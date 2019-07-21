Bodrum 2019
Bu yaz sık sık Bodrum’da olacağım. Önce tatile gidiyorum, ardından da Bodrum Festivali’ne... Festivalin açılış konserinde Fazıl Say’a Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Ben de ‘Saffet Emre Tonguç ile Bir Bodrum Hikâyesi’ etkinlikleri çerçevesinde 23-24 Ağustos saat 18:00’de, Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Bodrum Mozole Anıt Müzesi’ni anlatacağım. Güzelliğini dünyanın keşfettiği Bodrum, yıllar içinde gelişti ve zenginleşti. Bugün Türkiye’nin St. Tropez’i olarak kabul ediliyor. Size bu yaza damgasını vuracak 24 mekânı yazmak istedim.
Merkez
* Menüsünde ağırlıklı olarak balık olan bir mekân Memedof Restaurant.
* Bodrum’un en önemli balık restoranı bana göre Gemibaşı Restaurant. Özellikle ‘böcek’ denilen karavida konusunda çok iddialı, mutlaka tatmalısınız.
* Orfoz’un yemekleri çok lezzetli. Eğer şimdiye dek uğramadıysanız mutlaka gitmenizi öneririm.
* Teras Restaurant, Yacht Club’ın terasında yer alıyor. Çok başarılılar.
* Bodrum’da iyi pizza nerede yenir diye sorarsanız da Arka Pizza’ya uğrayın derim.
Türkbükü
* Türkbükü’nün vazgeçilmez balık restoranı Garo’s.
* Miam, yaz-kış açık ve DJ performansı ile yemek sonrası geceye devam ediyor.
* Atılay Balık, özellikle tarama ve levrek lokumu konusunda çok başarılı.
* Mavi Suit Türkbükü, gizli ve büyüleyici bir atmosfere sahip. Önünde Arnavutköy Balıkçısı var.
* Galen Türkbükü denize sıfır konumda modern tasarımlı 10 odalı butik bir otel. Kahvaltıda Bodrum mandalinası reçeli gibi yerel lezzetlerle pişi gibi geleneksel tatları bir arada sunuyor. Ayrıca iskelede bulunan restoranı da menüsü ile iddalı.
* Jupiter Group Başkanı Tayfun Topal, Bodrum Dağdelen Yolu’nda Bozukbağ adında bir kahvaltıcı açtı. 12 dönüm içinde bin 200 ağacın ve 500 hayvanın olduğu 250 kişilik mekân, iki bölümden oluşuyor. Menüde Nezih’ten alıştığımız lezzetler de var.
* Amanruya Göltürkbükü, hiçbir ağaca dokunulmadan tasarlanmış. Doğanın cömertliğinden ilham alan yüksek tavanlı 36 taş villası, ferah yaşam alanları, hamam tarzı banyoları, serin aylar için düşünülmüş şöminelerinin yanı sıra kekik kokulu terasları, havuzu ve koy manzarası ile dikkat çekiyor. Üç katlı kütüphanesi ve sanat galerisi, çok yönlü bir tatilin kapılarını aralıyor.
* No.81, 49 odalı butik bir otel. Denize sıfır geniş bir alanda, begonvillerle bezeli ve doğayla iç içe. Gününüzü deniz kenarında geçirip geceleri kendinizi Türkbükü’nün manzarasında Bodrum’a yerleşme planları yaparken bulabilirsiniz.
Bitez ve Gümbet
* Körfez Restaurant’ın deniz kenarında muhteşem bir ambiyansı var. Servis ve lezzet kalitesine göre fiyatları gayet normal.
* Günde 40 tane taze meze yapan Bodrum Mezecisi artan mezeleri ihtiyacı olanlara veriyor.
* Caresse, tatilde hem eğlence hem bakım hem huzur isteyenlere göre. Ambiyansı, SPA’sı ve kaliteli servisi ile harika bir keşif vaat ediyor. Bu yaz Buddha-Bar Beach Bodrum ile Buddha-Bar imza lezzetleri, kokteylleri ve müzik deneyimini de sunmaya da başladı.
Yalıkavak
* Yalıkavak halkının ilk yerleşim yeri olan Sandıma Köyü yolu üzerinde, eski bir köy evinin mandalina ve portakal ağaçları içindeki bahçesinde, doğayla iç içe bir mekân Asmalı Çardak. Ev yapımı reçeller, tereyağı, çökelek peyniri, yöresel siyah yağlı zeytin, yeşil kırma zeytin, köy yumurtası, kendi bahçemizde yetiştirilen domates salatalık ve biber, sac üzerinde yapılan köy ekmeği ve yöresel sac ve su böreği ile muhteşem bir kahvaltı sunuyor.
* Tilkicik Koyu’nun şeffaf mavi sularının üzerine konumlanan Root Bodrum, otel ve beach club olarak hizmet veriyor. Birçok ünlü müzisyenin sahne aldığı beach club’ın yanı sıra uzun dönemli kiraya verilen 30 adet villa ve günlük konaklamalar için Red Rock isimli ünite de yer alıyor.
Yalı
* Club Med Bodrum Palmiye, kendine ait ince kum plajı ve göz alıcı denizi, beş duyunuza hitap eden SPA hizmetleri, güneşin batışına karşı farklı lezzetleri deneyimleyebileceğiniz restoranları, kaliteli hizmeti ve şık tasarımı ile Ege’nin kalbinde bir mücevher. Sahilde kayalara en zarif şekilde oturan güneşlenme teraslarında kalbinizi manzaraya kaptırabilir ya da denize ve rüzgara kendinizi bırakarak su sporlarının tutkulu dünyasını deneyimleyebilirsiniz.
Gündoğan
* Cape Bodrum Beach Resort yalın tasarımı ile sihirli bir dünyanın kapılarını açıyor. Dokuz farklı oda seçeneği ile konuklarını lükse davet ediyor. Tamamı deniz manzaralı toplam 110 odası var. 29 özel havuzlu oda ve 53 süit bulunuyor. Kendisine ait plajı Escape Beach&Lounge’da güneşlenme alanlarında gün boyu chillout, lounge ve etnik müzikler eşliğinde sosyalleşebiliyorsunuz.
* Baia Bodrum, ultra her şey dahil konseptinde hizmet veriyor. 250 metre uzunluğundaki özel sahili, iskelesi, yüzme havuzları ve La Vela A’la Carte restoranı ile seçkin hizmetler sunuyor. Dinamik animasyon ekibinin aktivitelerine ve eğlenceli oyunlarına katılabilirsiniz.
Milas
* Six Senses Kaplankaya, bu yıl Fransız seyahat dergisi Hotel & Lodge Magazine tarafından ‘Dünyanın En İyi Resort Oteli’ seçildi. Villalarla birlikte toplam 141 odası var. 10 bin metrekare alan üzerine kurulu merkeziyle Avrupa’nın en büyük wellness komplekslerinden biri. Üç farklı koyda yer alan doğal plajları, malzemesi otelin organik bahçesinden ve çevre köylerden toplanarak hazırlanan yemekleri, eğitici ve eğlenceli çocuk aktiviteleri var.
Torba
* Nikki Beach Resort & SPA, modern tarzıyla misafirlerini ağırlıyor. Lüks havuz partileri, ödüllü restoranlarında sunduğu gastronomi deneyimi, Sunset Lounge’da etkileyici bir günbatımı ile misafirlerine güzel bir tatil yaşatmayı başarıyor.
Ortakent
* Mu Suites The Hotel, sağlık ve finans sektöründen iki kardeşin hayallerinin babaanne dantelleri ve kendi yaptıkları seramikler içinde sunulan anne tarifi reçellerle buluşması... Her biri özenle dekore edilmiş, yedi tanesi 2+1 suit olan 10 odası var. Öğlen 13:00’e kadar sunduğu şık kahvaltısı sizi zamanınızın ve keyfinizin efendisi olmaya çağırıyor. 12 yaşından küçüklerin buranın tadını çıkarmak için beklemesi gerekiyor.
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