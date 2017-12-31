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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerYazarlarSaffet Emre TONGUÇDenizliSende keşfedilecek ne çok şey var Denizli
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Saffet Emre TONGUÇ

Sende keşfedilecek ne çok şey var Denizli

Antik kentlerinden mi başlasam, birbirinden güzel göllerinden mi? Pamukkale’yi mi anlatsam önce, yoksa geçmişi bugüne taşıyan rengârenk evlerini mi? Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, yemekleriyle keşfetmeye doyulmayacak bir kent Denizli. Son yıllarda da değeri daha bir anlaşılır oldu. Anadolu’nun sakladığı hazinelerden biri o ve benim için gezmesi kadar yazması da keyifli. Huzurlarınızda benim favori kentlerimden Denizli…

Saffet Emre Tonguç
Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇSeyahat Yazarı

    Aslında Denizli bugünkü şehrin bulunduğu yerden 6 km. daha kuzeye kurulmuş ama sonra su daha bol olduğu için bugünkü yerine taşınmış. Şehirde hüküm süren uygarlıkların bıraktığı zengin bir miras var. Hitit, Frig, Ion, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı izleri farklı biçimlerde çıkıyor karşınıza. 30’a yakın antik kente, 20’yi aşkın höyüğe sahip olduğunu da eklersem, Denizli’nin tarihi dokusu biraz daha netleşir zihninizde.

    Eşsiz güzellik Pamukkale
    Çal Dağı’ndan çıkan termal sularda çözülmüş halde bulunan kalsiyum bikarbonat, tepelerden aşağıya doğru süzülüyor. Süzülürken içindeki karbondioksit havaya karışarak teraslarda sert tebeşir biçimindeki travertenleri oluşturuyor. Ve huzurlarınızda Pamukkale!
    Denizli merkeze 20 km. uzaklıktaki Pamukkale’nin dünyada eşi yok. Ayakkabılarınızı elinize alıp, binlerce yılda meydana gelen bu traverten teraslarda yürüyebilir; güneşin batışını hiçbir yerle kıyaslanamayacak keyifle izleyebilirsiniz.

    Sende keşfedilecek ne çok şey var Denizli


    Bir de Roma döneminden bu yana kullanılan ‘kutsal havuzda’ yüzebilirsiniz. Kutsal havuz bugün Pamukkale Motel’in içinde yer alıyor. Mermer parçaların ve kolonların olduğu 35 derecelik sıcaklığa sahip bu havuzdan yararlanmak için giriş parasını ödemeniz ve mayonuzun yanınızda olması yeterli. Pamukkale’deki termal su tam bir şifa kaynağı olarak görülüyor. Kalp, damar sertliği, tansiyon, romatizma, deri hastalıkları ile sinir ve damar hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Yılın her döneminde de kullanılabilir. Genellikle yaz aylarında turistlerin rotasına girse de esas kışın ilginç bir deneyim. Soğuk havada sıcacık suda yüzmenin keyfi bambaşka!

    Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği
    Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği


    Pamukkale’ye gittiğinizde geçtiğimiz yıllarda tamamen gün ışığına çıkarılan ve İmparator Domitian’a adanan Sütunlu Cadde’ye özellikle dikkat edin. Onu geçtikten sonra karşınıza bugün müze olarak kullanılan çok büyük boyutlardaki Roma Hamamları çıkacak. Müze küçük ama içindeki eserler ilginç. Heykeller, kabartmalar, antik paralar göreceklerinizden bazıları...

    Hierapolis

    Hierapolis antik kentinin kuruluşuyla ilgili bilgiler hala tam değil. Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından MÖ. 2. yüzyıl başlarında kurulduğu kabul ediliyor. İsmini de Amazonlar kraliçesi Hieradan aldığı düşünülüyor. Aslında bir ‘Helen’ kenti olarak günümüze ulaşabilirmiş. Ama M.S. 60’ta yaşanan büyük depremde neredeyse tamamı yıkılmış, sonrasında da sık sık depremlerden nasibini aldığı için ilk halinden pek eser kalmamış. Günümüze ulaşan, depremlerden sonra yenilenen Hierapolis…

    Sende keşfedilecek ne çok şey var Denizli


    Roma kentlerinin tipik özelliklerini taşıyan kent, Hristiyanlık için kutsal kabul edilen yerler arasında. İki nedeni var: Hierapolis, Hristiyanlığın ilk kabul edildiği yerlerden biri olmuş; İncil’de de bahsediliyor. Ayrıca 12 Havari’den biri olan Aziz Philip’in bu şehirde yaşayıp, yedi oğluyla beraber öldürüldüğüne inanılıyor. Philip için yapılan mezarın kalıntıları da ziyaretçilerin görecekleri arasında.

    Büyüleyici güzellik: Kaklık Mağarası
    Büyüleyici güzellik: Kaklık Mağarası



    M.Ö. 3000’den günümüze Laodikya

    Denizli’ye 6 kilometre uzaklıktaki Laodikya, geçmişte ticaret yollarının kavşağında yer alıyormuş. Özellikle yün ticareti ile çok zengin olmuşlar. Gittiğinizde karşınıza çıkacak manzarayı şöyle özetleyeyim; bir tarafta 2571 metre yükseklikteki ‘Honaz Dağı’, diğer tarafta bembeyaz Pamukkale duruyor, tam ortada ise iki nehir tarafından kuşatılmış Laodikya var. Antik kentin tarihi M.Ö. 3000’e kadar uzanıyor. Yapılan kazılarda ‘Geç Kalkolitik Eski Tunç Çağı’na ait mimari, seramik ve çakmaktaşı buluntularına ulaşılmış.

    Terapi noktası Karahayıt

    Denizli şifalı sularıyla meşhur bir kent… Karahayıt ise tam manasıyla bir sağlık ve terapi noktası. Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın da burada yıkandığı ve çamur banyosu yaptığı anlatılır. Tam 5 bin yıldır sudan gelen sağlık için insanların akın ettiği bir nokta. Suyun kaynağından çıkış hali tam 58 derece. Gittiğinizde termal temalı otellerde konaklayabilirsiniz; birçok seçenek var. Üstelik Pamukkale’ye de çok yakın; sadece 5 kilometre.

    Sende keşfedilecek ne çok şey var Denizli


    Tarihi ‘Kaleiçi’

    Şehir içinden bahsederken önce Kaleiçi’ni anlatmam gerek size. Denizli’nin merkezindeki en hareketli ve turistik nokta buradaki tarihi çarşı! Yerleşimin 11. yüzyıla dek uzandığı Kaleiçi, özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde gözde günlerini yaşamış; birçok Anadolu beyliği tarafından da kullanılmış. Çarşıda ise geleneksel el sanatları atölyeleri ve satış mağazaları var. Takılar, dekoratif ürünler, demir ve bakır eşyalar görecekleriniz arasında. Denizli halkının sosyal yaşamına dahil olmak için gideceğiniz bir başka adres ise ‘Çamlık’ olsun. Restoranlar, kafeler ve nerdeyse haftanın 7 günü eksik olmayan kalabalığıyla şehrin en hareketli noktaları arasında.

    Kaynak: Saffet Emre Tonguç

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