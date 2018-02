Gemiler bizi bekler...

19. yüzyıldan itibaren ulaşım olarak kullanılan yolcu gemileri, daha sonraları bu işlevine ek olarak turistik bir nitelik de kazanmış. Başlarda sadece zenginlerin kullanabildiği bir tatil alternatifiyken şimdi gemilerin sayısının ve kapasitelerinin artmasıyla ortaya çıkan fiyat uygunluğu nedeniyle, çok daha fazla kişi için ulaşılabilir hale geldi.

Yorgunluk yok, bolca keşif var



Cruise seyahatleri özellikle son 10 yılda giderek popülerleşti. Ülkemizde de çok sevildi. Çünkü bir seyahate çıkıp onlarca farklı yeri görmek, yerli gezginlere cazip geldi. Ne bavul toplama ne sürekli bir farklı bir otele yerleşme ne yollarda kaybedilen zaman… Bir taraftan tatil yaparken bir taraftan sürekli yol alıyorsunuz. Eşyalarınız, odanız da yerli yerinde. Sonra gemi bir limana yanaşıyor; başlıyorsunuz yeni bir durağı keşfetmeye. Farklı insanlar, farklı kültürler, farklı lezzetler… Günün sonunda yine evinize döner gibi gemideki kabininize dönüyorsunuz.







Yok yok dedikleri…



Gemiler 4-5 yıldızlı olunca her ihtiyaca kolaylıkla yanıt alınıyor. Lüks ve konfor her yerde karşınızda. İster balkona çıkıp kıyıdaki şehirleri izliyorsunuz, isterseniz alabildiğine okyanus maviliğinin içinde ruhunuzu tazeliyorsunuz. Alışveriş merkezi, spor salonları, havuzu ve güneşlenme terası olan gemilerde, akşamları ise birbirinden güzel şovlarla renkleniyor, casino alternatifi de var. Dünya mutfaklarından lezzetleri deneyebileceğiniz restoranlar ise başlı başına gemi seyahatine çıkma sebebi.



Gemi seyahatleri her yaş grubuna hitap eden detaylara sahip. Kimileri sakin bir havuz kenarında kitabını okurken, çocuklar kendilerine ayrılan havuzlarda su savaşı ile eğleniyor. Balayı çiftlerine özel romantik akşam yemekleri, gurmeler için tadım günleri, adrenalin severler için Zodyak botlarla buzullarda penguen turları ve dahası… Türkiye’den yaklaşık 75 bin gezgin, her yıl farklı rotaları tercih ederek gemi turlarına çıkıyor.







İster Alaska ister Norveç



Cruise şirketleri de seyahat yelpazesini giderek geliştiriyor. Farklı beklentileri yakalayabilecek biçimde, limanlarına gemilerin yanaşabildiği neredeyse her ülkeye tur düzenleniyor. Hatta yazın 500 kışın sadece 50-60 kişinin yaşadığı Alaska’nın en gizli köşelerine bile… Gemiler genellikle mevsimlere bağlı olarak seyahat rotası çiziyor ama yılın 12 ayına yayılan bir tur programı var. Akdeniz’den Alaska’ya, Norveç Fiyortları’ndan Güney Amerika’ya, Uzakdoğu’dan Karayipler’e kadar pek çok seçenek mevcut bulmak mümkün. Seçilen güzergahlarda, bahar ve yaz aylarının yaşandığı bölgeler revaçta. Seçilen güzergaha göre 3 geceden 18 geceye kadar farklı sürelere sahip gemi seyahatleri de var. Tabii bir de dünya turu sayılabilecek seyahatler var ki onlar için epey zaman ayırmak gerekiyor. Ama Türkiye’deki gezginler daha çok 7-10 gece aralığındaki seyahatleri tercih ediyor.







2018’in favori gemi seyahatleri



* 6 yıldızlı Oceania Nautica gemisinin 24 Mart’ta Tokyo başlangıçlı olarak çıkacağı Uzakdoğu turu 18 gün sürecek. Kyoto, Hanoi, Saigon, Bangkok konaklanacak şehirler olacak. Turda hem nadir geminin ziyaret ettiği Taipei limanı gibi duraklar hem de Hong Kong gibi gözde adresler yer alıyor.



* Msc Magnifica gemisiyle mayıs ve temmuz aylarında Norveç Fiyortları turu var. Türkçe rehberlik hizmeti de turun artılarından.

* Güneş ışıltısı ve Latin müziğinin enerjisine kendini bırakmak isteyenler, Maya tapınaklarını merak edenler için adres Karayipler. Türkiye’den THY ile Miami’ye direkt uçuşlarla dört geceden 20 geceye kadar Princess Cruise doğu, batı, güney Karayipler programları kulağa güzel geliyor.

* 2018 yılında suya inecek Seaview gemisi, Akdeniz’de tüm yaz boyunca paket programlar ve Türkçe rehberlik ile turlar düzenleyecek.



* Butik gemi Le Lyrial ile sekiz gece dokuz günlük Adriyatik turları 2019’da başlayacak. Kalkış noktası ise Venedik.



* Son yıllarda giderek daha çok ilgi çeken Alaska için Princess Cruises ile yedi gecelik turlar var.

Önce beyaz geceler, sonra Yeni Zelanda



Biri bu yaz diğeri ise 2019 başında iki gemi turum olacak. Beyaz Geceler döneminde İskandinavya – Rusya turuna çıkıyoruz. Msc Yacht Club ile 30 Haziran’da başlayacak turum, 7 gece 8 gün sürecek. Başta St. Petersburg olmak üzere; Kopenhag, Stockholm, Tallinn, Hamburg şehir turları yapacağız ve dünyanın en önemli müzelerinden Hermitage’a gideceğiz. Diğer turum ise Türkiye’den az sayıda misafirin gittiği ayrıcalıklı bir rotaya olacak: Avustralya - Yeni Zelanda. 14 Ocak 2019’da başlayacak tura, Celebrity Solstice gemisiyle çıkacağız. 18 gecelik programda Avusturalya ve Yeni Zelanda’yı keşfedeceğimiz, benim için de oldukça heyecanlı bir program olacak. Gemi turlarımı Cruise Brands Türkiye ile yapıyorum. (www.cruisebrands.com.tr).