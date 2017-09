Sonbahar’da Ege öyle güzel ki...

AYVALIK-CUNDA

Bir dönemin unutulmaz Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Murat Reis Ayvalık, tamamıyla yenilenerek misafirleriyle yıllar sonra yeniden buluştu. Mavi ve yeşilin ortasındaki konumu ayrıcalıklı. Gurme damaklar için özel lezzetlerin sunulduğu Olea Restoran, Ayvalık manzaralı saunasıyla D-Spa, fitness merkezi ve su sporları aktiviteleri keyifli bir tatilin anahtarı. Otelin köpek dostu olduğunu da hayvanseverlere ayrıca iletmekte fayda var. (Fiyatı kişi başı oda kahvaltı 408 TL, 0 266 312 01 01, www.muratreisayvalik.com).

Ayvalık’a çok yakın Teomida Hotel’in sakinliğinin, etrafını saran doğasının, dekorasyon dergilerinden fırlamış halinin tarifi yok; gidip Teomida’da kalarak görmeniz lazım. Bahçesindeki Akdeniz bitkilerinin rayihasıyla büyülenmeye de hazır olun. (Oda fiyatı kahvaltı dahil 430 TL, 0266 426 11 61, www. teomidahotel.com).

Mola, Cunda’da en sevdiğim otellerden biri. Ev rahatlığı tatilde de yanınızda olsun isterseniz başka alternatif bakmanıza gerek yok. Geniş avlusunda ve rengârenk bahçesinde keyif yapmak harika; restoranındaki lezzetler ise başlı başına anlatılmaya değecek kadar başarılı. (Fiyatı oda kahvaltı 375 TL. 0266 327 27 01 - molacunda.com).

Fora Otel’de Rum mimarisine uygun taş duvarlar, muhteşem bir deniz manzarası, lezzetli bir Ege kahvaltısı ve bolca sadelik var. Odalardaki şömineleriyle sadece yaz mevsimi değil yılın her vakti için güzel bir alternatif. (Fiyatı oda kahvaltı 250 TL, 0266 327 30 31, cundafora.com).

ÇEŞME

İstanbul’un en klasik otellerinden biri olan Kalyon Hotel Çeşme’de ( www.kalyoncesme.com) 12 odalı çok lüks bir otel açtı (Fiyatı oda kahvaltı kişi başı 250 TL). Mimar Derya Akdurak ortaya güzel bir eser çıkarmış. Tesisin Akdeniz mutfağını İtalyan lezzetleri ile bir araya getiren restoranı usta şeflere emanet.

Ilıca’da tarihi taş bir konakta hizmet veren Marge Hotel (www.margehotels.com) aynı avluya bakan iki farklı yapı ve iki farklı konseptten oluşuyor. Oteldeki antika parçalar tarihin zarafetini bugüne taşıyor. (Oda fiyatı kahvaltı dahil 250 TL).

ÖZDERE

2017 yazında açılan Club Marvy, 180 dönüm arazi üzerine kurulmuş ve sadece 339 odası var. Dolayısıyla yemyeşil bir ormanda oda başına 550 metrekare düşüyor. Personel çok ilgili, yemekler müthiş. Yereli ön plana çıkarmışlar. Havlular ve bornozlar Buldan’da özel dokunmuş. Otelin sahibi aile çok sayıda tesisin sahibi olduğu için turizm konusunda oldukça deneyimli. Odadaki şampuandan yemekteki sebzeye, dinlendirilmiş etten zeytinyağına çok şey ailenin çiftliğinden geliyor ve çoğu organik üretim. SPA muhteşem. İki şubesi var, biri denizin üzerinde. Odalardaki masaj yataklarından ufku görüyorsunuz. Tesiste iki dev havuz ve iki güzel koy var. İzmir Havalimanına ve yakınlardaki Kuşadası’na sadece 45 dakika uzaklıkta. Dükkânları şahane. Yerel sanatçıların eserleri satılıyor. Çin malı uyduruk hediyelik eşya yok. İstanbullu sanatçı Manuk’un harika tasarımlarının olduğu dükkan da bulunuyor. Otel, yeni olduğu için bazı eksiklikler var ama onlar da giderildiğinde tatil için iyi ve vazgeçilmez bir klasik olacak. (Fiyatı minumum iki gece iki kişi kahvaltı dahil 1425 TL).

BODRUM

Tarihin akışı içinde Halikarnassos, Petrius ve son olarak Bodrum adını alan bu küçük balıkçı ve süngerci kasabası, Heredot’un, Kaptan-ı Derya Turgut Reis’in yeri olmuş. The Luxury Collection, Türkiye’de ilk sahil otelini Bodrum’da ‘Caresse’ ismiyle açmıştı. Karaada’nın tam karşısında yer alan 84 odalı otel, panoramik deniz manzarasına sahip tesis mimarisiyle dikkat çekiyor. Conde Nast Traveler dergisi tarafından Avrupa’nın en iyi dünyanın da 6. en iyi resort’u seçilen tesisin plajı da harika, yemeklerine şapka çıkarılır. Spa Caresse de özel terapileriyle şimdiden müdavimlerini oluşturmuş. (Oda kahvaltı 336 Euro -1509 TL-)

The Marmara Hotel’in manzarası müthiş, yemekleri de. Bence Türkiye’nin en iyi tasarım otellerinden biri. Tepeden Bodrum Kalesi’ne bakan havuzunda yüzmek, 2.500 yıllık bir gözetleme kulesine sahip bahçesinde keyif yapmak lazım. Tesisin her bir köşesi sanat eserleriyle dolu. En sevdiğim taraflarından biri de otelden ayrılırken arkanızdan su dökmeleri. Aklınızda olsun Bodrum’a kışın yolunuz düşerse kalınacak en iyi yerlerden biri. (Oda kahvaltı 520 TL).

İtalya’daki Capri Palace Hotel & Spa’da hizmet veren Michelin yıldızlı restoran Il Riccio (0252 311 70 00), D-Hotel Maris’ten sonra geçen sene Bodrum’da ikinci bir şube açtı. Kopyala-yapıştır bir sürü mekâna örnek olmasını dilediğim bir mimari, insanı bir hayal âlemine sokuyor. Yemekler lezzetli, servis de iyi. Salaş balık restoranlarında ödediğiniz parayı düşününce fiyatlar pahalı değil. Tatlı mönüsü yok, sizi bir odaya götürüyorlar. Onlarca çeşit tatlı var ve tabağını doldurabildiğin kadar dolduruyorsun, fiyatı ise makul. Tesis gündüz plaj olarak da hizmet veriyor ve denizi mükemmel. (Oda fiyatı kahvaltı dahil 420 Euro -1.730 TL -)

The LifeCo, 360 derece sağlık hizmeti sunan bir merkez. Benzerleri yurtdışında çok olsa da ülkemiz için bu tür merkezlerin sayısı sınırlı. Detoks kamplarından sağlıklı beslenme reçetelerine birçok açıdan faydalanabilirsiniz. Sağlıklı yaşamın sadece kilo vermek olmadığını hatırlatması ve hayat kalitesini yükseltmesi açısından uyguladıkları programlar çok önemli. 24 farklı masaj uyguluyorlar; ek olarak ayurvedik masaj terapileri ve aromaterapileri var. Sonbahar için ideal olabilir.

Denize sıfır konumuyla etkileyici bir manzaraya hakim olan No:81 Hotel, Türkbükü’nde. 49 özel odasıyla lüks tatilin adreslerinden biri. Modern mimarinin hakim olduğu tesis doğa ve çevreyi özenle koruyarak inşa edilmiş. 950 metrekarelik iskelesinde Daze Restaurant ve plaj hizmeti veriyor. Daze’in Türk ve Uzak Doğu mutfağından hazırlanmış hafif ve lezzetli tatları ünlü şef Arif Solukanoğlu’nun elinden çıkıyor. George Rae tarafından yapılan heykeller otelin modern dekorasyonuna sanatı da katıyor. Her odanın içinde bulunan Merve İşeri’nin tablolarında 81 rakamı ise gizli olarak görselleştirilmiş. No:81 Hotel’in sahiplerinin Gümüşlük’te açtıkları Değirmen, sonbaharda evlenecekler için farklı ve özel bir mekan olabilir (Tel: 0252 377 61 05-www.no81hotel.com). ( (Fiyatı oda kahvaltı 155 Euro-635 TL -)

Bodrum’da en sevdiğim otellerden biri olan Casa dell’Arte’de Casa Frida Beach Club ve Türk mutfağından seçkin örnekler sunan Ninu Restaurant, gitmeye değer iki adres. Her tarafın sanat eserleri ile bezendiği adeta müze kıvamındaki otel çok keyifli (0252 367 18 48). Plaj arayanlar ise her an bir ünlüyle karşılaşabilecekleri Moon Beach’e uğrayabilirler. Yemek için ise Zuma bu sezon Bodrum’da en sevdiğim yerlerden biri oldu. (Fiyatı oda -kahvaltı 720 TL -)