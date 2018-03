Van sizi çağırıyor

Doğu Ekspresi haftanın 7 günü işliyor. Ve buna rağmen biletler tam olarak karaborsa. Van Gölü Ekspresi’nde ise bilet bulmak daha kolay gibi düşünülse de bu kez de sefer azlığı çıkıyor karşınıza, plan yapmak biraz zorlaşıyor. Çünkü haftanın sadece 3 günü Van Gölü Ekspresi seferi var. Her salı ve pazar Ankara’dan (şu sıralar Kırıkkale yakınındaki Irmak’tan kalkıyor tren; Ankara-Irmak arası yolculuk TCDD’nin ücretsiz otobüsleriyle sağlanıyor); her salı ve perşembe ise Tatvan’dan hareket ediyor. Yolculuk 1 gün sürüyor. Eğer pulman vagonda seyahat ederseniz (Ki 1 günlük yolculuk için epey yorucu olur) bilet sadece 47 TL. Örtülü kuşetli vagonda 62, yataklı vagonda ise 96 TL’ye yolculuk edebilirsiniz.







Ankara’dan binip Tatvan’a ulaşana kadar 60 istasyon geçiyorsunuz. Pencerenizin önünden akan dünya ise bambaşka yerlere sürükleyecek sizi. Yol bitip de Tatvan’a ulaştığınızda ise Van’a geçmek için 3 alternatifiniz var. Feribota binebilir, otobüsü tercih edebilir ya da taksi kullanabilirsiniz. Van’da ise görülecek çok yer, yapılacak çok şey var.



Van Kalesi



İ.Ö. 832 yılında Tuşba dedikleri Van’ı başkent yapan Urartular’ın izlerini takip etmek için önce Van Kalesi’ne gidebilirsiniz. Arkeoloji ve tarih meraklıları burayı özellikle görmeli. Urartu Kralı Sarduri’nin İ.Ö. 840’larda ilk surlarını inşa ettirdiği kale, Ermeniler ve Osmanlı başta olmak üzere farklı dönemlerden, toplumlardan izler taşıyor.



Çavuştepe



Şehrin 28 kilometre güneyindeki Çavuştepe ise Urartu izlerini takip edebileceğiniz bir diğer adres. Burada Urartu Kraliyet Sarayı’nı göreceksiniz. Binlerce yıllık tahıl ambarları ve içindeki buğday kalıntıları, su kanalları, kanalizasyon sistemleri çok rafine bir uygarlık olan Urartular hakkındaki ilginç bilgilerden bazıları…









Merkez Cumhuriyet Caddesi



Van’daki yeni yerleşim kalenin bulunduğu eski Van’ın yaklaşık 4 kilometre gerisinde kurulmuş. Her yol Roma’ya çıkar misali Cumhuriyet Caddesi şehrin merkezi konumunda. Otellerden kahvaltı salonlarına, müzeden halk pazarına giden her yol Cumhuriyet’ten geçiyor. Van’ın en hareketli yeri!









Van Denizi



Evet aslında bir göl, ülkemizin en büyük gölü. Ama yöre halkı için orası Van Denizi. En derin yeri 451 metre olan 1648 metre rakımdaki Van Gölü, aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı su gölü. Van Gölü’nün etrafında uzun yürüyüşler yapabileceğiniz sahil hattı var. Doyumsuz manzarasının tadını çıkarıp bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. Gölde 4 ada yer alıyor; Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş.



Akdamar Adası



Van’da görmeniz gerekenler listesinin üst sıralarında Akdamar Adası var. Sahilden kalkan teknelerle adaya 10 dakikada ulaşabilirsiniz. Ermeni taş ustalığına hayran kalacağınız Akdamar Adası’ndaki Surp Haç Kilisesi, İ.S. 920’li yıllarda, Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından yaptırılmış. Nuh’un Gemisi, Adem ile Havva, Davut ile Goliath, Yunus Peygamber karşılaşacağınız kabartmalardan sadece birkaçı. Kiliseyi 1951 yılında yıkmaya kalkışmışlar! O dönemde gazetecilik yapan Yaşar Kemal’in uğraşları sayesinde neyse ki bu girişimden vazgeçilmiş...







En Ünlü Kahvaltı



Ülkemizin her yerinde kahvaltı yapmak ayrı bir keyif. Hepsinde yöreye özgü farklı tatlarla donatılıyor sofralar. Ama kahvaltı denince akla gelen ilk yer Van olur sanırım. Meşhur Van kahvaltısı için öncelikle uzun zaman ayırın çünkü ‘ye – kalk’ yapılmayacak kadar zengin ve lezzetli sofralar kuruluyor. Sofraya gelen yerel lezzet arasında; kaymak, tereyağı, kavurma-yumurta ikilisi, meşhur Van balı ve olmazsa olmaz otlu peynir var. Şehrin bir diğer meşhuru ise inci kefali; tatmadan dönmeyin.







Peynir ve Bal Almazsanız Olmaz



Bu arada Vanlılar, tıpkı Fransızlar gibi yemeklerin ardından peynir yiyor. İçinde kekikten yabani sarımsağa, helisden Mustafa çiçeğine kadar değişik otların yer aldığı Van otlu peyniri, şehrin markalaşmış lezzeti. Çarşıda nerdeyse her dükkanda bulabilirsiniz. Hem peynir tadımı yapabilir hem de hazırlanışı hakkında merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Van balının ünü de malumunuz. Eğer kahvaltılarda yediğiniz yetmezse, yaşadığınız yere sipariş de verebilirsiniz.



LİSTENİZDE OLSUN



Van yakınındaki Ahlat’ta Türkiye’nin en ilginç mezarlıklarından biri var; gitmişken görün. Van merkezine 80 km uzaklıkta adını Bağdat seferine çıkan Osmanlı Padişahı 4. Murat’tan alan 50 metre yüksekliğindeki Muradiye Şelalesi var; doğanın bu müthiş armağanıyla tanışın. Van Müzesi’nde İ.Ö. 9000’den başlayan tarihsel yolculukla şehri keşfetmeniz için harika parçalar var; mutlaka ziyaret edin. 100. Yıl Üniversitesi’nin Kedi Evi’nde güzelliği dillere destan Van kedileri var; keyifli bir seyahat anısı için uğrayın.









EJDERHA SIRTINA BENZEYEN KALE



Van’a 55 kilometre uzaklıkta yer alan Hoşap ya da diğer adıyla Güzelsu Kalesi bölgenin tarihi hazinelerinden. 1643 yılında Sarı Süleyman Mahmudi tarafından yaptırılan kale uzaktan bir ejderha sırtını andırıyor. Aslan figürleri ve Farsi bir yazıtla süslü anıtsal giriş kapısından sonra kendinizi gizemli doğu masallarından birinde buluyorsunuz. Doğu Anadolu’nun çarpıcı taraflarından biri bu zaten; çorak, uçsuz bucaksız arazide kilometrelerce gittikten sonra beklenmedik bir sürprizle karşılaşmak... Kalenin çevresi, vaktinde yüzlerce oda, camiler, hamamlar, çeşmeler, zindanlar ve sarnıçlarla çevrilmiş. Bir de öyküsü var ki; 1643 yılında Hoşap Kalesi’ni yaptıran Sarı Süleyman Mahmudi o kadar memnun kalmış ki başkası için böyle güzel bir kale yapamasın diye mimarın ellerini kestirmiş!