz daha iyi bir Casa idi. Çok şaşırdım zira ev konaklaması satın aldığım andan itibaren fakir bir ülkede, nerede kalacağımı kara kara düşünmüştüm oysa ki! Buradaki casa tam bir malikane gibiydi. Turdan birlikte kaldığım aileler de, benim gibi endişe duyarak deneyimledikleri Casa konaklamasından %100 memnun kaldılar diyebilirim. Açıkçası, tura katılanlardan hiç biri, bu kadar kaliteli ve bir turist için bu denli farklı bir tecrübe yaşayabileceklerini tahmin etmemişlerdi. Trinidad’da şehrin ana meydanına sadece 300 metre mesafede, aydınlık, nezih ve çok güzel bir sokakta konakladık. Panjurlarımız da tahtadan yapılmıştı, yattığım yataktan sokakta yürüyen insanları görebiliyordum ve tam bir Küba otantizmi yaşama şansı bulmuştum.









Ülkenin çeşitli yerlerinde, lüks otellerde konaklayan birkaç Türk grupla daha karşılaştık, ancak bir çoğu otellerden memnun olmadıklarını, hijyen ve yıllar boyunca yapılmamış olan tadilatlar sonucu otellerin lüks, 5 yıldız kategorilerinde olmasına karşın memnun edecek seviyede olmadıklarını paylaştılar. Casa’larda kalmak bir turizmci olarak bile benim için olağanüstü bir deneyimdi, umarım bir daha Küba’ya yolum düşer ve yine Casa’larda kalırım ancak bu defa ucuz tur olduğu için tercih etmeyeceğim! Kaliteli ve otantik bir konaklama için Casa’larda kalacağım. Küba’ya yolunuz düşerse size de tavsiye ederim.