Yılbaşı gecesinin yurtdışındaki en gözde adresleri

En görkemli Noel ağacı

New York - ABD



Frank Sinatra’nın “Uyumayan şehir” dediği New York’ta yılbaşı kutlamak için binlerce dolar ödeyerek parçası olacağınız etkinliklerden sıfır maliyetli sokak kutlamalarına kadar alternatif çok... Benim önerimse şu: Öncelikle Rockefeller Meydanı’na gidin. Dünyanın en görkemli Noel ağaçlarından biri buraya kuruluyor. Üstelik bu ağacın dikilmesi neredeyse 100 yıla yaklaşan bir gelenek. Süslemesinde 30 binden fazla ampul, bir o kadar da kristal kullanılıyor. Yılbaşı akşamı New York’lular Times Meydanı’na koşuyor. Hep birlikte 10’dan geriye doğru sayarak yeni yıla girmek şehrin geleneği. Ben de bir kez parçası oldum; -17 derecelik soğuğu ve buna rağmen iğne atsan yere düşmez kalabalığı unutamam...









En soğuk yılbaşı

Jukkasjarvi - İsveç



“Yılbaşı demek, kar demek” diye düşünenlerdenseniz ve soğuk havayı seviyorsanız, en sıradışı alternatif Stockholm’den 90 dakikalık bir uçuşla gideceğiniz Jukkasjarvi’de yer alan ünlü Buz Hotel (www.icehotel.com) olur. Havaalanından kar otomobili veya köpeklerin çektiği kızaklarla ulaşıyorsunuz. Otelin tamamı ve içindeki eşyaların tümü buzdan yapılma; buzdan bir sinema salonu da var. Girişte uzay kıyafeti gibi özel bir palto giyiyorsunuz, geceleri teknoloji harikası tulumlarla, rengeyiği postu serilmiş yataklarda uyuyorsunuz. 1990’dan beri her kasım ayında 4 bin ton buzla inşa edilen otel, bahara doğru eriyip Torne Nehri’nin sularına karışıyor. Buzdan sıcak su boruları geçiremeyecekleri için tuvalet ve duşlar otelin dışında. Burada meşhur Kuzey Işıkları’nı da görebilirsiniz.









En masalsı 31 Aralık

Laponya - Finlandiya



Laponya, 188 bin gölün oluşturduğu ‘Göller Bölgesi’nde. Huş ve çam ağaçlarının donattığı olağanüstü güzelliği, bembeyaz kar örtüsü ve yılbaşı ışıkları tamamlıyor. Kuzey yıldızını ve tan vaktinde Kutup Işıkları’nı seyretmek yılbaşı hediyesi gibi... Kendilerine ‘Sami’ diyen Laponlarla tanışmaksa yeni bir yıla girerken insan hazinenize sıcakkanlı birçok kişiyi eklemek demek. Laponya’da hâlâ 5-6 bin kadar Sami yaşıyor ve rengeyiği yetiştiriyorlar. Rengeyiklerinin ya da husky köpeklerin çektiği kızaklarda gezmek, bu hayvanların güzelliklerine ve güçlerine hayran olma nedeni. Noel Baba efsanesinin en nostaljik haline de burada şahit olabilirsiniz.









En lüks plan

Aspen - ABD



65 milli park, orman ve eyalet parkından oluşan, 26 ünlü kayak merkezine sahip Colorado’nun gözdesi Aspen, en lüks yılbaşı alternatiflerinden biri. Jet sosyetenin akın ettiği, dünyanın en pahalı kayak merkezi burası. Rocky Dağları arasına saklanmış bu doğa harikası, yeryüzüne yaklaşık 1350 metre yüksekten bakmanızı sağlıyor. Otelleri ve gece kulüpleriyle sadece kayağın değil eğlencenin de merkezi. Dünyaca ünlü moda markalarının bir araya geldiği Aspen’de her köşe başında bir Hollywood yıldızıyla karşılaşabilirsiniz.









En hesaplı program

Batum - Gürcistan



Sınır kapımız Sarp, Hopa’ya dolmuşla yaklaşık 20 dakika. Bizdeki Karadeniz şehirlerini andıran Batum ise sınır kapısından sonra yarım saat sürüyor. Yemyeşil bir ormanın içine kurulmuş, dünyanın en büyük botanik bahçelerinden birine sahip Batum, bir liman şehri. Yurtdışında yılbaşı geçirmek için en uygun fiyatlı seçenekler arasında. SSCB döneminde ülkenin rivierası sayılan bölgede zengin bir mutfak var. Yeni yılı Avrupa, Asya ve Ortadoğu mutfaklarının harmanlandığı lezzetlerden oluşan bir ziyafet sofrasında karşılayabilirsiniz.