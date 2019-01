Bursa’da yapılacak 29 şey

TARİH



1- Hanlar bölgesini ziyaret etmeden olmaz. Koza Han ilk durağınız olsun. Geçmişte ipek ticaretinin merkezlerinden olan han, bugün şehrin karmaşasında mola vermek isteyenlerin adresi. Burada oturup kahve keyfi yapmak ruhunuza iyi gelecek.



2- İstanbul’daki kadar turistik olmayan ve hâlâ yerel tatlar taşıyan Kapalıçarşı’ya, bir de civardaki diğer hanlara uğrayın. Adım başı ipekli kumaşlar, antikalar, havlular çıkacak karşınıza.



3- Tophane’deki Osmangazi ve Orhangazi türbelerini ziyaret edin. Ardından Bursa’yı kuşbakışı izleyin.









4- Bursa’da Osmanlı padişahları tarafından yaptırılan son külliyeyi görmek için Muradiye Külliyesi’ne gidin. 2. Murat tarafından 1426’da yaptırılan külliyede cami, medrese, hamam, türbe bir arada.



5- Şifayı suda saklayan tarihi kaplıcalara gidin. Halk arasında Armutlu Hamamı olarak da bilinen Eski Kaplıca, 14. yüzyılın son çeyreğinde 1. Murat tarafından yaptırılmış. Yeni Kaplıca ise 16. yüzyıl ortalarında, sadrazamı Rüstem Paşa tarafından yaptırılmış. 10 kubbeli yapı klasik Osmanlı hamam mimarisinin tüm özelliklerini yansıtıyor.



6- Manevi rotaları takip etmek isterseniz, ilk durağınız merkezde yer alan Ulu Cami olsun. 1400’de Yıldırım Bayezid tarafından Niğbolu Zaferi’nin şükrü olarak yaptırılmış. Çok kubbeli anıtsal yapıların ilki olma özelliğine sahip; tam 20 kubbesi var. İçi birbirinden güzel hat örnekleriyle süslü ve tam ortasında çok hoş bir şadırvan var.



7- Yeşil Cami ve Yeşil Türbe de mutlaka görülmeli. Camiyi, Sultan 1. Mehmed (Çelebi), 1424 yılında yapılmış. Adını bulunduğu semte veren camideki mermer işçiliği, çiniler ve hat levhaları adeta sanat eseri. Mermer taç kapısı oymacılık sanatı şaheserlerinden. Hemen karşısında 1. Mehmed ve ailesinin yattığı Yeşil Türbe var. Etrafındaki asırlık çınarlara hayran kalacağınız cami ve türbe UNESCO korumasında.



8- Hüdavendigâr Külliyesi, Yıldırım Külliyesi ile Emir Sultan Camii’ni görmeden dönmeyin.



KÜLTÜR-SANAT



9- Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın konserlerinin müdavimi çok. Merinos Kültür Merkezi’nde her hafta verilen konserlerin programını takip edin ve denk getirip birini izleyin.



10- Son üç yıldır Balat Ormanı içinde Nilüfer Müzik Festivali yapılıyor. Gençlerin doyasıya eğlendiği yerli ve yabancı sanatçıların sahne aldığı festivalin 2019 programı henüz açıklanmadı ama takipte kalın derim.









11- Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı’nın düzenlediği Uluslararası Bursa Festivali 2019’da 58. kez yapılacak. Programını takip edin, mutlaka gidecek birkaç etkinlik bulursunuz. Festival yaklaşık bir ay sürüyor.



YEMEK



12- Bursa denince akla önce İskender gelir. Tercihiniz, benim de her gittiğimde yolunu tuttuğum Uludağ Kebapçısı Cemal / Cemil Usta’dan yana olsun derim.



13- Kayhan Çarşısı içinde pideli köfte yemeniz, arkasından tahin helvası tatmanız gerek.



14- Kapalıçarşı’nın içinde Akay Çiğbörek ve Namlı Ciğerci’ye gidin.



15- Heykele yakın Ulus Pastanesi’ne uğrayıp ‘Anjelika reçeli’ alın. Uludağ’da yetişen melekotu bitkisinin gövde kısmından yapılan reçeli Bursa’nın yerlileri bilir ve müdavimidir. Ayrıca buraya özgü Marshall pastasını ve armut kurabiyeyi de deneyin.



16- Şef Ömür Akkor’un farklı yörelerden yemekleri başarıyla yorumladığı ve meşhur çini tabaklarıyla sunduğu Zennup hem şık hem lezzetli bir seçenek.



17- Kültürpark içindeki Altınceylan bir Bursa klasiği. İster bir şeyler atıştırmak, ister akşam yemeği için gidebilirsiniz.



18- Şehrin yeni gelişen Balat bölgesinde hemen ormanın yanındaki konumuyla Bamboo Park’ta alternatif çok. Kaburga Et lokantası, Pronto Cafe & Bistro aklınızda olsun.

MÜZELER



19- TOFAŞ Anadolu Arabaları Müzesi, görülmeyi hak ediyor. Eski bir ipek fabrikasının restore edilmesiyle müzeye dönüştürülmüş. Binlerce yıllık savaş arabalarından günümüz modellerine kadar muhteşem bir koleksiyonun sergilendiği müze, ülkemizde türünün tek örneği.



20- 19. yüzyılda inşa edilen ve Mustafa Kemal’in 1923’te şehri ziyareti sırasında kaldığı köşk, günümüzde Atatürk Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Büyük bir bahçe içinde. Yapıldığı dönem mimarisinin en güzel örneklerinden.



21- Dönem mimarileri ve yaşam tarzları ilginizi çekiyorsa 19. yüzyılda devlet misafirhanesi olarak yapılan, bugün ise müze olan Hüsnü Züber Evi’ni ziyaret edin.









22- Bursa Kent Müzesi de şehrin tarihini, kültürünü yansıtıyor. Müzede ayrıca şehirde yaşamış 6 padişahın balmumundan yapılmış heykelleri var.



23- Uluumay, Bursa’nın ilk etnografya müzesi. Osmanlı kıyafetlerinden örnekler görebilir, Muradiye Külliyesi’nin yanında yer aldığı için tarihle iç içe çayınızı yudumlayabilirsiniz.



24- Arkeoloji Müzesi ve Türk İslam Sanatları Müzesi de unutulmaması gereken adreslerden.



25- Bursa denince Karagöz-Hacivat demeden olmaz. Geleneksel Türk tiyatrosunun izlerini sürmek ve vazgeçilmez karakterlerini tanımak için Karagöz Müzesi’nin yolunu tutun.



YAKIN YERLER



26- Bursa’nın mutlaka görmeniz gereken köylerini atlamayın; özellikle Cumalıkızık’ı... 700 yıldır koruduğu tarihi dokusu ve kültürel yapısındaki izlerle, şimdiki zamana başkaldırı havasında bir yer Cumalıkızık. En önemli özelliği ise Osmanlı sivil mimarisinin günümüzdeki özgün yansımalarından biri oluşu. 1980 yılında korumaya alındı, 1 yıl sonra da kentsel doğal sit alanı ilan edildi. 2014 yılında ise UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine kabul edildi.



27- Bursa’ya sadece dört dakika uzaklıktaki Misi Köyü ikinci Cumalıkızık olmaya aday. 2 bin yıllık tarihe sahip bu ilginç köye ulaşım da kolay. İstanbul’da yaşayanlar deniz otobüsüyle yeşile ve huzura kavuşabilir. İsterseniz yemyeşil tepelerde köylü kadınlarla ot toplayabilir ya da ‘Dağyenice’ isimli sayfiye yerine gidip göletin kenarında piknik yapabilirsiniz.









28- Trilye’de zeytin ve zeytinyağı mağazalarından alışveriş yapabilir, sahildeki balık restoranlarında lezzete doyabilirsiniz. Beldenin girişinde göreceğiniz kırmızı kiremitli çatılar, masal ve tarihin birbirine karıştığı bir diyara geldiğinizin ilk habercileri. Bence çay bahçelerinde bir ince belli keyfi yapın, sonra vurun kendinizi yine yollara. Dar sokaklarında tarihle buluşmak için yürüdükçe yürüyün.



29- İznik çoğu turistin Bursa’nın heyecanına kapılıp ziyaret etmeden geçtiği, ziyaret edenlerin ise ayrılmak istemediği güzellikte bir yer.



Nerede kalmalı?



Son gidişimde kaldığım ve tek kelimeyle hayran olarak ayrıldığım Seven Rooms Butik Otel, kendini şımartmak isteyenlerin tercihi olsun. Termal Kaplıcaları ve tarihi hamamları bünyesinde bulunduran otellerde konaklamak isterseniz önerilerim; Marigold, Gönlüferah ya da Merkür Otel olur. Eski Bursa’nın atmosferini yaşamak isterseniz, Tophane’deki butik Kitap Evi Otel’i tercih edebilirsiniz. Bursa’nın ilk uluslararası zincir oteli olan Hilton her zaman kaliteli bir seçenek. Mercure Otel de seçkin adresler arasında. Eğer gönlünüz Uludağ’da kalmaktan yanaysa, 2. bölgedeki Baia Otel’i tercih edebilirsiniz. Atatürk’ün isteğiyle 1935’te yaptırılan, geçirdiği onarım ve eklemelerle yenilenen bir Bursa klasiği Çelik Palas, aynı zamanda şehirdeki en büyük hamama sahip. Eğer kendine ait kaplıcası olan bir otel tercih ederseniz, Çekirge tarafındaki alternatiflere göz atın. İçeriğindeki demir nedeniyle hafif kırmızı renk alan Çekirge sularına halk ‘Çelikli suları’ demiş.





Nerede fotoğraf çekmeli?



Lale zamanı Soğanlı Kent Parkı

Güzel havalarda Hayvanat Bahçesi

Nilüfer çiçekleri açtığında Karacabey Boğazı

Doğanın yeşile büründüğü zamanlarda Orhaneli baraj yolu ve çevresi

Her yer beyaza bürünmüşken teleferikle Uludağ

Sonbaharda Gölyazı