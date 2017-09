Sakız’dan Çeşme’ye yelkenle 4 gün 4 gece

SAKIZ ADASI

Tarihinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de turistlerin büyük ilgisini çeken ülkemizde turizm beldelerinin markalaşan etkinliklerle de anılması gerekiyor. Mavinin her tonunu bulabileceğiniz birbirinden güzel koyları, denizin kıyısında kıvrılan altın rengindeki plajları ve yeşilin bin bir çeşidiyle Çeşme de bu tatil beldelerinden biri…

Çeşme’nin Balık Turnuvası ve Alaçatı Ot Festivali’nin ardından artık bir de uluslararası yelken yarışı Arkas Aegean Link Regatta var. Yarışın ilk günü sert Ege rüzgârında yol alarak Sakız’a ulaştık. Zorlu fakat bir o kadar da keyifli bir parkurun ardından ekipler akşam Chandris Otel’de düzenlenen kokteylde tüm günün yorgunluğunu atarak keyifli vakit geçirdi. Otel adanın en iyilerinden biriymiş bizde olsa maksimum üç yıldız alır! 1970’lerden kalmış bir tesis o yüzden nostalji düşkünleri için ilginç olabilir! Perleas, Argentikon ve Grecian Castle adada konaklamak için iyi alternatifler.

Ertesi gün gerçekleştirilen ‘Sakız’ın keşfi’ ise burnumuzun dibinde bulunan, el değmemiş bir tarihle karşı karşıya getirdi bizi. Mesta ve Pirgi kasabalarına bayıldım. Adanın sembolü sakızın üretimini anlatan müze ilginç mimarisiyle ilgimi çekti. Adanın merkezi sevimsiz. Çirkin apartmanlarla dolu. Yemek için müzikli bir yer olan To Apomero, To Kechrimpari, Agyra Restaurant, Meze, To Tsikoudo ve tercih edebilirsiniz. Merkezden yaklaşık 15-20 dakika mesafedeki Lagada çok sevimli bir kasaba. Buradaki O Pasas (Paşa) çok iyi bir deni ürünleri restoranı. Sahibi Yorgo ile muhakkak sohbet edin. Dünya tatlısı biri. Türkleri de çok seviyor.

ÇEŞME

Ovacık’a mutlaka uğrayın

Yarıştan vakit buldukça 1974’ten beri yazlığa gittiğimiz Çeşme’de bilmediğim mekânları denedim. Günümüzün bu popüler sayfiyesi İyon Birliği’nin 12 şehrinden biriymiş. Osmanlılar zamanında deniz üssü olarak kullanılmış. İlçe merkezindeki en etkileyici yapı olan kale Cenevizliler tarafından inşa edilmiş.

Türkiye’nin Toskana’sı olma potansiyeline sahip Ovacık son zamanların gözde yeri. Ovacık’taki Noni’s House (0532 418 47 01) yeryüzünde cenneti arayanlara tavsiye edilir. Tek katlı stilize bir bağ evinin ortasına kurulu masalsı bahçede yer alan Noni’s House’ta kahvaltı yapabilirsiniz. Before Sunset (0532 173 55 18) Çeşme’nin en popüler plajlarından. Manzarada Sakız Adası var. Akşam üzeri partileri süper, oturup etrafı ve mekanın adına layık manzarayı seyredin.

Altınkum, Çeşme’de en sevdiğim ve bir gün imara açılacak diye dert ettiğim plaj.. Size bir ipucu Altınkum dahil Çeşme Yarımadası’nın güneyindeki bütün plajların suyu soğuk! Çeşme’nin en güzel plajlarından Fun Beach ve Fly-inn burada bulunuyor. Akşam yemeği için Çiftlikköy’deki İstakozcu Can Baba (0232 722 12 15) bir klasik. İstakoz, langust ve Ege Denizi balıkları yiyebilirsiniz. Batur’da katmerin tadına bakmayı ihmal etmeyin.

Çeşme Merkez’de ne yapılır?

Önce Kahvaltı’da (0232 712 16 61) başlayın. Hemen Çeşme’nin girişinde yer alan tesiste organik ürünlerden oluşan zengin bir sofra sizi bekliyor. Çeşme’nin yayalara ayrılmış ana caddesi olan İnkilap üzerinde restore edilmiş ve dükkâna çevrilmiş eski, güzel Rum evleri bulunuyor. Burası hediyelik eşya almak ve vakit geçirmek için ideal. Caddenin tam ortasındaki Ayios Haralambos Kilisesi ise bir kültür merkezi olarak kullanılıyor. Su Balık (0 530 766 01 11) mezeleri, balıkları ve sahiplerinin keyifli sohbetiyle ön plana çıkıyor. Horasan Balık (0 535 884 06 00) yine çarşı içinde fakat ara sokakta bir balıkçı. Mezeleri elinin ayarı çok iyi olan Kezban Hanım hazırlıyor. Tokmak Hasan’ın Yeri (0 232 712 06 19) Çeşme sahil yolunda bulunuyor. Sulu et yemekleri, yahni, döner ve kuru fasulyesi ile ünlü. Ege sahilindeki bir esnaf lokantası kıvamında. Çeşme İmren Lokantası (0 232 712 76 20) tam bir nostalji. Özellikle et yemekleri çok lezzetli.

Sakızlı dondurma

Rumeli Pastanesi’nde sakızlı dondurmanın tadına bakın ve gül reçeli almayı unutmayın. Çeşme Marina, Türkiye’nin en sıra dışı mimarilerinden birine sahip ve içinde çok güzel dükkânlarla restoranlar var. Benim favorim Tuzu Biberi oldu. İzmir ve civarında 12 yeri bulunan bu işletmenin zeytinyağlıları, mezeleri ve etleri muhteşem. Marina’nın arkasında otel olarak kullanılan Kanuni zamanından kalma bir kervansaray var ama restorasyonu beni bir türlü mutlu edemedi. Bu arada Çeşme’den kalkan yeni nesil katamaran feribotların sizi Sakız Adası’na 30 dakikada götürdüğünü unutmayın.

Saniye farkıyla

Son gün gerçekleştirilen Çeşme ayağı ise rekabetin en tatlısına sahne oldu. Anything/Dere Construction’ın bir saniye arayla önce ulaştığı finiş çizgisine ikinci giren Arkas Flying Box, üçüncü ise Garanti Sailing Lemon oldu. Arkas Aegean Link Regatta’da 4 gün boyunca yarışçılar toplam 35 deniz mili yol katetti. Aklınızda olsun , İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Körfez Festivali kapsamında İzmir Arkas Körfez Yarışı 23 ve 24 Eylül’de yapılacak.

Fotoğraflar: Cesmebook, Nerede Yesek