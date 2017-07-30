Enerji bombası İbiza

İspanya’nın özerk bölgelerinden Balear Adaları’ndan biri olan İbiza, eğlenmeyi sevenlerin vazgeçilmezleri arasında ilk sırada. Dünya jet sosyetesinin tercih ettiği bu yerde her an ünlü bir simayla karşılaşabilirsiniz. Masmavi denize upuzun kumsalların eşlik ettiği ada, aynı zamanda ‘özgürlükler adası’ olarak da biliniyor. Sadece İspanya’nın ve Avrupa’nın değil dünyanın en önemli eğlence merkezlerinden biri kabul ediliyor. Adadaki evlerin beyaz renkli olmasından dolayı beyaz ada da deniliyor. İbiza Town, Santa Eularia del Rue ve Sant Antoni de Portmany isimli üç şehri var adanın. En büyüğü İbiza Town.

İbiza Town’da görülmesi gereken yerler arasında D’alt Villa yer alıyor, burası tarihi şehir. Denizden yaklaşırken muhteşem bir görüntüsü var, özellikle de gün batımında. Tarihi şehrin ana girişi Portal de ses Taules. D’alt Villa’nın içinde 16-17. yüzyıllar arasında inşa edilmiş barok kilise Santo Domingo’yu, eski belediye binasını, 14. yüzyılda mimarisi gotik olan, 18. yüzyılda barok mimariye uygun restore edilen katedrali ziyaret edin.15. yüzyılda yapılmış ve şu an müze olan Puget’yi, Sant Ciriac Şapeli’ni, Guillem de Montgr Heykeli’ni de görülecekler listenize ekleyebilirsiniz.

İrili ufakli 56 tane koy var adada. Bazı koyların tepelerindeki sura benzeyen yapı kalıntıları korsan gözetleme kuleleri. Bir kuleden yakılan ateşi diğer kule görebiliyor ve böylece bir saldırı halinde kulelerdeki ateş sayesinde halk kiliselere saklanabiliyormuş. Koyları dolaşmak için mutlaka araç kiralayın. En güzel koy turkuaz rengi denizi ve bembeyaz kumsalıyla Portianitx. En ilginç koy ise Port de Benirras. Pazar günleri adada yaşayan hippiler Benirras’da toplanıyorlar. Çarşamba günleri Benirras’da Hippi Pazarı kuruluyor.



Muhteşem plajlar

İbiza aynı zamanda meşhur plajlarıyla da tanınıyor, milyon dolarlık yatlar dikkat çekiyor. Bora Bora, Salinas ve Sant Antoni plajları en popüler gündüz mekânları. Adanın en doğal plajlarından bir tanesi Salinas. Tuz çıkarılan bölgede kurulan plaj doğal sit alanı, inşaat yapılamıyor. Koca bir tuz dağı, gerçekten ilginç. Gün batımının bir ritüel olduğu Cafe Del Mar, San Antonio Plajı’nda. Plajdan gün batımını izlemek o kadar moda ki buraya gün batımı turları düzenleniyor. Son zamanların moda plajı ise Experimental. İbiza’da evlenmek isteyenlerin tercih ettiği adreslerden biri. Malum son zamanların trendi oldu plajda evlenmek. Eğer eğlence tavan yapsın istiyorsanız bir önerim de Blue Marlin Otel ve Plajı olacak. Öğle yemekleriyle popüler Es Cavalet isimli plajı da atlamamak lazım.

İbiza’ya sadece yarım saatlik mesafede bulunan Formentera Adası muhteşem. Her saat kalkan feribotlardan birine binerek gidilebilen Formentera Adası’nın plajları bakir. İbiza’nın hareketli eğlenceli temposundan sonra buranın sessizliği ve doğallığı bana da çok iyi geliyor. Lunaparklardaki Roller Coaster’lara benzeyen koşturmacalı hayatımı dinlendirmek istediğim zamanların vazgeçilmezlerinden.





Ne yenir?

Acıktım diyorsanız İbiza’da enfes bir Akdeniz Mutfağı var. Zeytinyağının bolca kullanıldığı yemekler, deniz mahsulleri, birbirinden enfes şaraplar… Endülüs Mutfağı’ndan izlerin bulunduğu İbiza’da, kızartma yiyecekler ağırlıkta. Pimientos del padron denen kızarmış tuzlu yeşil biber ve ızgara balık vazgeçilmezlerden. Gündüz için Juan & Andres, gece içinse merkezden 5 kilometre uzakta olan km5 adanın favori restoranları kabul ediliyor. Her zaman çok popüler, kime sorsanız tavsiye edilen yerler.

Eğlencenin adresleri

Biraz hareket diyorsanız gün battıktan sonrası için işte size birkaç adres: Privilege, Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en büyük kulübü olarak girmiş. Ana salonu uçak hangarı büyüklüğünde ve yüzme havuzu da cabası. Ushuaia’da, Armin Van Buuren ve David Guetta gibi DJ’ler çalıyor. Space, 4 kez International Dance Music Ödülleri’nde, ‘En iyi Global Kulüp’ ödülünü almış. Bunlar dışında Pacha ve Amnesia da bilindik kulüpler arasında. Marinada bulunan Lio’da yemek ve show bir arada.







NOT: Bu seyahat Lexus’un sponsorluğu ile yeni spor modeli LX’in tanıtımı için İbiza’daydım. Lexus, sadece otomobil değil moda ve tasarım alanında da öncülük yapıyor. Bu davet sayesinde Adele gibi isimlerle çalışan ünlü DJ Mark Ronson ile tanışıp onun desteğiyle ilk dj’lik performansımı da yaptım!